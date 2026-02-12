Secretario de Energía de EE.UU. y presidenta encargada de Venezuela visitan industria petrolera tras acercamiento histórico

Por Stefano Pozzebon, CNN en Español

Un escenario que parecía imposible hace apenas 40 días: un alto funcionario estadounidense caminando junto a la líder de Venezuela para discutir inversiones en el país.

Sin embargo, eso fue lo que ocurrió el jueves, cuando el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, recorrió instalaciones de producción petrolera en el país sudamericano junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Mientras caminaban entre tanques, compresores, válvulas y tuberías humeantes, Wright pudo observar solo una pequeña fracción del enorme potencial energético que yace bajo el suelo venezolano, mientras Estados Unidos busca controlar la venta del petróleo del país.

Durante la visita, las banderas de EE.UU. y Venezuela se izaron lado a lado, y Rodríguez sostuvo varias conversaciones en inglés, idioma que domina perfectamente tras haber estudiado en el Reino Unido, pero que por años se negó a usar públicamente por razones políticas.

El recorrido del jueves estuvo lleno de sonrisas, risas y apretones de manos: un giro sorprendente en las relaciones internacionales, menos de dos meses después de que una operación de la Delta Force estadounidense capturara al antecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, y lo trasladara a Nueva York para su detención por cargos relacionados con narcotráfico.

La visita de Wright forma parte de un viaje de dos días a Venezuela que también incluyó una recepción formal en el Palacio de Miraflores en Caracas el miércoles. El nombre de Maduro solo se mencionó una vez en el primer día, dijo Wright a CNN, porque el viaje estaba enfocado en negocios, no en política.

“Se invertirán más de US$ 100 millones para modernizar y aumentar la capacidad de procesamiento de esta instalación”, dijo Wright a CNN desde Petropiar, una planta de procesamiento operada en conjunto por la gigante estadounidense Chevron y la empresa estatal venezolana PDVSA.

“Están en camino de duplicar la producción en ese campo en los próximos 12 a 18 meses y probablemente quintuplicarla en los próximos cinco años”, agregó Wright.

“Este es el camino a seguir. Este es el camino de la cooperación, y es la agenda para una asociación productiva a largo plazo”, dijo Rodríguez a CNN.

Hasta hace muy poco, Rodríguez solía tener un tono marcadamente diferente hacia el Gobierno de EE.UU. y afirmó el 26 de enero que Venezuela no aceptaría mandatos ni órdenes provenientes de Washington.

El jueves, Wright no tardó en señalar las consecuencias que enfrentaría Venezuela si se revertía la cooperación recién establecida: “Nuestra ventaja es que controlamos el flujo de la industria dominante de Venezuela. Controlamos el flujo de fondos del petróleo. (Rodríguez) quiere trabajar con nosotros”.

Al grupo se unió la nueva encargada de negocios de EE.UU. en Venezuela, Laura Dogu, quien se trasladó a Caracas hace menos de dos semanas y ahora trabaja en fortalecer la relación bilateral.

“Estamos siguiendo una agenda intensa para fortalecer nuestra cooperación bilateral”, dijo Rodríguez a CNN. “Chevron ha estado aquí por cien años, y están haciendo un trabajo fantástico”.

Durante los últimos 20 años, los gobiernos venezolanos bajo Maduro y su antecesor Hugo Chávez casi paralizaron la industria petrolera al amenazar con expropiaciones a las compañías extranjeras.

Recientemente, el CEO de Conoco Phillips, Ryan Lance, sugirió que el nuevo gobierno debería pagar millones de dólares en deudas pendientes si realmente quería establecer una nueva relación comercial.

Venezuela ha dado varias vueltas desde la destitución de Maduro: mientras Wright y Rodríguez visitaban las instalaciones petroleras, la Asamblea Nacional avanzaba planes para otorgar amnistía a miles de presos políticos tras años de confrontación violenta.

El mes pasado se aprobó en pocos días una reforma a la Ley de Hidrocarburos para favorecer inversiones extranjeras en el sector.

La visita del jueves fue la primera vez en ocho años que medios estadounidenses pudieron ingresar a un campo petrolero, un síntoma de lo áspera que se volvió la relación con Washington. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en 2019 después de que Estados Unidos apoyara a la oposición venezolana y desafiara el mandato de Maduro tras una elección cuestionada.

La tarea de reincorporar a Venezuela al grupo de naciones libres y democráticas tras la salida de Maduro sigue siendo enorme.

Bajo Maduro, el país se ubicaba regularmente entre los más bajos del mundo en términos de democracia y estado de derecho, y más de siete millones de venezolanos huyeron del país para escapar de la crisis humanitaria y política de los últimos años, según EE.UU.

“Llevamos cinco semanas en el proceso de transición; queda mucho por hacer”, dijo Wright a CNN el miércoles.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, elogió el jueves las relaciones entre ambos países como “extraordinarias”, al afirmar: “Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes”.

Consultado sobre si Trump visitaría Venezuela antes de que termine su mandato, Wright dijo que no lo sabía, pero “no lo descartaría”.

Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Rodríguez, indicó Wright, mientras estudiantes marchaban en Caracas el jueves por la mañana pidiendo nuevas elecciones.

Sobre el futuro de Rodríguez y su insistencia en que Maduro sigue siendo el presidente legítimo, Wright dijo que Estados Unidos no va a “decidirle a Delcy cuál es su rol futuro. Eso, en última instancia, lo decidirá el pueblo venezolano”.

Wright defendió la creciente inversión estadounidense en la industria petrolera venezolana a pesar del incierto camino del país hacia la democracia. Señaló que Estados Unidos no podía esperar a que se realizaran elecciones antes de comenzar a invertir, y que la mejor manera de mejorar las condiciones de los venezolanos comunes era permitir que los ingresos petroleros regresaran tras años de subinversión y sanciones estadounidenses.

Una trabajadora petrolera venezolana expresó a CNN su esperanza de que antiguos colegas que huyeron del país pudieran regresar, pero rápidamente pidió no usar su nombre por temor a persecución política.

Y, sin embargo, la sensación de un nuevo comienzo se hizo palpable el jueves. Frente a una mesa de inspección durante una foto oficial, Wright levantó un matraz con petróleo crudo venezolano, denso y de baja calidad pero increíblemente abundante.

Lo inspeccionó brevemente, sonrió a las cámaras y besó el vidrio.

Todos aplaudieron.

