Tras la muerte de James Van Der Beek, la campaña de GoFundMe para su familia ya supera US$ 1,4 millones

Las amistades del actor James Van Der Beek, fallecido el miércoles a los 48 años de un cáncer colorrectal en etapa 3, crearon una campaña de GoFundMe para recaudar dinero para la familia. Según el sitio web de la campaña, en las 24 horas transcurridas desde la muerte del actor, el fondo alcanzó US$ 1,4 millones recaudados.

El propósito de esta recaudación de fondos era ayudar a la esposa de Van Der Beek, Kimberly, y a sus seis hijos, pues los costos médicos del tratamiento del cáncer, diganosticado en 2023, había dejando a la familia “sin fondos”, según el texto explicativo en GoFundMe.

Kimberly Van Der Beek difundió la campaña en sus redes sociales: “Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos durante este momento. Con gratitud y el corazón roto”.

El actor se hizo famoso como el protagonista de la serie de TV “Dawson’s Creek”, emitida de 1998 a 2003, en la que interpretó a Dawson Leery, el personaje que daba título al programa. “Dawson’s Creek” dio a conocer también las carreras de los otros tres miembros principales del elenco: Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

La actriz Katey Holmes escribió una emotiva carta de despedida y tributo al actor en su cuenta de Instagram, en la que reconoció su valentía y generosidad al enfrentar la enfermedad: “Tu aprecio por la vida y la acción de vivirla con la integridad de que la vida es arte —creando un matrimonio hermoso, seis hijos amorosos— es el viaje de un héroe”.

