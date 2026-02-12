Trump recibirá en Miami a líderes latinoamericanos el 7 de marzo

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el 7 de marzo en Miami a un grupo de líderes de América Latina y el Caribe para una cumbre de alto nivel, según informó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

El encuentro tendrá lugar en el hotel y campo de golf de Trump, Trump National Doral Miami.

Está previsto que en la reunión participen los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; y Honduras, Nasry Asfura, entre otros, lo que reunirá a un grupo de líderes considerados en gran medida alineados políticamente con el presidente de EE.UU.

La cumbre supone la primera reunión regional de líderes del hemisferio occidental que Trump convoca desde su regreso a la Casa Blanca. También se realiza semanas después de la operación estadounidense que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump ha elogiado públicamente a varios de los líderes sudamericanos. Ha dicho que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es “una de mis personas favoritas” y anteriormente calificó al presidente de Argentina, Javier Milei, como su “presidente favorito”.

En semanas recientes también recibió en Florida al presidente de Honduras, Asfura, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

