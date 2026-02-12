Viento fuerte, temporal marítimo y más lluvias: así llega la borrasca Nils a España

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El mal tiempo ha sido una constante en muchas partes de España desde finales de diciembre de 2025, cuando el país fue azotado por los efectos de la borrasca Francis. Esto es porque los efectos de esta borrasca han sido seguidos por los de otras ocho, siendo Nils la última en llegar al territorio.

Esta nueva borrasca, que toma el relevo de Marta, marcará su paso por el país con viento fuerte, temporal marítimo y lluvias, dejando avisos por fenómenos adversos en varias partes de la península ibérica.

Entre otros puntos, la vista está puesta en Cataluña, donde la Generalitat ha activado el Plan especial de riesgo por viento dado que el servicio meteorológico de la Comunidad Autónoma prevé para este jueves rachas superiores a los 108 kilómetros por hora.

Una situación extraordinaria que ha llevado a las autoridades a suspender las actividades educativas, sanitarias no urgentes y deportivas para el día. Incluso se ha recomendado a la población evitar desplazamientos innecesarios y teletrabajar en la medida de lo posible.

Protección Civil, por su parte, mandó este miércoles un mensaje de alerta a los celulares de los residentes en Cataluña para alertar de la situación. Informan, además, de la caída de varios árboles en carreteras y espacios públicos durante la mañana del jueves, y que hay al menos cinco heridos —ninguno de gravedad— a consecuencia de estas fuertes rachas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos rojos —de peligro extraordinario— en las costas de Guipúzkoa y Bizkaia por el fuerte temporal marítimo, dado que el mal tiempo puede provocar olas de hasta 10 metros y pueden soplar rachas de viento de hasta 74 kilómetros por hora.

En las costas de Cantabria, Asturias y Galicia ha activado avisos de color naranja —peligro importante— dado que las olas pueden alcanzar los siete metros y, de forma local, pueden registrarse rachas de viento de igual intensidad que en el litoral vasco.

Tras mes y medio de temporales constantes, este viernes podría iniciar el fin de los largos períodos de lluvias, señala el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo. Ahora bien, su despedida se dará con una jornada de abundantes precipitaciones generalizadas en la península y las Islas Baleares.

Del Campo señala que tal ha sido la magnitud de las lluvias durante las últimas semanas que, desde que inició el año, “ha llovido dos veces y media más de lo normal”. Concretamente, entre el 1 de enero y el 9 de febrero en España se han acumulado aproximadamente 200 litros por metro cuadrado, cuando el promedio normal es de 80 litros por metro cuadrado, detalla.

“En los primeros nueve días de febrero, ha llovido un 50% más de lo normal para el mes completo”, agrega.

Así las cosas, a partir del sábado, la mitad sur del país se beneficiará de cielos mayormente despejados, aunque este cambio vendrá acompañado de una mayor sensación de frío, dado que arribará una masa fría de latitudes altas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.