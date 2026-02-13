Abogada principal de Goldman Sachs renuncia tras las consecuencias del escándalo de Epstein

Por Em Steck y Matt Egan, CNN

Kathy Ruemmler , directora jurídica de Goldman Sachs, dijo el jueves por la noche que renunciará en medio de las consecuencias de la publicación por parte del Departamento de Justicia de millones de páginas de documentos de Jeffrey Epstein .

Su renuncia se hará efectiva el 30 de junio.

Su anuncio llega en un momento en que en las últimas semanas ha aparecido en numerosas noticias que examinan su relación con el financiero caído en desgracia.

Ruemmler y quienes la rodean han insistido en que tuvo una relación profesional con Epstein.

“Desde que me incorporé a Goldman Sachs hace seis años, he tenido el privilegio de supervisar los asuntos legales, de reputación y regulatorios de la firma; de mejorar nuestros sólidos procesos de gestión de riesgos; y de garantizar que nos guiamos por nuestro valor fundamental de integridad en todo lo que hacemos”, declaró Ruemmler, ex asesora legal de la Casa Blanca durante la era Obama, en una declaración a CNN. “Mi responsabilidad es anteponer los intereses de Goldman Sachs. Hoy mismo, con pesar, informé a David Solomon de mi intención de dimitir como Directora Jurídica y Asesora General de Goldman Sachs a partir del 30 de junio de 2026”.

David Solomon, CEO de Goldman Sachs, declaró a CNN: “A lo largo de su trayectoria, Kathy ha sido una consejera general excepcional, y agradecemos sus contribuciones y su sólido asesoramiento en una amplia gama de asuntos legales relevantes para la firma. Como una de las profesionales más destacadas en su campo, Kathy también ha sido mentora y amiga de muchos de nuestros empleados, y la extrañaremos. Acepté su renuncia y respeto su decisión”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.