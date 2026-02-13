“Ganó la medalla de nuestros corazones”: qué significa para Ucrania la descalificación de Slider por honrar a atletas caídos

Por Dana O’Neil, CNN

Con la bandera ucraniana alrededor de sus hombros y sus colores pintados en la mejilla izquierda, Olha Scherhyna estaba de pie cerca de la cima del Cortina Curling Center y apuntó su teléfono al gran tablero que anunciaba la lista de inicio del skeleton masculino.

Minutos antes, el Comité Olímpico Internacional había anunciado que el ucraniano Vladyslav Heraskevych, corredor de sliders, había sido descalificado de la prueba de skeleton masculina por insistir en usar un casco con la imagen de atletas caídos en la guerra con Rusia.

Mientras los participantes pasaban por delante de Scherhyna en la pizarra, un DNS rojo se situó junto al nombre de Heraskevych al mismo tiempo que la megafonía anunciaba que no participaría.

Usando una aplicación de traducción en su teléfono para compartir sus opiniones, Scherhyna no necesitó ayuda para expresar sus emociones.

Se llevó los puños a los ojos, indicando que sollozaba, antes de que lágrimas de verdad le cayeran por las mejillas. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta blanca y sacó un brazalete negro, indicándome que se lo atara.

En su aplicación escribió: “Para Ucrania, él ya es un ganador”.

El COI y Heraskevych mantienen un impasse desde el martes, cuando, durante una carrera de entrenamiento, el atleta usó su casco en honor a los caídos desde la invasión rusa de Ucrania.

La organización afirmó que violó sus directrices sobre la expresión de los atletas. La Regla 50.2 de la Carta Olímpica, que establece la “protección de la neutralidad”, establece que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ninguna de las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas”.

Heraskevych ha apelado la decisión.

Heraskevych replicó que su casco no se diferenciaba de la fotografía que el patinador artístico estadounidense Maxim Naumov mostró de sus padres fallecidos en un accidente aéreo, y que era simplemente una forma de recordar a sus compañeros.

El COI se empeñó, sugiriendo en cambio que Heraskevych usara un brazalete negro. El patinador se mantuvo firme, declarando a CNN: “Creo que el COI no tiene suficientes brazaletes negros para recordar a todos los atletas que murieron en la guerra”.

El COI esperaba un acuerdo, afirmando que contactaría con Heraskevych antes del inicio de la competición oficial, pero el ucraniano, quien fue el abanderado de su país en la Ceremonia Inaugural, dejó claro que no cedía.

Una hora antes del inicio de las eliminatorias de skeleton, escribió en X: “Nunca quise un escándalo con el COI, y no lo provoqué”. Añadió que solicitaba a la organización que “levantase la prohibición del uso del ‘Casco de Memoria’”.

La presidenta del COI, Kristy Coventry, viajó a Cortina la mañana del jueves con el propósito explícito de reunirse con Heraskevych y su padre, Mykhailo. Coventry afirmó empatizar y respetar el deseo de Heraskevych de honrar a sus compañeros.

“Nadie, nadie, y menos yo, está en desacuerdo con el mensaje”, afirmó. “Es un mensaje poderoso de recuerdo, un mensaje de memoria, y nadie está en desacuerdo con eso… No estamos juzgando si el mensaje es político o no”.

En cambio, dijo, la decisión es un resultado directo de las recomendaciones de la Comisión de Atletas en 2021 que limitaron las oportunidades de los atletas de expresar sus opiniones “en el campo de juego antes del inicio de la competencia”.

“Es porque muchos atletas se acercaron y nos preguntaron: ‘Si abren eso, ¿cómo me protegen?’”, declaró Coventry. “¿Cómo evitan que otros me usen para enviar un mensaje con el que no estoy de acuerdo? Por eso existen estas reglas. Para garantizar la seguridad de todos”.

La decisión, quizás compleja a nivel burocrático, no fue difícil de descifrar para los ucranianos.

El presidente Volodymyr Zelensky elogió a Heraskevych en X, diciendo: “La verdad no puede ser incómoda, inapropiada ni calificarse de ‘manifestación política en un evento deportivo’. Es un recordatorio para todo el mundo de lo que es la Rusia moderna. Y esto es lo que nos recuerda a todos el papel global del deporte y la misión histórica del propio movimiento olímpico: se trata de la paz en aras de la igualdad. Ucrania se mantiene fiel a esto. Rusia demuestra lo contrario”.

Zelensky posteriormente, le otorgó a Heraskevych la Orden de la Libertad del país.

Los ucranianos que acudieron al Cortina Sliding Center para apoyar a Heraskevych coincidieron en los sentimientos de su presidente.

Iryna, quien pidió no revelar su apellido, partió con su esposo e hijo al quinto día de la guerra para establecerse en Italia, el país natal de su esposo. No ha vuelto a casa en cuatro años. Sin embargo, algunos miembros de su familia permanecen allí.

“Pasan frío en sus casas”, denunció. “Algunos no tienen electricidad. Otros no tienen calefacción”.

Para ella, el casco de Heraskevych es una forma de recordar a la gente que Ucrania sigue en guerra y cuáles son los costos. En él, muestra al boxeador Pavlo Ischenko, al jugador de hockey Oleskiy Loginov, al saltador Mykyta Kozubenko, al actor y atleta Ivan Koneno y al tirador Oleksiy Khabarov, todos ellos muertos en combate, así como a la levantadora de pesas de 14 años Arina Perehudova, quien perdió la vida en un bombardeo en Mariupol, y a la bailarina de ballet de 20 años Daria Kurdel, quien falleció por una herida de metralla durante un bombardeo en Krivói Rog, según informes publicados.

“Esto es inaceptable”, señaló Iryna. “La guerra sigue. Mataron a esta gente. ¿Qué más pueden decir?”

Natalia Khaichyk subía la colina del centro de deslizamiento para buscar un lugar donde ver la competencia de skeleton cuando se enteró de la descalificación de Heraskevych. Había venido a Cortina desde Lviv, Ucrania, para verlo competir. Ella también llevaba la bandera ucraniana sobre los hombros.

Heraskevych se mantuvo en lo más alto de la clasificación después de cinco carreras de entrenamiento.

“Esto es incluso más grande que una medalla”, manifestó Khaichyk. “Se ganó la medalla de nuestros corazones”.

Afuera del centro, justo cuando la competencia estaba a punto de comenzar, un fotógrafo captó al padre de Heraskevych, Mykhailo, inclinado sobre la cintura, abrumado por la emoción.

Sin embargo, en X, su hijo no se rindió. Heraskevych republicó una imagen suya preparándose para deslizarse durante su carrera de entrenamiento. Su mirada se dirige a la cámara, y las imágenes de los atletas caídos brillan en su casco.

“Esto”, escribió en X, “es el precio de nuestra dignidad”.

