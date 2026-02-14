La misión de SpaceX y la NASA llega a la EEI, relevando a la tripulación mínima de astronautas

Por Jackie Wattles, CNN

Una cápsula de SpaceX que transportaba a cuatro astronautas llegó el sábado a la Estación Espacial Internacional, devolviendo al laboratorio orbital su dotación completa un mes después de que una tripulación anterior tuviera que salir de emergencia debido a un problema médico, dejando atrás a una tripulación mínima.

La misión, llamada Crew-12, despegó alrededor de las 5:17 a.m. hora del este del viernes desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. La nave pasó más de 30 horas volando libremente por el espacio, acercándose lentamente a una posición ideal para acoplarse con la EEI, que orbita a unos 400 kilómetros sobre la Tierra.

La NASA, que contrata a SpaceX para el transporte de astronautas hacia y desde la estación espacial, había intentado acelerar el lanzamiento de la misión Crew-12 debido a la situación de personal. Sin embargo, la agencia tuvo que descartar dos posibles ventanas de lanzamiento el miércoles y jueves por condiciones meteorológicas desfavorables a lo largo de la trayectoria del cohete.

SpaceX podría haber acelerado aún más el lanzamiento, ya que la nave y el cohete de esta misión estuvieron listos antes de lo previsto, señaló Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, en una conferencia de prensa el viernes por la mañana. Pero la NASA también tenía que preparar a los astronautas para volar.

“Cuando se observa la totalidad de una misión, se trata de preparar los vehículos, el hardware y el software, y también a la tripulación”, dijo Stich. “Y en este caso, el entrenamiento de la tripulación fue lo que determinó la fecha que seleccionamos”.

La Estación Espacial Internacional ha estado operando con tres personas a bordo —muy por debajo de los siete miembros de la tripulación que la agencia espacial considera ideal— desde mediados de enero.

La llegada de Crew-12 se produce después de que una misión anterior de SpaceX, Crew-11, se viera obligada a regresar antes de lo previsto debido a un problema médico no revelado de un miembro no identificado.

“Lo diré de nuevo: esta misión ha demostrado, de muchas maneras, lo que significa estar enfocados en la misión en la NASA”, dijo el jefe de la agencia espacial, Jared Isaacman, el viernes.

“Para recapitular, en las últimas semanas, trajimos a Crew-11 de regreso antes de tiempo. Adelantamos Crew-12 para hoy, todo mientras simultáneamente hacíamos preparativos para la misión Artemis II”, agregó, en referencia a la próxima misión lunar de la NASA, que está programada para despegar tan pronto como en marzo.

Tras el amerizaje de Crew-11 frente a la costa de California el 15 de enero, los cuatro astronautas fueron al Hospital Scripps Memorial en La Jolla. La tripulación —que incluía a Zena Cardman y Mike Fincke de la NASA, al astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón Kimiya Yui y al cosmonauta ruso de Roscosmos Oleg Platonov— luego apareció en una conferencia de prensa.

“La forma en que manejamos todo, desde las operaciones nominales hasta esta operación imprevista, realmente es una buena señal para la exploración futura”, dijo Fincke.

A bordo de la misión Crew-12 están Jessica Meir y Jack Hathaway de la NASA, la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev.

La NASA normalmente prefiere realizar una transferencia directa entre las tripulaciones entrantes y salientes en la estación espacial, un proceso que puede elevar el personal a 11 personas mientras los astronautas recién llegados se orientan en el laboratorio con la ayuda de la tripulación que se va.

Dada la salida médica de emergencia de Crew-11, los astronautas de Crew-12 no tuvieron ese período de transferencia. Pero Meir dijo que ella y sus compañeros de tripulación pudieron intercambiar información con los astronautas de Crew-11 en tierra.

“Nos encontramos con ellos varias veces y tuvimos una pequeña sesión informativa para que pudieran transmitirnos algunas cosas pertinentes”, dijo durante una conferencia de prensa el 8 de febrero.

La partida prematura de los astronautas de Crew-11 dejó la estación espacial, del tamaño de un campo de fútbol, con tres miembros restantes: dos cosmonautas rusos, Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev, así como el astronauta de la NASA Chris Williams, quien viajó al laboratorio orbital como parte de un acuerdo de viaje compartido con Roscosmos, el homólogo ruso de la NASA.

La situación está lejos de ser ideal. La NASA ha indicado de manera rutinaria que una presencia robusta de tripulación en la estación espacial es crucial para maximizar el valor y la productividad a bordo del laboratorio orbital, que cuesta alrededor de US$ 3.000 millones al año para operar y mantener.

Sin embargo, como señaló Meir, antes de que SpaceX comenzara a ofrecer viajes rutinarios a la órbita para los astronautas de la NASA, era común que solo tres astronautas estuvieran al mando de la estación espacial.

“En la época de mi último vuelo —hace unos seis o siete años— hacíamos estas transferencias indirectas”, dijo Meir, refiriéndose al proceso de realizar el relevo con los nuevos compañeros de tripulación en tierra en lugar de en órbita. “Era más raro tener ese relevo directo en el que la otra tripulación permanecía a bordo antes de que tú llegaras”.

Aun así, tener temporalmente solo tres tripulantes a bordo de la estación limita la cantidad de investigaciones que se pueden realizar. E Isaacman ha señalado que considera que la investigación novedosa en el laboratorio orbital es una prioridad.

Ese tipo de trabajo, ha dicho Isaacman, puede ayudar a allanar el camino para nuevas estaciones espaciales comerciales que puedan reemplazar al envejecido laboratorio. La NASA ha esperado durante mucho tiempo que empresas del sector privado construyan estaciones espaciales en la órbita baja terrestre para que la agencia pueda centrarse en explorar el sistema solar profundo.

“Yo, como muchos entusiastas del espacio, sueño con el día en que tengamos múltiples estaciones espaciales comerciales en la órbita baja terrestre”, dijo Isaacman durante una audiencia de confirmación en el Senado en diciembre. “Pero creo que, para que ese modelo sea financieramente viable, tenemos que maximizar absolutamente la vida útil restante de la Estación Espacial Internacional: obtener el mayor potencial de ciencia e investigación en el espacio”.

Durante su estancia de aproximadamente ocho meses en la estación espacial, los astronautas de Crew-12 tienen previsto realizar una serie de proyectos de investigación, incluyendo ecografías de sus vasos sanguíneos para investigar cambios en la circulación y estudios farmacéuticos relacionados con bacterias que causan neumonía. El grupo también llevará a cabo un aterrizaje lunar simulado, un esfuerzo para evaluar cómo los cambios bruscos de gravedad afectan al cuerpo humano y la cognición.

