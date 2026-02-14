Mudanzas, préstamos y problemas médicos: así cambió la vida de exfuncionarios que perdieron su empleo tras la llegada de DOGE

Por Kaanita Iyer, Marshall Cohen, Tami Luhby, Sunlen Serfaty y René Marsh, CNN

Para Ashley Garley, el último año ha sido “desordenado, desafiante y desgarrador”.

Garley, excontratista y experta en malaria de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) fue una de las primeras personas afectadas por la enorme reducción de la fuerza laboral federal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) el año pasado, liderada por el multimillonario Elon Musk, que comenzó casi de inmediato después de que el presidente Donald Trump regresara a la Casa Blanca.

Garley, quien perdió su empleo después de que Estados Unidos congelara toda la ayuda exterior a finales de enero de 2025, lucha para encontrar un trabajo de tiempo completo con beneficios más de un año después. Para contribuir con los gastos, ha regresado a un empleo que tuvo en su adolescencia y sus veintes: instructora de natación.

Pasar de un trabajo con impacto global y constantes viajes internacionales a enseñar a tiempo parcial en la piscina de su condado en Maryland ha sido “bastante emotivo”, dijo Garley a CNN.

Como Garley, cientos de miles de trabajadores federales y contratistas han visto sus vidas trastornadas por la campaña de Trump para reducir la fuerza laboral federal, a la que considera una amenaza para su capacidad de ejecutar sus prioridades.

Más de 350.000 trabajadores han dejado la nómina del Gobierno federal desde que el presidente inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025, según la Oficina de Administración de Personal.

Tras considerar las nuevas contrataciones, la fuerza laboral federal se redujo en 242.000 personas —o poco más del 10 %— entre el día de la investidura y diciembre. Casi 2,1 millones de empleados civiles federales permanecen en funciones.

Trump dijo el mes pasado que no se siente mal por la reducción, alegando sin pruebas que los exfuncionarios federales ahora ganan más dinero en el sector privado.

Pero esa no ha sido la experiencia de todos. CNN habló con varios exfuncionarios federales que fueron despedidos o aceptaron indemnizaciones durante los recortes agresivos y polémicos de DOGE el año pasado. Algunos, como Garley, han tenido dificultades para encontrar trabajo y pagar las cuentas. Mientras tanto, otros han cambiado de carrera, se han mudado a lo largo del país en busca de nuevos empleos o dedican su tiempo al voluntariado, encontrando un lado positivo en sus nuevas vidas.

Estas son algunas de sus historias:

El estrés de perder su trabajo de sus sueños en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) llevó a Morgan Hall al hospital.

Unos meses después de recibir su último cheque de pago en agosto, Hall contó a CNN que estuvo en cama durante días sin comer ni responder el teléfono. Finalmente, su hijo la encontró y fue hospitalizada en octubre durante 10 días por depresión severa, ansiedad y complicaciones físicas asociadas a una condición médica preexistente que puede agravarse por el estrés.

Hall —quien trabajaba como analista en la división de prevención de la violencia de los CDC— fue inicialmente puesta en licencia administrativa el 14 de febrero de 2025 y posteriormente despedida como parte de los despidos masivos conocidos como “reducción de personal” o RIFs. Ella es una de las 10.500 personas en diferentes agencias que se vieron afectadas por las RIFs.

Hall dice que se ha atrasado en el pago de sus cuentas, incluidos aproximadamente US$ 57.000 en gastos hospitalarios. Durante dos meses, dependió de cupones de alimentos para comprar víveres, solicitó asistencia estatal para los servicios públicos y un familiar la ayudó a pagar la hipoteca para que no perdiera su casa.

En enero, Hall comenzó un contrato temporal de 12 semanas que la llevó de nuevo a los CDC, trabajando a través de un contratista. Sin embargo, dice que aún no puede cubrir sus gastos. También sigue postulando a empleos y presenta al menos cinco solicitudes la mayoría de los días.

“Mi esperanza y oración es que algún día pueda regresar y continuar mi misión en los CDC”, dijo Hall a CNN, y agregó: “Siento que una parte de mí se ha ido”.

Cuando Casey Hollowell decidió aceptar la segunda oferta de indemnización, conocida como el programa de renuncia diferida, del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) en abril, pensó que no tendría problemas para encontrar trabajo para cuando sus cheques federales dejaran de llegar a finales de septiembre.

Veterano del Ejército que sirvió en Iraq, Hollowell no quería dejar su puesto como analista de investigaciones, pero sintió que no tenía seguridad laboral después de ser despedido en la purga de empleados en período de prueba del Gobierno en febrero pasado y luego ser reincorporado por un juez federal.

Al principio, pensó que podía ser selectivo, buscando trabajos remotos para poder quedarse en Biloxi, Mississippi, cerca de su hijo adolescente. Pero Hollowell, de 40 años, se preocupó después de postularse a múltiples puestos y no recibir respuesta. Así que amplió su búsqueda, postulándose a hasta 30 trabajos al día, incluyendo algunos presenciales, de medio tiempo o de nivel inicial.

Aunque sus abuelos lo ayudaron a cubrir sus cuentas, la infructuosa búsqueda de empleo lo agobiaba. Dejó de salir con sus amigos porque sentía que no podía permitírselo.

“Me volví un ermitaño”, dijo Hollowell. “Me quedaba en casa, prácticamente todo el tiempo”.

Luego, en diciembre, tuvo una gran oportunidad. Hollowell se postuló para un puesto de analista de datos en una empresa de gestión de reclamaciones de seguros, y menos de una semana después, lo llamaron para una entrevista. Comenzó el 2 de febrero, casi un año después de su despido inicial del USDA.

Ahora Hollowell está haciendo otros cambios importantes. Acaba de hacer una oferta por una casa, que fue aceptada. Y toda la experiencia lo llevó a cambiar de republicano a independiente.

De manera similar, Kit Rees, exinvestigadora en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, también aceptó la segunda oferta de renuncia diferida de la administración y terminó su tiempo en el Gobierno federal en septiembre.

El camino de Rees para conseguir un trabajo de tiempo completo en su campo ha sido difícil y agotador, dijeron a CNN.

Antes de que dejaran de llegar sus cheques federales, Rees comenzó a buscar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Consiguió un empleo en una ferretería ACE en mayo de 2025 y encontró trabajo de medio tiempo en una empresa de restauración y construcción, cubriendo vacantes en obras cuando necesitaban ayuda adicional.

Los trabajos no pagaban ni cerca de lo que ganaba en el Gobierno federal, pero le dieron a Rees el descanso mental que, según dijo, necesitaba.

“Fue sanador, levantar martillo, ayudar a la gente a encontrar tornillos y trabajar en proyectos de la casa”, dijo Rees. El trabajo de atención al cliente le permitió hablar “con decenas de personas”, y esas conversaciones le recordaron “que las tragedias no le pasan a todo el mundo”.

Sin embargo, al tener dificultades para pagar las cuentas, Rees pidió un préstamo de US$ 15.000.

A solo unas semanas de pedir ayuda financiera a su familia, Rees consiguió un trabajo en su sector a principios de este mes.

“Es más de una reducción salarial de US$ 30.000. Pero sigue siendo la mejor oferta que he recibido”, le dijo a CNN.

Rees dijo que no se siente aliviada después de conseguir el trabajo.

Después de aceptar una oferta de renuncia diferida, Steve Leibman dice que tuvo suerte de estar en un punto de su carrera en el que no sentía presión inmediata por tomar un nuevo empleo. Realizó algunos trabajos de consultoría y colaboró con una organización sin fines de lucro, pero fue su travesía en el monte Kilimanjaro en Tanzania lo que cambió su perspectiva sobre su siguiente paso.

Leibman —quien trabajaba de forma remota desde el área de Boston en el Servicio Digital de EE.UU., que luego se convirtió formalmente en DOGE— ahora está inscrito en un programa de licencia de maestro en la Universidad de Harvard. El programa es una maestría de un año, tras la cual espera enseñar matemáticas en la secundaria.

“Una gran parte de esto fue simplemente interactuar con personas cuya perspectiva del mundo es diferente y te da una visión distinta de cómo puedes tener un impacto en el mundo”, dijo Liebman a CNN sobre su viaje.

Mientras tanto, David Schwark comenzó a buscar otro trabajo cuando una orden judicial lo llevó de regreso a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación en Cleveland tras ser despedido en marzo de 2025. No estaba seguro de cuándo sería despedido formalmente.

El Departamento de Educación fue la segunda agencia más afectada en la reestructuración del Gobierno federal, al perder el 49 % de su personal, según OPM. Mientras tanto, las agencias que tienen mayor prioridad para Trump fueron protegidas. Por ejemplo, el personal del Departamento de Seguridad Nacional solo disminuyó un 11 %.

Schwark, quien fue fiscal antes de unirse al Departamento de Educación, ahora es magistrado en un tribunal municipal local en Lakewood, Ohio.

“Es muy diferente. Me encantaba mi trabajo en Ed”, dijo Schwark a CNN. “Ha sido un gran cambio volver a tratar con derecho penal y estar en la sala del tribunal durante tanto tiempo”.

Cuando Cameron Hilaker fue despedido como gerente de emergencias en USAID, su esposa tenía seis meses de embarazo de su primer hijo. Su hijo ahora tiene ocho meses y Hilaker aún no ha encontrado trabajo. Pasó a ser un padre que se queda en casa.

“Estoy muy feliz de ser un padre que se queda en casa, no me malinterpretes, pero esto nunca estuvo en nuestros planes de cómo sería nuestra vida”.

Hilaker dice que su familia realmente está empezando a sentir la presión financiera y están considerando mudarse de Washington, para tener un mejor costo de vida.

“Me siento traicionado por Elon Musk y DOGE”, dijo Hilaker, miembro del sindicato AFGE Local 1534, a CNN. “Vinieron, dijeron que iban a recortar drásticamente el Gobierno federal, que iban a reducir el déficit”.

Para Vi Le, excientífica del comportamiento e investigadora de prevención de la violencia en los CDC, encontrar un nuevo puesto se ha convertido en un trabajo de tiempo completo.

Tiene un pequeño contrato relacionado con la prevención de la violencia, pero no es suficiente para reemplazar su salario anterior. Hasta que encuentre un trabajo en su campo, Le dijo a CNN que está tratando de expandir un pequeño negocio de arreglos florales para eventos.

“Por ahora, las flores podrían ser el trabajo de tiempo completo, y mi carrera podría ser el pasatiempo”, dijo Le.

Después de perder su trabajo como contratista en USAID con sede en Washington, Nathan Karrel dijo que “entró directamente en modo de supervivencia”. Encontró un nuevo puesto en la ciudad de Tucson, Arizona, donde no conocía a nadie, y se mudó allí “sin haberla visto antes”.

“Ya no estoy en el desarrollo internacional, que era mi plan”, dijo Karrel, de 42 años. “Pero me encanta Tucson, excepto por el calor. Es una cultura completamente diferente a Washington. La escena gastronómica es increíble. La gente es amable y las montañas son geniales. Ahora sé todo sobre los mezquites y los cactus”.

Es uno de varios empleados federales que le dijeron a CNN que los recortes de la era Trump fueron tan disruptivos para sus vidas que se mudaron al otro lado del país, lo que pone en riesgo el impacto nacional de DOGE, que afectó a comunidades mucho más allá de Washington, donde vive la mayoría de los trabajadores federales.

CivicMatch, una plataforma de empleos que conectó a casi 190 exempleados federales con nuevos trabajos el año pasado en gobiernos estatales y locales, dijo que aproximadamente el 33 % de esas personas se mudaron a un nuevo estado, y el 10 % se mudó a otro estado.

Una de estas personas se mudó de Washington a Honolulu, Hawai. Un empleado del Departamento del Interior se mudó de Pensilvania a Oregon. Un funcionario federal de salud se mudó de Texas a Richmond, Virginia.

“A pesar de que el gobierno federal recorta personal, el trabajo obviamente no desaparece. “Se traslada a ciudades y estados”, dijo Caitlin Lewis, fundadora de CivicMatch. “Esto se ha convertido en un motor de redistribución de talento, en beneficio de los gobiernos locales. Los empleados federales estaban desesperados por seguir sirviendo”.

Lucas King, de 36 años, quien también fue contratista de USAID, se mudó de Washington a Idaho, donde creció. Anteriormente gestionó algunos de los proyectos más grandes de USAID en África, incluyendo iniciativas del primer Gobierno de Trump. Ahora supervisa permisos e inspecciones para Ketchum, Idaho, una ciudad de esquí de 3.600 habitantes.

“No estaba logrando avances en Washington, así que nos mudamos de regreso a Idaho”, dijo King. “Mi nuevo jefe fue claro en que esto era un retroceso, dada mi experiencia. Fue traumático, pero funcionó. Me siento afortunado de haber encontrado un lugar donde vivir, un buen empleador, con buenos beneficios, y de estar de vuelta con mi familia y amigos”.

Los despidos en DOGE también llevaron a Nathaniel Haight a acercarse a su familia.

Comenzó como pasante en USAID en 2015, y ascendió durante 10 años, manejando subvenciones y contratos. Pero después de verse afectado por el desmantelamiento de USAID, amplió su búsqueda de empleo mucho más allá de Washington, para poder volver a proveer para su esposa y sus cuatro hijos.

Consiguió un nuevo puesto gestionando subvenciones para la ciudad de Indianápolis, lo que fue un alivio. Sus padres y cuatro hermanos viven en Indiana. Sus hijos tuvieron que cambiar de escuela, pero ahora tienen lazos mucho más profundos con sus primos, dijo.

“Encontré un nuevo trabajo en el servicio público, mucho más cerca de mis padres y hermanos”, dijo Haight. “Estoy viendo muchos aspectos positivos”.

Tras ser suspendida de USAID, Julianne Weis comenzó a ir al Capitolio para resaltar los impactos de los recortes de fondos de la agencia y abogar por la restauración de la ayuda exterior. Cofundó Aid on the Hill, una organización de voluntariado y defensa.

Weis trabajó en la oficina de Salud Global de USAID, particularmente en las áreas de planificación familiar y salud reproductiva. Finalmente fue despedida formalmente de la agencia como parte de las medidas de reducción de personal.

Actualmente, Weis pasa la mayor parte de la semana en reuniones con asesores del Congreso, a veces de manera virtual y otras veces, lleva a sus hijos al Capitolio.

Weis comenzará un trabajo a tiempo completo pronto, y compartió con CNN que planea tener “un papel secundario ayudando” a Aid on the Hill en su tiempo libre.

De manera similar, mientras Deborah Kaliel —quien trabajó en la Oficina de VIH/SIDA de USAID— busca empleo, está dedicando su tiempo como voluntaria en Crisis in Care, una iniciativa de recaudación de fondos que cofundó para brindar apoyo a servicios de VIH en otros países.

“Eso prácticamente tomó el control de mi vida”, dijo Kaliel a CNN. Añadió: “Fue realmente gratificante y, y una manera maravillosa de seguir vinculada con el tema y las personas y comunidades que más me apasionan”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.