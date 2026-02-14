Nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán sería la próxima semana, según fuentes

Por Kylie Atwood y Kevin Liptak, CNN

Se espera que la próxima ronda de conversaciones sobre Irán se lleve a cabo el martes en Ginebra, Suiza, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Está previsto que asistan tanto el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, como el yerno del presidente, Jared Kushner.

Las conversaciones se producen incluso cuando el presidente Donald Trump adoptó el viernes un tono pesimista al hablar de las negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán sobre un posible acuerdo nuclear señalando que los iraníes no tienen un buen historial.

“Diría que quieren hablar, pero hasta ahora, hablan mucho y no hacen nada”, declaró Trump.

También sugirió que un cambio de régimen en el país sería “lo mejor que podría pasar”. Trump afirmó que las instalaciones nucleares de Irán fueron “aniquiladas” tras los ataques estadounidenses el verano pasado, pero instó al país a negociar un acuerdo con EE.UU, para evitar otro posible ataque militar.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en declaraciones a Bloomberg News desde la Conferencia de Seguridad de Munich la mañana de este sábado, coincidió con Trump al decir que llegar a un acuerdo era “muy difícil de lograr”.

Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado un segundo grupo de portaaviones al Medio Oriente, que el presidente dijo estaría allí en caso de no lograr un acuerdo diplomático.

Las conversaciones se llevaron a cabo en medio de un refuerzo militar estadounidense en Medio Oriente y después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con atacar a Irán si utilizaba fuerza letal contra manifestantes o se negaba a firmar un acuerdo nuclear.

Antes de las conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que su país “entra a la diplomacia con los ojos abiertos y una memoria firme del último año”.

Las negociaciones entre ambos países buscan adoptar un formato similar al de rondas anteriores, según informaron medios iraníes. Antes de la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio, Teherán y Washington habían sostenido cinco rondas de negociaciones, en las que mediadores omaníes iban y venían entre las delegaciones estadounidense e iraní.

Esas conversaciones llegaron a su fin después de que Israel atacara instalaciones nucleares y militares iraníes a mediados de junio, seguido por ataques de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares de Irán.

Estados Unidos trasladó activos militares, incluido el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, más cerca de Medio Oriente, lo que avivó temores de que crecieran las posibilidades de una guerra.

Trump dijo en enero que Estados Unidos tenía “una armada” avanzando hacia Irán “por si acaso”, y añadió que, aunque preferiría no “ver que ocurra nada”, su Gobierno observa a Irán “muy de cerca”.

Las conversaciones generaron esperanzas de que se evite una guerra a gran escala. Sin embargo, Trump dijo el viernes que una “gran flota” llegaría pronto a la región.

Temerosos de que el conflicto se extienda al resto de Medio Oriente, los países de la región han intentado desescalar la situación y disuadir a Trump de lanzar un ataque contra Irán, conscientes de que una nueva guerra solo hundiría a la región en una crisis.

Irán ha dejado claro que cualquier ataque estadounidense no será respondido con la misma “moderación” que mostró el verano pasado, tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país.

Irán cuenta con diversas herramientas en caso de que estalle una guerra con Estados Unidos o Israel. Se cree que posee miles de misiles y drones capaces de atacar tropas y activos estadounidenses en Medio Oriente. Cuando los bombarderos estadounidenses atacaron instalaciones nucleares iraníes en verano, Irán lanzó un ataque con misiles sin precedentes en Qatar, contra la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Medio Oriente.

Irán también podría movilizar una vasta red de grupos afines en toda la región, atacando potencialmente a Israel y bases estadounidenses, e interrumpiendo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, un estrecho canal por el que transita más de una quinta parte del petróleo mundial y una gran parte del gas natural licuado. Esto podría provocar una conmoción a nivel mundial.

