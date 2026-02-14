Rusia está “explorando” el desarrollo y uso de armas químicas, advierte la jefa de política exterior de la Unión Europea

Por Sebastian Shukla, CNN

La jefa de política exterior de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo a CNN que Rusia claramente está “pensando” y “explorando” el desarrollo y despliegue de armas químicas.

Los comentarios de Kallas se producen después de que cinco países europeos alegaran este sábado que Moscú había utilizado un veneno de ranas venenosas de Sudamérica para matar a Alexey Navalny, crítico del presidente ruso Vladimir Putin, en una colonia penal ártica, donde falleció en febrero de 2024.

“Así es como operan contra su propia gente, contra personas en prisión. Así que esto no es realmente sorprendente, ¿verdad?”, afirmó Kallas.

No es la primera vez que el Kremlin es acusado de usar agentes químicos contra sus críticos. También se le ha acusado de utilizar el agente nervioso Novichok para envenenar a Navalny en 2020 y en un ataque contra el exagente de inteligencia ruso Sergei Skripal y su hija en Inglaterra en 2018.

Kallas, quien habló con CNN en una entrevista durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, también comentó el discurso del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y lo describió como “tranquilizador” tras un período turbulento en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Señaló la diferencia de tono respecto al año pasado, cuando el vicepresidente estadounidense J. D. Vance reprendió a los aliados europeos en el mismo escenario.

Kallas afirmó que, si bien todavía existen diferencias de opinión en algunas áreas, “en el panorama general, el mensaje fue que somos fuertes juntos y debemos continuar”.

También se refirió brevemente a la guerra en Ucrania, acusando a los rusos de “simular” negociaciones.

“No veo ninguna señal de que realmente estén avanzando en las conversaciones de paz. Quiero decir, están fingiendo negociar, pero no están negociando realmente porque están bombardeando a civiles todos los días”, señaló.

