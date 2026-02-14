Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania “de una vez por todas”, afirma Rubio tras reunión con Zelensky

Alejandra Jaramillo, CNN

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo que el presidente Donald Trump busca un fin definitivo a la guerra entre Rusia y Ucrania después de que el principal diplomático de Estados Unidos se reuniera con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich este sábado.

“Me reuní con el presidente @ZelenskyyUa sobre la seguridad de Ucrania y el fortalecimiento de las asociaciones de defensa y económicas. El presidente Trump quiere una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas”, escribió Rubio en X, compartiendo una foto con el líder ucraniano.

La reunión se produce antes de las conversaciones trilaterales planeadas en Ginebra, Suiza, mientras la administración Trump sopesa sus próximos pasos en el conflicto de casi cuatro años.

Rubio también destacó una serie de reuniones con líderes nórdicos durante la conferencia, subrayando el enfoque de la administración Trump en el gasto en defensa, la seguridad en el Ártico y la cooperación energética. Las reuniones se produjeron unas semanas después de que Trump dijera que había alcanzado un “marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia con el secretario general de la OTAN.

También escribió que se reunió con el presidente finlandés Alexander Stubb “para agradecer a Finlandia por presionar a nuestros aliados en los compromisos de gasto en defensa. Estados Unidos valora a Finlandia como un socio estratégico en la OTAN y los países nórdicos”.

Agregó en una publicación aparte que se reunió con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y “discutió el papel vital de Noruega en la seguridad ártica y la importancia estratégica de Groenlandia. Esperamos asociarnos con Noruega en la seguridad de la cadena de suministro, incluidos los minerales críticos”.

