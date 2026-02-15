Acusan de agresión a un hombre baleado por un agente de ICE en Minneapolis. Una sorprendente confesión puso fin al caso

Por Emma Tucker, CNN

Alfredo Alejandro Aljorna estaba trabajando en Minneapolis una noche de miércoles del mes pasado, haciendo entregas como conductor de DoorDash, cuando se dio cuenta de que estaba siendo seguido por agentes de ICE, según su abogado.

Condujo hasta su casa y fue derribado por un agente, pero logró zafarse y corrió hacia la vivienda, donde estaba su primo Julio César Sosa-Celis, según el abogado. Al cerrar la puerta e intentar ponerle seguro, Sosa-Celis dijo que un agente de Inmigración y Control de Aduanas le disparó en la pierna.

El incidente, que ocurrió solo siete días después de que un agente federal matara a tiros a Renee Good, desató nuevas protestas y tensos enfrentamientos con la Policía. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) poco después del incidente difería de las versiones de los dos hombres y sus familiares.

El DHS afirmó que Sosa-Celis conducía el auto y que él, Aljorna y otro hombre agredieron al agente antes de que este disparara su arma.

La primera señal de que el Gobierno cuestionaba la versión del DHS vino del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). En un documento judicial del 16 de enero, en apoyo a los cargos criminales contra los dos hombres, el DOJ afirmó que Aljorna era quien conducía el vehículo.

En un giro sorprendente, el jueves el Departamento de Justicia presentó una moción para retirar los cargos criminales contra los dos venezolanos. En ella, el DOJ reconoció que los fiscales federales proporcionaron información incorrecta al tribunal, mientras que ICE emitió un comunicado admitiendo que sus agentes federales hicieron “declaraciones falsas” bajo juramento.

Los dos agentes federales involucrados han sido puestos en licencia administrativa mientras el Departamento de Justicia investiga sus “declaraciones falsas”, reveladas tras revisar evidencia en video, dijo el director de ICE, Todd Lyons, en un comunicado.

Los dos agentes podrían ser despedidos y enfrentar cargos penales, agregó Lyons.

La moción del DOJ citó “nuevas pruebas descubiertas” que contradicen las declaraciones que la agencia incluyó como base para presentar cargos criminales contra los hombres.

No está claro qué evidencia en video se encontró, descrita en la moción como “materialmente inconsistente con las acusaciones” de los fiscales federales en el documento de cargos. CNN contactó al DHS para obtener más detalles sobre la evidencia y saber si mantiene su declaración inicial tras el tiroteo, pero no obtuvo respuesta. El DOJ declinó comentar sobre la moción cuando fue contactado por CNN.

“Esto fue un uso absolutamente irrazonable de la fuerza, y el oficial estaba inventando acusaciones contra mi cliente para justificarlo”, dijo el abogado de Aljorna, Frederick J. Goetz.

El caso desestimado encaja en un patrón más amplio en el que el Gobierno federal ha sido rápido en difundir versiones tras un tiroteo de sus agentes, que luego resultaron ser falsas, engañosas o incompletas, según el analista legal sénior de CNN, Elie Honig. Ejemplos incluyen evidencia en video tras los tiroteos fatales de agentes federales contra Good y Alex Pretti, que parecían contradecir elementos de las versiones oficiales sobre lo ocurrido.

De manera similar, el año pasado los fiscales presentaron una solicitud para retirar los cargos contra Marimar Martínez en Chicago, de quien el Gobierno dijo que embistió el vehículo de un agente federal antes de que él le disparara varias veces. Un juez, que señaló que el caso del Gobierno incluía omisiones que la llevaron a proceder con cautela, desestimó los cargos contra Martínez el año pasado.

Martínez pidió que se hicieran públicas las pruebas del caso. Cuando se publicaron la semana pasada, las pruebas respaldaron la versión de Martínez de que fue su vehículo el que fue embestido, no el del agente. Y mensajes de texto del agente lo mostraban jactándose de la cantidad de veces que le disparó. En un comunicado de prensa, el DHS calificó los disparos como “fuego defensivo”.

Las narrativas cambiantes del Gobierno federal en el caso de Sosa-Celis y Aljorna han erosionado aún más la credibilidad de la administración Trump, ya que la moción para desestimar los cargos con prejuicio es una admisión más contundente de los fiscales federales porque indica que presentaron información incorrecta y significa que el caso no puede reabrirse, explicó Honig.

Los abogados de Sosa-Celis y Aljorna elogiaron la moción del departamento, calificándola de “extraordinaria” y “sumamente rara” en declaraciones a CNN.

Esto es lo que sabemos sobre el caso y cómo se desmoronó:

En un comunicado de prensa del 15 de enero, el DHS afirmó que los agentes federales tenían como objetivo a Sosa-Celis en una parada de tráfico —no a Aljorna— como parte de una operación de control migratorio el 14 de enero, cuando él intentó evadir el arresto, chocó contra un auto estacionado e intentó huir a pie.

Supuestamente, Sosa-Celis comenzó a “resistirse y agredir violentamente” a uno de los agentes y ambos estuvieron en una “lucha en el suelo”, luego “se soltó y comenzó a golpear al agente con una pala o un palo de escoba”, momento en el que el agente disparó un “tiro defensivo”, según el DHS. La agencia dijo que otras dos personas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, describió las acciones de los hombres como “un intento de asesinato de agentes federales”. La agencia mantuvo su declaración inicial unos días después del tiroteo cuando fue contactada por CNN.

Sin embargo, el 16 de enero, el Departamento de Justicia presentó una versión diferente de los hechos en un documento de apoyo a los cargos criminales contra Sosa-Celis y Aljorna. Ese documento señalaba que el conductor del auto era Aljorna, quien, según los fiscales, zigzagueaba entre el tráfico mientras los agentes perseguían el vehículo.

Según la declaración jurada, Aljorna chocó contra un poste de luz antes de huir del auto, con un agente de ICE persiguiéndolo a pie hacia la casa. Tanto Sosa-Celis como Aljorna fueron acusados de golpear a uno de los agentes con una pala o un palo de escoba antes de que el agente apuntara su arma a los dos hombres, lo que hizo que corrieran hacia la casa, según la declaración jurada.

Mientras Sosa-Celis y Aljorna corrían hacia el interior, el agente disparó una vez con su pistola “hacia la proximidad” de los dos hombres, pero en ese momento, el agente “no estaba seguro de si su disparo alcanzó a alguno de ellos”, según la declaración jurada del DOJ.

El abogado de Aljorna dijo a CNN que las afirmaciones de la administración Trump de que su cliente y Sosa-Celis atacaron a los agentes federales con un palo de escoba o una pala “nunca sucedieron”.

Sosa-Celis, hablando desde una habitación de hospital en un video en vivo en su cuenta de Facebook, describió que tuvo algún tipo de forcejeo con los agentes federales mientras ayudaba a su primo a escapar del arresto y entrar a la casa que compartían.

Mientras Aljorna era seguido en su auto, el tiroteo fatal de Good la semana anterior estaba fresco en su mente y tenía miedo, según Goetz, su abogado. Aljorna llamó a sus familiares, quienes le dijeron que fuera a casa.

Al acercarse a su casa, Aljorna perdió el control del auto debido al hielo en la carretera y chocó contra un banco de nieve, dijo Goetz. Luego, Aljorna fue derribado por un agente de ICE tras salir corriendo del auto, a solo tres metros de la puerta, donde Sosa-Celis había salido y le gritó que entrara, según el abogado.

Aljorna logró zafarse de su chaqueta, liberándose del agente, y corrió hacia su primo, según Goetz. Ambos se pusieron detrás de la puerta y la cerraron cuando se escuchó un disparo, añadió.

Las versiones de los dos hombres fueron reiteradas por sus familiares en entrevistas y videos en vivo de sus llamadas al 911, que diferían de la declaración del DHS.

Uno de esos videos mostraba una videollamada hecha por la pareja de Sosa-Celis y revisada por CNN, en la que describía frenéticamente a los familiares lo que, según ella, había sucedido, según Alicia Celis, madre de Sosa-Celis, quien habló con CNN.

En una videollamada, la pareja de Sosa-Celis dijo: “Julio llegó primero. Estaban persiguiendo a Alfredo, él tuvo que saltar de su auto”.

“Corrió y se le echaron encima. Después, Julio abrió la puerta de golpe y dispararon”, agregó.

Un video diferente obtenido por CNN muestra lo que ocurría fuera de la casa mientras la familia esperaba adentro, revelando a los agentes acercándose a la vivienda y lanzando una granada aturdidora. Se puede ver humo y se escuchan golpes mientras alguien dice: “¡Ya entraron! Son más de una decena”.

“Me dijo: ‘Mamá, ICE me estaba persiguiendo’”, relató después Mabel Aljorna, madre de Aljorna. “Una vez que estábamos adentro, le dispararon a Julio”, añadió.

En su transmisión en vivo desde el hospital, Sosa-Celis dijo: “El disparo ocurrió cuando mi primo logró escapar y entró. Yo cerré la puerta y, mientras la estaba asegurando, escuché el disparo, y fue entonces cuando me di cuenta de que me habían disparado en la pierna”.

Sosa-Celis está “aliviado de que el caso penal federal haya terminado”, dijo su abogada Robin Wolpert en su nombre, y agregó que está “decidido a buscar justicia y responsabilizar al agente de ICE por su conducta ilegal”.

Los enfrentamientos con agentes federales suelen ser captados en video desde varios ángulos, lo que después sirve para desacreditar partes de la versión oficial de los hechos. Videos de la muerte de Renee Good, madre de tres hijos, en su vehículo, generaron dudas sobre las tácticas del agente federal y la decisión de usar fuerza letal.

De manera similar, imágenes que muestran a agentes federales dando muerte a Alex Pretti revelaron que el enfermero de cuidados intensivos tenía un teléfono en la mano derecha y que un agente le quitó una pistola de la parte trasera de su cintura antes del tiroteo. La administración Trump dijo que un agente “disparó en defensa propia” y aseguró que Pretti estaba “blandiendo” un arma de fuego.

“Es asombroso que el DHS continúe con este patrón de hacer declaraciones inmediatas y definitivas sobre lo que ocurrió, que luego son rápidamente desmentidas por la evidencia real”, dijo el analista legal sénior de CNN, Honig.

Jueces de todo el país, nombrados por presidentes de ambos partidos políticos, han dejado constancia de que el DHS no ha sido transparente, veraz ni creíble, según Honig.

La administración Trump ha enfrentado crecientes problemas de credibilidad a medida que su ofensiva migratoria se ha implementado en ciudades demócratas de todo el país. Aunque varios jueces han reconocido que partes de sus relatos pueden ser ciertas, otros han calificado las afirmaciones del Gobierno en los tribunales como “no confiables”, “desvinculadas de los hechos” y “simplemente no creíbles”, informó CNN anteriormente.

La moción para desestimar los cargos contra Sosa-Celis y Aljorna con prejuicio es “notablemente inusual”, dijo Honig. Refleja cómo el Gobierno se ha apresurado a emitir declaraciones posiblemente prematuras, que a veces son incompletas o inexactas, solo para ser contradichas después por hechos que salen a la luz, agregó.

Los fiscales federales se ven en una “posición muy difícil” cuando luego se dan cuenta de que “algo que dijeron ante un tribunal no es cierto”, dijo Honig, pero aun así tienen el deber de corregir el registro.

“Si bien los jueces normalmente otorgan al Departamento de Justicia mucha deferencia y credibilidad implícita, eso está cambiando ahora”, continuó. “Solo tienes credibilidad hasta que la pierdes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Diego Mendoza, Caroll Alvarado y Alaa Elassar, de CNN.