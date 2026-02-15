EE.UU. detiene a otro buque petrolero vinculado con Venezuela

Por Emily Condon, CNN

Fuerzas militares estadounidenses detuvieron y abordaron un petrolero vinculado a Venezuela durante la noche en el océano Índico, según informó el Pentágono en X.

La embarcación Verónica III, que navega bajo la bandera de Panamá, según el Departamento del Tesoro, es el más reciente petrolero que Estados Unidos dice haber atacado por haber desafiado la cuarentena del presidente Donald Trump destinada a presionar a Venezuela, escribió el Comando Sur de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Desde la captura en enero del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, Trump ha afirmado que Estados Unidos controlará el petróleo venezolano. En enero, firmó un decreto que autorizaba el uso de la fuerza contra narcoterroristas y ordenó el bloqueo de los petroleros que entran y salen del país.

Venezuela, que enfrenta sanciones estadounidenses por su petróleo, ha recurrido a una flota fantasma de petroleros con banderas falsas para contrabandear crudo en las cadenas de suministro globales.

Estados Unidos rastreó el buque desde el Caribe hasta el océano Índico, “recortó la distancia y lo detuvo. Ninguna otra nación tiene el alcance, la resistencia ni la voluntad para hacerlo”, escribió el Departamento de Defensa en su comunicado.

Es la segunda vez en dos semanas que Estados Unidos dice haber perseguido a un petrolero con bandera de Panamá desde el Caribe hasta el océano Índico, después de que fuerzas estadounidenses abordaran el Aquila II el 9 de febrero.

“El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de manera adecuada y legal”, afirmó el Comando Sur en su comunicado de prensa de este domingo.

