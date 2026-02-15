El daño de Trump ya está hecho. Los demócratas y Europa se esfuerzan por definir qué sigue

Análisis por Kasie Hunt, CNN

Muchos de los demócratas que asistieron a la Conferencia de Seguridad de Munich este fin de semana quieren ser presidentes. Pero incluso si alguno de ellos logra ganar la Casa Blanca en 2028, puede que descubra que ya no puede reclamar el título que todos los presidentes estadounidenses han ostentado desde la década de 1940: líder del mundo libre.

El gobernador de California, Gavin Newsom, subió al escenario para insistir en que su estado es más permanente que el presidente Donald Trump. Pero reconoció en una entrevista con CNN que los líderes con los que se reunió creen que el daño a la alianza transatlántica es irreversible.

La estrella progresista, la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, acudió para promover una política exterior populista de izquierda, pero en cambio fue noticia por un gran tropiezo.

Varios senadores demócratas que esperaban mejorar sus credenciales en política exterior antes de posibles candidaturas presidenciales se encontraron en un momento dolorosamente incómodo con la primera ministra de Dinamarca, mientras algunos demócratas intentaban suavizar los comentarios beligerantes que el senador republicano Lindsey Graham hizo al inicio de la reunión, sugiriendo que Trump no ha renunciado a sus planes sobre Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Y la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes que planeaban asistir no fueron en absoluto, después de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, cancelara la delegación del Congreso.

Los líderes de opinión europeos se limitaron a ofrecer una breve ovación de pie al secretario de Estado Marco Rubio, cuyo discurso fue mucho más conciliador que el que el vicepresidente J. D. Vance pronunció en la misma reunión el año pasado. Pero Rubio comenzó su viaje diciendo a periodistas estadounidenses: “El viejo mundo se ha ido”. También abandonó la conferencia para volar a Eslovaquia y Hungría, dos países gobernados por líderes autoritarios simpatizantes de Trump.

Las palabras de apertura de la conferencia, a cargo del canciller de Alemania, Friedrich Merz, cristalizaron la nueva realidad de Europa en lo que parece estar convirtiéndose rápidamente en un siglo posestadounidense.

“Se ha abierto una brecha entre Europa y Estados Unidos”, dijo Merz el viernes. “La pretensión de liderazgo de Estados Unidos ha sido cuestionada, y posiblemente perdida”.

No son solo palabras. Merz ha dicho que mantuvo “conversaciones confidenciales” con Francia sobre la disuasión nuclear europea. Es una sorprendente admisión de que ya no existe una confianza incondicional en que Estados Unidos hará lo necesario por sus aliados transatlánticos.

“Lo que escucho ahora es que, incluso si logramos reparar estas relaciones, tomará generaciones antes de que se sientan cómodos”, dijo el senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, posible aspirante presidencial que viajó a Munich poco después de enterarse de que la administración Trump intentó, sin éxito, acusarlo formalmente por un video en el que decía a las tropas que no obedecieran órdenes ilegales.

La escena en Munich distaba mucho de la época dorada del difunto senador republicano John McCain, quien fue fundamental para convertir la conferencia en una parada clave para cualquiera que aspirara a liderar el mundo libre.

Todavía hay una cena que lleva su nombre la primera noche de la conferencia —su hijo Jimmy McCain representó a la familia este año— y su foto y una cita suya cuelgan en la pared del nivel principal del histórico hotel Bayerischer Hof. “Me niego a aceptar la desaparición de nuestro orden mundial”, dice la cita de 2017. “Soy un orgulloso e incondicional creyente en Occidente. Creo que siempre, siempre debemos defenderlo. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará?”

Quien intentó portar la antorcha fue el senador demócrata Chris Coons, de Delaware, quien cerró el bar tiki Trader Vic’s en el sótano la noche del viernes con rondas de schnapps de durazno, como solía hacer McCain.

Pero este año no hubo ningún McCain hablando en el escenario principal, y relativamente pocos miembros del Congreso asistieron a la recepción para la delegación organizada por el canciller alemán.

El habitualmente jovial Graham, viejo amigo de McCain y ahora firme aliado de Trump, parecía en cambio de mal humor, diciendo a los periodistas que instaba a Trump a tomar medidas en Irán o corría el riesgo de envalentonar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al líder chino Xi Jinping.

Si Estados Unidos no derriba al régimen iraní, “será un desastre”, dijo Graham en una entrevista con Politico. “Significa que no se puede confiar en Estados Unidos… Significa que el mundo occidental es pura palabrería. Todo lo que hacen es hablar, y cuando llega el momento de actuar, no hacen absolutamente nada”.

Un porcentaje significativo de los funcionarios demócratas electos de Estados Unidos que estuvieron en Munich probablemente esperan reemplazar a Trump en 2028: Newsom, Ocasio-Cortez y Kelly, junto con la exsecretaria de Comercio Gina Raimondo, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y los senadores Chris Murphy, Elissa Slotkin y Ruben Gallego.

Newsom sobresalía, tanto en sentido figurado como literal, por encima del resto; su altura lo hacía fácil de identificar incluso en los pasillos estrechos y llenos del antiguo hotel.

Los líderes europeos “nos ven como una bola de demolición”, dijo Newsom en una entrevista al margen de la conferencia. “Nos ven como poco confiables, y muchos de ellos piensan que es irreversible. No creen que alguna vez volvamos a nuestra forma original”.

Newsom insistió en que cree que la relación de Estados Unidos con Europa aún puede repararse. Y aunque reconoció que estaba en Munich para aprender, diciendo: “No estoy tratando de dar consejos de política exterior, los necesito”, también tenía un mensaje tanto para Europa como para sus compañeros demócratas.

“Lo que digo es que en Estados Unidos la fuerza genera fuerza”, dijo Newsom. También citó al expresidente Bill Clinton, agregando: “Dada la elección, el pueblo estadounidense siempre apoyará a alguien fuerte y equivocado antes que a alguien débil y correcto. Y creo que ahí hay una lección”.

Lejos de sus propias fortalezas, la estrella progresista y posible heredera del movimiento de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, tuvo dificultades en su primera gran prueba en el escenario mundial.

Ella y su equipo habían presentado su aparición en Munich como una especie de debut global para la famosa neoyorquina, aunque centrada en Estados Unidos. Un artículo en The New York Times que anticipaba su viaje llevaba el titular: “Alexandria Ocasio-Cortez se sube a un escenario más amplio”.

Participó en una mesa redonda poco memorable sobre política populista el viernes por la tarde. Pero una aparición nocturna cambió el tono de los titulares (la nota del sábado en The New York Times decía: “Ocasio-Cortez ofrece una visión de clase trabajadora en Munich, con algunos tropiezos”) y llevó a su equipo a reducir su agenda pública y mediática en la conferencia.

El tema: Taiwán, un eje de la política exterior estadounidense que es fundamental para la relación entre las dos mayores economías y superpotencias del mundo. La pregunta, del moderador: ¿Apoyaría ella el envío de tropas estadounidenses para defender la isla autogobernada si China la invadiera?

“Eh, bueno, creo que esto es, ya sabes, creo que esto es un, eh; esto es, por supuesto, una, eh, política de larga data de Estados Unidos”, respondió.

“Y creo que lo que esperamos es asegurarnos de que nunca lleguemos a ese punto”, añadió.

El momento generó algunas críticas en las redes sociales. Pero también mostró que no estaba preparada para responder lo que probablemente se convertirá en uno de los principales desafíos de política exterior que definirán el próximo siglo en la geopolítica.

Incluso cuando Ocasio-Cortez transmitía el mensaje que quería dar, era uno escéptico de las élites que ahora dominan el orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial.

El asesor de política exterior de Ocasio-Cortez en el viaje, quien también asesoró previamente a Sanders, seguía en Munich el domingo por la noche, mientras que Ocasio-Cortez ya se había marchado hacía tiempo.

En casa, por supuesto, las perspectivas de los demócratas han mejorado rápidamente. La aprobación de Trump ha caído y los demócratas tienen la oportunidad de recuperar el control de la Cámara en las elecciones de medio término de este año.

“Trump va a recibir una paliza en las elecciones de medio término. Él lo sabe. El mundo, creo, se está familiarizando cada vez más con esa realidad”, dijo Newsom a CNN en Munich.

Un puñado de miembros demócratas de la Cámara hizo el esfuerzo de viajar a la conferencia de forma independiente después de que se cancelara la delegación, incluido el representante Jason Crow de Colorado. El veterano del Ejército y voz clave en temas de seguridad nacional también lidera el reclutamiento de demócratas que intentan recuperar la Cámara este otoño.

En los pasillos de la conferencia, intentaba tranquilizar a los líderes europeos de que los demócratas están listos para arrebatar al menos parte del poder en Washington a Trump. Pero también se unió a Ocasio-Cortez para advertir de que el orden basado en reglas surgido tras la Segunda Guerra Mundial estaba dejando atrás a la gente común.

“Aunque muchas de esas instituciones y reglas crearon paz, ahora estamos en un momento en el que muchas de ellas no han logrado beneficiar a la clase trabajadora en la mayoría de nuestras comunidades y países”, dijo Crow a los periodistas en una conferencia de prensa el sábado.

Y los líderes europeos han soportado el mismo vaivén que el público estadounidense, pasando el primer mandato de Trump dispuestos a creer que su elección fue una aberración. La reelección de Trump y su actitud envalentonada en el escenario mundial durante su segundo mandato han convencido a Europa de que esto no es una extraña desviación de la normalidad.

“El orden internacional basado en derechos y reglas está en proceso de ser destruido”, dijo Merz en su discurso. “Este orden —imperfecto incluso en sus mejores tiempos— ya no existe en esta forma”.

