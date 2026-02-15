El mensaje de Rubio a Europa por San Valentín: cambien o serán abandonados

Análisis de Nick Paton Walsh, CNN

Siguió siendo una bola de demolición, aunque envuelta en chocolate y calidez.

Los febriles aplausos que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, recibió en la Conferencia de Seguridad de Munich cuando dijo que EE.UU. era el “hijo” de Europa y que sus destinos siempre estarían “entrelazados”, ocultaban su contundente mensaje político. Eran aplausos de alivio y aliento de una audiencia europea que se preparaba para un ataque como el embate de J. D. Vance el año pasado.

Pero las falsas acusaciones de Vance en la conferencia del año pasado —que Europa está suprimiendo la libertad de expresión y la democracia, y enfrentando un declive civilizacional— ahora están consagradas en la estrategia nacional de seguridad de EE.UU. Rubio no tuvo que esforzarse mucho para sonar amistoso.

Estados Unidos está preparado para “reconstruir”, pero solo según sus valores, dijo Rubio este año, mientras evocaba incansablemente los vínculos históricos de Estados Unidos con el continente. Esos valores incluyen abrazar el cristianismo y un patrimonio cultural compartido, cerrar fronteras y abandonar las políticas sobre la crisis climática. EE.UU. necesita ver una Europa reformada, les dijo a sus aliados de décadas: no solo detalles de presupuestos de defensa, sino un cambio radical en el sistema de valores del continente.

Europa y EE.UU. “pertenecen juntos”, dijo también. Pero en esta etapa de terapia de pareja de una relación abusiva en declive, el mensaje era claro: cambien o serán abandonados.

Los organizadores de la conferencia ya habían advertido que el mundo estaba en una era de “política de bola de demolición”, que había dejado a Europa al margen, en un informe publicado justo antes de la conferencia. Ahora Rubio les decía a los líderes exteriores centristas liberales que toda su visión era errónea, haciendo eco de los opositores populistas de ultraderecha que bien podrían apartarlos del poder en las próximas elecciones.

Los escritores de discursos del principal diplomático estadounidense no dejaron espacio para los argumentos de aliados clave en el mismo escenario de Munich. Un día antes, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que las guerras culturales de MAGA no eran luchas que Europa necesitara librar. Emmanuel Macron equiparó la soberanía territorial con el derecho de los franceses a vigilar su propia desinformación y democracia.

Dos horas después, la urgente difícil situación de Ucrania —la crisis de seguridad definitoria de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa— fue retratada apasionadamente por el presidente Volodymyr Zelensky, evocando el tema que debería haber ocupado el centro del escenario superando el ruido de MAGA. Un líder cuya cuarta aparición en la conferencia ofreció un recordatorio sorprendente de la infinita capacidad de Ucrania para sobrevivir y adaptarse a la brutalidad de Rusia, presentó el argumento más fuerte de la cumbre para que Europa tenga su propia estrategia de defensa.

Zelensky recordó a la audiencia que cada planta de energía ucraniana había sido atacada, y que cada kilómetro que Rusia tomaba les costaba 156 vidas, según el propio recuento de Ucrania. Habló en inglés, en un tono que sugería que le preocupaba menos molestar al presidente estadounidense Donald Trump. Lamentó el espíritu de un proceso de paz que parecía presionar a Ucrania, víctima de una invasión desde hacía cuatro años, para que hiciera concesiones, en vez de presionar al agresor ruso. También se burló de lo que Moscú ha denominado el “espíritu de Anchorage”, un término diseñado para sugerir que Putin y Trump hicieron un trato secreto cuando se reunieron en Alaska el año pasado.

Mientras Zelensky hablaba, imágenes de video se proyectaban en la pared detrás de él mostrando nueva tecnología ucraniana derribando drones rusos: una dura realidad en contraste con la tecnocracia política que predominaba en la sala. Aportó un propósito y una urgencia algo ausentes en los atribulados líderes europeos que lo precedieron.

Casi sirvió para enfatizar el punto de Rubio: Europa necesita ponerse las pilas. Tal vez su audiencia preferiría replicar la energía y determinación de Ucrania, más que la de Hungría.

En general, la recepción positiva del discurso de Rubio por parte de los líderes europeos reflejó cuán horriblemente dañada ha sido la relación transatlántica tras el último año de agitación por Ucrania y un mes de incendios provocados en Groenlandia. El territorio danés no fue mencionado en el discurso, ya que las negociaciones sobre su destino avanzan lentamente. Quizás ese repentino silencio —la desaparición de una crisis que casi destroza la alianza semanas antes— fue suficiente regalo.

Rubio sí mencionó a Ucrania una vez en las preguntas que siguieron a su discurso y apeló a las sospechas de su audiencia al sugerir que la administración Trump aún no sabía si Rusia realmente quería hacer la paz. (Su jefe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que Putin quiere llegar a un acuerdo y que Zelensky debería ceder terreno diplomático).

La Europa exhibida no inspiró. Más bien, parecía carecer del dinero necesario para cumplir sus propias ambiciones y se veía ahogada por escándalos políticos internos o por los relojes en cuenta regresiva de liderazgos que llegan a su fin. Cada año, Munich se reúne para escuchar las promesas europeas de hacer más. Cada año, los notables aumentos en el gasto de defensa parecen acercarse, pero no traen cambios.

En la conferencia de Munich del próximo año, puede que el primer ministro británico, Keir Starmer, ya no esté; la Francia de Macron afrontará elecciones presidenciales, y Trump habrá tenido que sortear las elecciones intermedias. Cualquiera sea el resultado de estas contiendas, es probable que las disputas transatlánticas absorban gran parte de la atención. Ucrania solo puede esperar que para entonces haya surgido una paz sostenible y justa, pero lo más probable es que tenga que esforzarse por ser escuchada por encima de otro episodio en la complicada y amarga relación intermitente entre Europa y Estados Unidos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.