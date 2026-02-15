Una muerte al día: cómo una epidemia de crímenes pone en evidencia la desigualdad en la sociedad israelí

Por Zeena Saifi y Jeremy Diamond, CNN

Una madre muerta a tiros frente a un supermercado. Un hombre muerto tras salir de una mezquita. Un médico abatido mientras atendía a pacientes. Estos casos impactantes ya no son anomalías: son el saldo de una epidemia de crímenes violentos que recorre Israel.

Las víctimas son todos ciudadanos palestinos de Israel. Los homicidios en su comunidad han aumentado tanto que, en promedio, una persona ha sido asesinada cada día este año. Los ciudadanos palestinos representan el 20 % de la población del país, y muchos afirman que el Gobierno israelí no solo ha fracasado en frenar la ola de crímenes, sino que su inacción ha contribuido a impulsar un ciclo de violencia perpetrado en gran medida por grupos del crimen organizado árabe.

Los datos reflejan una marcada desigualdad: la Policía de Israel ha resuelto solo el 15 % de los homicidios en comunidades árabes frente al 65 % entre israelíes judíos, según datos del parlamento israelí, la Knesset, y Eilaf, el Centro para el Avance de la Seguridad en la Sociedad Árabe.

Los ciudadanos palestinos de Israel son descendientes de quienes no fueron expulsados ni obligados a huir de sus hogares cuando se estableció Israel en 1948. Se les concedió la ciudadanía, pero vivieron bajo régimen militar hasta 1966, y muchos dicen que siguen enfrentando discriminación en la sociedad israelí.

El año pasado fue el más mortífero registrado para la comunidad, con 252 muertes violentas —la gran mayoría por disparos— según un informe publicado por Abraham Initiatives, un grupo que promueve la inclusión social y la igualdad de derechos para los ciudadanos palestinos de Israel.

Y 2026 ya comenzó de manera sangrienta, con 46 muertos hasta ahora, según el grupo.

Es una realidad mortal que ha encendido las alarmas, con decenas de miles de ciudadanos palestinos del país saliendo a las calles en las últimas semanas —acompañados por algunos israelíes judíos— para exigir acción al Gobierno.

“No a los asesinatos, no a la muerte, queremos vivir con justicia”, coreaban los manifestantes en árabe durante una protesta en enero en Sakhnin, una ciudad mayoritariamente palestina en el norte de Israel, que reunió a decenas de miles de personas.

Asistentes dijeron a CNN que fue la manifestación más grande que la comunidad árabe ha visto en años, culminando una huelga general de varios días por parte de los dueños de tiendas.

Lo que comenzó allí se ha convertido en un movimiento de protesta nacional, con huelgas y manifestaciones casi a diario en todo Israel. Las calles de todo el país se llenaron de un mar de banderas negras y las fuentes de agua se tiñeron de rojo mientras los ciudadanos declaraban un “día nacional de interrupción”.

Una semana después de la huelga en Sakhnin, el presidente de Israel, Isaac Herzog, realizó una visita poco común a la ciudad, donde se reunió con autoridades árabes locales y organizadores de las protestas.

Dijo que la lucha contra el crimen y la violencia en la comunidad árabe “debe estar en la cima de las prioridades nacionales y abordarse con la máxima determinación”, calificándolo de “obligación moral”.

Y el jueves, el comisionado de la Policía de Israel, Daniel Levi, declaró el crimen en la comunidad árabe como “un estado de emergencia nacional” y “una situación intolerable que debe terminar”.

Pidió a otras agencias gubernamentales que se unan a la Policía para ayudar a abordar el problema.

Para muchos ciudadanos palestinos de Israel, esas declaraciones suenan vacías. Qasem Awad ha esperado más de un año para que la muerte de su hijo sea llevada ante la justicia.

Su hijo, Abdullah, un médico de Mazra’a en la Galilea occidental, estaba atendiendo a una madre y sus dos hijos en una clínica en febrero pasado cuando un hombre enmascarado entró y le disparó fatalmente a quemarropa. Tenía 30 años.

Abdullah estaba cubriendo a otro médico ese día. Su padre cree que lo confundieron con otra persona.

“Si miras a la comunidad árabe palestina en Israel, ¿cuántos están siendo asesinados a diario y sin motivo?”, dijo Awad. “Estas personas no tienen nada que ver con el mundo del crimen. Son daños colaterales, y mi hijo es uno de ellos”.

En los días posteriores a la muerte de Abdullah, sus padres dicen que la Policía de Israel los visitó y les aseguró que investigarían su muerte e identificarían al responsable.

Más de un año después, la promesa sigue sin cumplirse y la familia afirma que no ha tenido noticias de las autoridades.

Awad cree que, si su hijo hubiera sido judío, el homicida habría sido arrestado “en una hora”.

Como muchos otros en su comunidad, Awad cree que el Gobierno israelí descuida intencionalmente los crímenes cometidos contra ciudadanos palestinos.

“Es parte de una política de divide y vencerás. ‘Que se maten entre ellos mientras nosotros nos sentamos y nos relajamos’”, dijo.

Awad señala la rapidez con la que los autores palestinos son llevados ante la justicia en crímenes contra israelíes.

“Las herramientas tecnológicas y el conocimiento están disponibles para que atrapen a los asesinos. Pero cuando afecta a la demografía árabe, ¿ya no tienen las herramientas ni el conocimiento?”, preguntó.

Según el informe de Eilaf, los ciudadanos palestinos de Israel enfrentan una “aplicación selectiva” de la ley.

“Por un lado, un enfoque duro hacia la actividad política y la libertad de expresión, y por otro, un enfoque suave hacia los criminales y el crimen”, dice el informe.

En respuesta a una consulta de CNN, la Policía de Israel dijo en un comunicado que se inició “una investigación exhaustiva y compleja” tras el asesinato del Dr. Awad, en la que las autoridades han interrogado a “decenas de personas involucradas, con el objetivo de localizar a los sospechosos y descubrir la verdad”.

Datos recopilados por Abraham Initiatives muestran que los casos de homicidio entre ciudadanos palestinos de Israel más que se duplicaron en 2023.

Ese fue el primer año completo del ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, al frente de la Policía.

Ben Gvir, quien fue condenado por apoyar el terrorismo e incitar al racismo antiárabe, ha rechazado la responsabilidad, culpando en cambio a los líderes árabes locales por “hacer la vista gorda” ante la actividad criminal. El mes pasado, dijo que había “asignado enormes recursos a la lucha contra el crimen y las organizaciones criminales”.

Los críticos dicen que sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. A los pocos meses de asumir el cargo, Ben Gvir cortó fondos clave para una iniciativa contra el crimen en la comunidad árabe llamada “Detener la sangría”, lanzada por el Gobierno anterior. Al año siguiente, destituyó al funcionario policial encargado de combatir el crimen en la sociedad árabe y puso en su lugar a un funcionario de menor rango.

El domingo, Ben Gvir defendió su gestión, diciendo en la radio Kan Reshet Bet que ha habido “grandes éxitos” durante su mandato. “No trabajo para los árabes, no solo para los árabes”, dijo. “Trabajo para todos”.

“Hay un 2 0% menos de homicidios en el sector judío, pongámoslo sobre la mesa… 60 % menos homicidios de mujeres judías y 20 % menos robos de autos”. Ben Gvir dijo que el crimen en el sector árabe es un “fenómeno grave” y que tiene la intención de “combatirlo”. Pero culpó a la fiscal general, con quien mantiene una disputa, y a “40 años de abandono” de las autoridades por el aumento, a pesar de los homicidios récord durante su gestión.

La preocupación no es solo el aumento de los homicidios, sino la creciente audacia con la que se cometen.

Según el informe de Eilaf, tres de cada cuatro homicidios el año pasado ocurrieron en espacios públicos, lo que indica la “peligrosa normalización del crimen abierto… sin ningún temor real a una intervención inmediata o a una disuasión efectiva”.

“A la luz de una gobernanza débil, una presencia policial limitada y una confianza decreciente en las instituciones, el crimen organizado en las ciudades árabes encontró un terreno fértil para expandirse, construyendo gradualmente su influencia económica y social al explotar el vacío dejado por el Estado”, dijo Rawyah Handaqlu, directora de Eilaf.

Ella afirma que la violencia refleja la “exclusión y marginación” de los ciudadanos palestinos de Israel, argumentando que el Estado con frecuencia ha relegado el crimen y la violencia a ser simplemente un producto de la sociedad árabe, lo que “hace responsable a la sociedad de una realidad que le ha sido impuesta”.

Aida Touma-Suleiman, una miembro palestina de la Knesset que aborda activamente el tema del crimen en el parlamento, cree que el primer paso para erradicar el crimen en la comunidad árabe es derrocar al Gobierno de derecha, al que describe como “racista, fascista y criminal”.

“Cuando el Gobierno no actúa… no responsabiliza a los criminales ni los procesa, es como si los estuviera patrocinando”, dijo a CNN durante la protesta en Sakhnin. “Queremos que hagan el trabajo que se supone que deben hacer, y queremos darles a nuestros jóvenes la seguridad para desarrollarse y sentir que están viviendo”.

En diciembre, la Oficina del primer ministro de Israel anunció planes para redirigir US$ 70 millones de un programa diseñado para promover el desarrollo económico árabe a la Policía, para abordar la “grave delincuencia nacionalista” en la comunidad árabe.

El Centro Mosawa, un grupo que aboga por la igualdad de derechos para los ciudadanos palestinos, calificó la medida como un “paso político peligroso” que no hará nada para combatir el crimen.

“Mientras el ministerio no utiliza los presupuestos que ya tiene a su disposición, está impulsando recortes en áreas como educación y vivienda para transferirlos a sus propias arcas”, dijo en un comunicado. “Esto solo puede interpretarse como una política deliberada de empobrecer aún más a la sociedad árabe y sumirla más profundamente en crisis, incluida la lacra del crimen”.

De vuelta en su casa en Mazra’a, la espera de Awad por justicia continúa. Solo encuentra consuelo en las fotografías de su difunto hijo.

Cuando se le pregunta si tiene esperanza de que haya justicia por su muerte, suspira y señala al techo.

“La justicia solo existe allá arriba, con Dios”.

Con información de Cyril Theophilos y Dana Karni, de CNN.