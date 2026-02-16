Muere el actor ganador del Oscar Robert Duvall a los 95 años

Por Brian Lowry, CNN

Robert Duvall, el actor ganador del Oscar más conocido por “The Godfather”, “Apocalypse Now” y muchos otros papeles de hombre duro a lo largo de una aclamada carrera en pantalla que se extendió por seis décadas, murió. Tenía 95 años.

Duvall murió “en paz” en su casa en Middleburg, Virginia, el domingo, según un comunicado enviado por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa, Luciana.

No se realizará un servicio formal, añadió el comunicado. En su lugar, “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

Nacido en San Diego, California —su padre era oficial de carrera de la Marina—, Duvall interpretó una amplia variedad de papeles, desde vaqueros hasta militares.

Asistió a Principia College, en Illinois, y sirvió en el ejército durante la Guerra de Corea antes de mudarse a Nueva York y estudiar arte dramático con el célebre maestro de actuación Sanford Meisner. Durante ese período compartió apartamento con Dustin Hoffman y frecuentaba a Gene Hackman, otro joven actor que más tarde alcanzaría gran éxito.

Duvall apareció en varias obras de teatro antes de ser elegido para la versión cinematográfica de “To Kill a Mockingbird” en el pequeño pero clave papel de Arthur “Boo” Radley, en 1962. (Más tarde nombró a uno de sus perros “Boo”).

Le siguió una serie de papeles en cine, entre ellos el villano frente a John Wayne en “True Grit”, la única actuación de Wayne que ganó un Oscar; el rol del mayor Frank Burns en la película “MAS*H”, de Robert Altman; y el protagónico en el debut como director de ciencia ficción distópica de George Lucas en 1971, “THX 1138”, en la que Duvall (y todos los demás) llevaban la cabeza rapada.

Esa película se estrenó un año antes de “The Godfather”, y su papel como el abogado de la familia Corleone, Tom Hagen, impulsó a Duvall a otro nivel. El actor trabajó de forma constante a partir de entonces, interpretando a un ejecutivo de televisión en la sátira “Network” y pasando también a la televisión en la exitosa miniserie “Lonesome Dove”.

Duvall ganó el Oscar a mejor actor por interpretar a un cantante de música country en la película de 1983 “Tender Mercies”, en la que él mismo cantó.

También recibió nominaciones por su papel como un marine en conflicto con su familia en “The Great Santini”, y como el teniente coronel Kilgore en la épica sobre la guerra de Vietnam “Apocalypse Now”, que lo reunió con Coppola y en la que pronunció la célebre frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”.

Los papeles en otros westerns también formaron parte de su obra, como “Open Range”, junto a Kevin Costner, y su rol ganador del Emmy en otra miniserie, “Broken Trail”.

Duvall también se convirtió en cineasta: escribió, dirigió y coprotagonizó la película de 1997 “The Apostle”, sobre un predicador atormentado, y más tarde dirigió “Assassination Tango” y “Wild Horses”. Por su trabajo en “The Apostle” volvió a ser nominado al Oscar como actor.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

