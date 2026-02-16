Playoffs eliminatorios de la Champions League: partidos, fechas, horarios y cómo sigue el formato

Por Federico Leiva, CNN en Español

La Champions League 2025/2026 comienza este martes la etapa más atrapante del torneo: los duelos mano a mano. No serán los octavos de final, para los cuales aún hay que esperar. Primero hay que conocer a los últimos ocho pasajeros que se sumarán a esa instancia de la competencia, y para eso están los playoffs.

A esta fase, que llegó con el cambio de formato que implementó la UEFA la temporada pasada, clasificaron los dieciséis equipos que terminaron entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto. Estos se enfrentarán por sorteo en llaves de ida y vuelta, y los ocho ganadores sacarán boleto para octavos de final.

Tal como sucedió en la pasada edición, a esta instancia llegaron varios equipos con mucha historia en la máxima competición europea de clubes. De los dieciséis, hay dos que resaltan claramente: el Real Madrid, el más ganador de la historia, y el Paris Saint-Germain, el campeón defensor. Pero también están el Inter de Milán, la Juventus, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund, entre otros.

Para estos playoffs, los equipos que hayan terminado entre el noveno y el décimo sexto puesto tendrán la ventaja de cerrar la serie en condición de local. Habrá cuatro juegos el martes y otros cuatro el miércoles, y las revanchas se disputarán la próxima semana, aunque invirtiendo los días: los que jugaron el martes lo harán el miércoles y viceversa.

Galatasaray vs. Juventus

12:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Ciudad de México.

12:45 p.m. de Bogotá.

2:45 p.m. de Buenos Aires.

6:45 p.m. de Madrid.

Borussia Dortmund vs. Atalanta

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Monaco vs. París Saint-Germain

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Benfica vs. Real Madrid

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

FK Qarabag vs. Newcastle

12:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Ciudad de México.

12:45 p.m. de Bogotá.

2:45 p.m. de Buenos Aires.

6:45 p.m. de Madrid.

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Brujas vs. Atlético de Madrid

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Bodo/Glimt vs. Inter

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Atlético de Madrid vs. Brujas

12:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Ciudad de México.

12:45 p.m. de Bogotá.

2:45 p.m. de Buenos Aires.

6:45 p.m. de Madrid.

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Inter vs. Bodo/Glimt

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Newcastle vs. FK Qarabag

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Atalanta vs. Borussia Dortmund

12:45 p.m. de Miami.

11:45 a.m. de Ciudad de México.

12:45 p.m. de Bogotá.

2:45 p.m. de Buenos Aires.

6:45 p.m. de Madrid.

Paris Saint-Germain vs. Monaco

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Juventus vs. Galatasaray

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Real Madrid vs. Benfica

3 p.m. de Miami.

2 p.m. de Ciudad de México.

3 p.m. de Bogotá.

5 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Una vez definidos los ocho clasificados a los octavos de final, se procederá con el sorteo del cuadro principal. A diferencia del pasado, no se volverá a sortear en cuartos de final o semifinales.

Los ocho mejores equipos de la Fase de Liga, es decir, los ocho que clasificaron directamente a octavos de final, serán cabezas de serie y definirán la llave como local. Al igual que en el sorteo de los playoffs, el sorteo no será enteramente abierto, sino que cada cada equipo tendrá solo dos posibles rivales, con base en los puestos de la Fase de Liga.

El Arsenal y el Bayern Munich fueron los dos mejores de la primera etapa del torneo, y por eso serán sorteados en lados opuestos del cuadro, para que solo puedan cruzarse en una hipotética final. Lo mismo sucederá con el tercero y el cuarto, el Liverpool y el Tottenham.

