¿Quién fue Robert Duvall? Su carrera, películas más famosas y premios ganados

El fallecido Robert Duvall es recordado por sus papeles en “El padrino” y “Apocalipsis Now”, que representan muy bien una carrera extensa y galardonada.

Al comienzo de su carrera, Duvall apareció en varias obras de teatro antes de ser elegido para la versión cinematográfica de “Matar a un ruiseñor”, en el pequeño pero crucial papel de Arthur “Boo” Radley en 1962.

Le siguieron diversos papeles cinematográficos, entre ellos el de villano junto a John Wayne en su única actuación ganadora del Oscar, “True Grit”; el papel del mayor Frank Burns en la película de Robert Altman “M*A*S*H”; y el papel principal en “THX 1138”, el debut como director de ciencia ficción distópico de George Lucas en 1971, donde Duvall (y todos los demás) lucieron cabezas rapadas.

Duvall fue nominado a a siete premios Oscar y ganó uno. También estuvo nominado siete veces en los Globo de Oro, ganó cuatro.

Duvall interpretó memorablemente al consigliere, o asesor clave, de la familia Corleone en “El padrino” de Francis Ford Coppola, obteniendo su primera de siete nominaciones al Oscar por la película de 1972, antes de retomar el papel dos años después en “El Padrino II”.

El papel como Tom Hagen en esa película catapultó a Duvall a otro nivel. El actor trabajó de forma constante a partir de entonces, interpretando a un ejecutivo de una cadena en la sátira “Network” y dando el salto a la televisión en la exitosa miniserie “Lonesome Dove”.

Duvall omitió notablemente su participación en la largamente retrasada “El Padrino III” en 1990 debido a una disputa salarial con Coppola. Le dijo a Bob Costas que Al Pacino cobraría cinco veces más de lo que le habían ofrecido, lo cual era “totalmente inaceptable”.

Posteriormente, en una entrevista con Larry King, Duvall calificó su decisión de no aparecer en la tercera película de “El padrino” como “una cuestión de principios”.

También fue nominado al Oscar por interpretar a un marine en conflicto con su familia en “The Great Santini” y como el teniente coronel Kilgore en la épica de la guerra de Vietnam “Apocalypse Now”, que lo reunió con Coppola y en la que pronunció la famosa frase: “Me encanta el olor a napalm por la mañana”.

Duvall ganó un Oscar por interpretar a un cantante de country en la película de 1983 “Tender Mercies”, en la que cantó él mismo.

También participó en otros westerns, como “Open Range”, junto a Kevin Costner, y su papel en otra miniserie, “Broken Trail”, que le valió un Emmy.

Fue nominado nuevamente al Oscar como actor por su trabajo en “The Apostle”.

Se mantuvo activo hasta bien entrada la década de 2010, recibiendo su última nominación al Oscar a los 84 años por “The Judge” en 2014, y apareciendo en películas como “Jack Reacher” y “Widows”.

Duvall también interpretó a varias figuras históricas durante su carrera, incluyendo a Robert E. Lee (“Gods and Generals”), Joseph Stalin (en la película de HBO “Stalin”) y al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann (“The Man Who Captured Eichmann”).

Duvall también se convirtió en cineasta, escribiendo, dirigiendo y coprotagonizando la película de 1997 “The Apostle”, sobre un predicador con problemas, y posteriormente dirigiendo las películas “Assassination Tango” y “Wild Horses”.

