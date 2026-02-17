El organismo de control de la privacidad de Europa lanza una investigación “a gran escala” sobre X de Elon Musk

Por Hanna Ziady, CNN

El organismo de control de privacidad de datos de la Unión Europea ha iniciado una investigación sobre X de Elon Musk por imágenes sexualizadas generadas por el chatbot de inteligencia artificial del sitio de redes sociales, Grok.

La medida se suma a la creciente presión regulatoria sobre X, que también enfrenta investigaciones en Francia y el Reino Unido después de que miles de imágenes deepfake sexualizadas, principalmente de mujeres, pero también de niños, se generaron utilizando Grok el mes pasado, lo que provocó una reacción global.

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC), principal responsable de hacer cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE, señaló en un comunicado el martes que ha abierto una investigación “a gran escala” sobre X en relación con estas imágenes.

En particular, la Comisión examinará si X incumplió con las normas emblemáticas de privacidad de datos de la UE en la forma en que manejó los datos personales de los ciudadanos del bloque.

“La DPC ha estado trabajando con X desde que hace varias semanas surgieron los primeros informes en los medios sobre la supuesta capacidad de los usuarios de X de incitar a la cuenta @Grok en X a generar imágenes sexualizadas de personas reales, incluidos niños”, declaró el comisionado adjunto Graham Doyle.

La investigación de la comisión “examinará el cumplimiento por parte de X de algunas de sus obligaciones fundamentales en virtud del RGPD en relación con los asuntos en cuestión”, añadió.

Desarrollado por la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, que adquirió X el año pasado, Grok está integrado en los feeds de redes sociales de X.

Bajo presión gubernamental, con amenazas de prohibiciones y multas, X restringió el mes pasado la capacidad de Grok para generar ciertas imágenes explícitas. Aun así, la empresa enfrenta múltiples investigaciones en Europa.

La Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido anunció investigaciones formales sobre X y xAI a principios de este mes, “que abarcan su procesamiento de datos personales en relación con el sistema de inteligencia artificial Grok y su potencial para producir contenido de imágenes y videos sexualizados dañinos”.

Mientras tanto, la policía allanó las oficinas de X en París a principios de febrero como parte de una investigación más amplia sobre la empresa y Grok. Musk también fue citado a declarar.

En respuesta, el equipo de asuntos gubernamentales globales de X negó cualquier irregularidad y afirmó que las acusaciones subyacentes a la redada eran “infundadas”.

La Unión Europea ya está investigando a X por las imágenes sexualizadas, examinando si la plataforma “evaluó y mitigó adecuadamente los riesgos asociados con la implementación de las funcionalidades de Grok en X en la UE”.

La controversia que rodea a Grok ha vuelto a poner a la inteligencia artificial y a las redes sociales bajo fuego por posibles daños a los jóvenes.

El lunes, el Reino Unido anunció planes para obligar a los chatbots de inteligencia artificial, incluidos Grok, ChatGPT y Gemini de Google, a cumplir leyes estrictas para proteger a los usuarios de contenido ilegal.

