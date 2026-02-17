Familias en duelo y preguntas difíciles le esperan a Mark Zuckerberg en el juicio por la adicción a las redes sociales

Por Clare Duffy, CNN

Hace dos años, Joann Bogard estuvo presente en una sala de audiencias del Capitolio y vio a Mark Zuckerberg disculparse con padres afligidos que rastreaban la muerte de sus hijos hasta el mundo en internet que él ayudó a crear.

La sala estaba llena de padres con fotos de los hijos que habían perdido. Bogard sujetaba una imagen de Mason, su hijo fallecido de 15 años, y pensó: ahora tiene que mejorar.

“Pensé: puedes ver todas estas fotos de estos niños que han muerto en esta sala al mismo tiempo, y va a ser abrumador, y va a generar un cambio”, dijo.

Por el contrario, afirmó, “solo está empeorando”.

El director ejecutivo de Meta volverá a enfrentar a familias en duelo cuando testifique este miércoles en un juicio histórico por adicción a redes sociales en Los Ángeles. Varios de los padres que presenciaron esa disculpa en 2024 viajarán desde distintas partes del país con la esperanza de conseguir un asiento en la sala para ver el testimonio de Zuckerberg.

Meta y YouTube están acusadas de diseñar intencionalmente funciones adictivas que engancharon a una mujer, hoy de 20 años, cuando era menor de edad y dañaron su salud mental. La demanda presentada por “Kaley” y su madre es la primera de más de 1.500 demandas similares que llega a juicio.

Zuckerberg ha sido llamado en repetidas ocasiones ante el Congreso para abordar preocupaciones sobre sus plataformas, pero el miércoles marcará la primera vez que debe testificar sobre denuncias de seguridad juvenil ante un jurado. Si el jurado falla a favor de Kaley, podría sentar un precedente para responsabilizar a las compañías de redes sociales por decisiones de diseño perjudiciales o peligrosas, tras años en que gigantes tecnológicos han logrado frenar demandas amparándose en el escudo de responsabilidad de contenidos contemplado en una ley conocida como la Sección 230.

Un portavoz de Meta dijo que rechazan las acusaciones de la demanda de Kaley y agregó: “Confiamos en que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con apoyar a los jóvenes”.

Meta implementó “cuentas para adolescentes”, configuraciones de privacidad predeterminadas y restricciones de contenido para usuarios menores de 18 años en los meses posteriores a la disculpa de Zuckerberg. Pero muchos padres afirman que las herramientas de seguridad existentes aún trasladan demasiado la responsabilidad a los propios padres y adolescentes para mantenerse seguros en línea.

Bogard se convirtió en activista por la seguridad en internet después de que Mason muriera en 2019 al intentar el “choking challenge”, que, según ella, aprendió a través de videos de YouTube. Su demanda contra YouTube fue desestimada con base en la Sección 230, pero planea apelar.

“Todos estamos haciendo lo mejor que podemos como padres, pero estamos luchando contra compañías de billones de dólares”, dijo Bogard. Espera que el juicio finalmente “convenza al Congreso de que tiene que dar un paso al frente” y aprobar legislación sobre seguridad en internet.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México en un caso separado que acusa a la compañía de crear un “caldo de cultivo” para depredadores sexuales y de exponer a menores a material sexualmente explícito. Más adelante este año, el primero de cientos de demandas presentadas por distritos escolares contra compañías de redes sociales también irá a juicio, en una estrategia legal que replica los juicios contra la industria tabacalera de finales de la década de 1990.

“Mientras Nuevo México presenta argumentos sensacionalistas, irrelevantes y distractores, nosotros estamos enfocados en demostrar nuestro compromiso de larga data con apoyar a los jóvenes”, incluido el trabajo con expertos y fuerzas del orden, dijo a CNN un portavoz de Meta.

Las derrotas podrían obligar a Meta y a otras plataformas tecnológicas a pagar miles de millones de dólares en daños y perjuicios y exigirles cambios en sus plataformas. YouTube también ha dicho que las acusaciones de la demanda de Kaley “simplemente no son ciertas”. Kaley también demandó a Snap y TikTok; ambas compañías llegaron a acuerdos antes de que comenzara el juicio, pero siguen siendo demandadas en cientos de otros casos.

Es probable que el testimonio de Zuckerberg se centre en la “razonabilidad” de las medidas que Meta ha tomado para proteger a los usuarios jóvenes —es decir, si la compañía ha hecho lo suficiente—, dijo Kimberly Pallen, socia del equipo de litigios y arbitraje del bufete Withers.

“Estoy segura de que va a hablar del hecho de que tiene hijos y de que esto es realmente importante para él… Creo que simplemente va a hablar de todo lo que están haciendo para que parezca que ‘estamos haciendo lo mejor que podemos’”, dijo Pallen a CNN. “Eso es probablemente a lo que se reducirá: desde la perspectiva del jurado, ¿están haciendo lo suficiente? ¿Y les importa?”.

Kaley comenzó a usar YouTube a los 6 años e Instagram a los 9, según su abogado, Mark Lanier. A veces usaba Instagram durante “varias horas al día”; en un momento llegó a pasar más de 16 horas diarias en la plataforma a los 16 años, dijo Lanier, pese a los intentos de su madre por limitar su uso. Kaley afirma que las funciones adictivas la llevaron a desarrollar ansiedad, dismorfia corporal y pensamientos suicidas, y que experimentó acoso y sextorsión en Instagram.

El abogado de Meta ha argumentado que fue la difícil vida familiar de Kaley, y no las redes sociales, la que causó sus problemas de salud mental.

La comparecencia de Zuckerberg ante el tribunal se produce después de la del jefe de Instagram, Adam Mosseri, la semana pasada. Un grupo de padres durmió en las escalinatas del tribunal para asegurarse asientos para su testimonio.

Mosseri dijo que no cree que las redes sociales puedan ser “clínicamente adictivas”, aunque reconoció que el uso de Instagram puede volverse “problemático”. También testificó que Instagram genera “menos dinero con los adolescentes que con cualquier otro grupo demográfico”.

Pero documentos internos presentados en la fase de descubrimiento del litigio plantean interrogantes sobre el enfoque de Meta hacia los usuarios adolescentes y la efectividad de sus funciones de seguridad.

Un documento de Meta identifica a los “tweens”, de entre 10 y 12 años, como un grupo especialmente valioso debido a su mayor probabilidad de permanecer en la plataforma a largo plazo, según un análisis del Knight-Georgetown Institute. El informe compara las declaraciones públicas de las compañías de redes sociales sobre seguridad, exigidas bajo una nueva ley de la Unión Europea, con hallazgos de los documentos internos.

El análisis también cita conclusiones de Meta según las cuales solo una pequeña fracción de los jóvenes usuarios de Instagram estaba inscrita en su herramienta de supervisión parental hasta marzo de 2025, aunque la empresa la presenta como central en su estrategia de seguridad.

“Cientos de millones de adolescentes en todo el mundo usan hoy las cuentas para adolescentes y, desde su lanzamiento, han visto menos contenido sensible, han experimentado menos contactos no deseados y han pasado menos tiempo en Instagram durante la noche”, dijo a CNN un portavoz de Meta. “Además, el 97 % de los adolescentes de entre 13 y 15 años se ha mantenido dentro de estas restricciones integradas”.

Peter Chapman, director asociado del Knight-Georgetown Institute, reconoció que la revisión no fue un análisis exhaustivo de las comunicaciones de las compañías. Pero dijo que, al revisar los documentos, “se observa un sistema sofisticado de seguimiento de riesgos, mitigaciones y uso, y vemos que las plataformas comunican menos ese tipo de métricas duras cuando anuncian o hablan sobre herramientas de seguridad”.

“Estos juicios son muy importantes para nosotros porque finalmente harán que estas compañías tecnológicas rindan cuentas por su conocimiento, su diseño… y las decisiones de equilibrio que tomaron bajo el riesgo de que nuestros propios hijos resultaran perjudicados”, dijo Julianna Arnold a CNN antes del juicio de Kaley.

La hija de Arnold, Coco, de 17 años, murió después de que un hombre mayor con el que se conectó en Instagram le vendiera una pastilla con fentanilo, y ahora ella está entre los cientos de familias que demandan a la compañía.

“Queremos ver a los ejecutivos subir a testificar y realmente conocer la verdad de lo que ocurrió”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.