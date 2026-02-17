Hillary Clinton acusa a la administración Trump de “encubrimiento” por el manejo de los documentos de Epstein

Por Issy Ronald, CNN

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton ha acusado a la administración Trump de un “encubrimiento continuo” por la forma en que el Gobierno ha manejado la publicación de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Están actuando con lentitud, están ocultando los nombres de los hombres que participan, están bloqueando solicitudes legítimas de miembros del Congreso”, declaró Clinton a la BBC en la Conferencia de Seguridad de Munich en Berlín.

El vicesecretario de Justicia adjunto de EE.UU. Todd Blanche ha defendido repetidamente el manejo de los archivos por parte del Departamento de Justicia, y asegura que el departamento está “comprometido con la transparencia” y “no oculta nada”.

El último lote de documentos publicado por el Departamento de Justicia contenía varias referencias a Bill Clinton, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las formas, a veces lascivas, en que el personal del expresidente se comunicaba con Epstein y su asociada de mucho tiempo, Ghislaine Maxwell.

Hillary Clinton afirmó que ella y su esposo “no tienen nada que ocultar”. Bill Clinton ha negado repetidamente cualquier irregularidad relacionada con el difunto agresor sexual.

Está previsto que ambos Clinton comparezcan a declaraciones a puerta cerrada en el marco de la investigación de Epstein en la Cámara de Representantes a finales de este mes, y aceptaron las condiciones establecidas por el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, cuando la Cámara se estaba preparando para votar para declarar a la pareja en desacato por desafiar una citación del Congreso.

Clinton hizo referencia al testimonio de la secretaria de Justicia Pam Bondi del miércoles como un ejemplo que indica que la administración tiene “algo que ocultar”.

“(Bondi) se negó a responder preguntas, desvió la atención de los asuntos en cuestión, se negó a mirar a los sobrevivientes”, señaló Clinton.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido anteriormente su manejo de los archivos de Epstein y también aseguró que no tiene nada que ocultar.

El Departamento de Justicia ha sido duramente criticado por las víctimas de Epstein y los miembros del Congreso desde que se publicaron los archivos debido a las inconsistentes tachaduras de nombres y detalles por parte del departamento en los millones de documentos publicados.

Algunos miembros del Congreso que vieron versiones no censuradas de los documentos revelaron más tarde que el departamento estaba protegiendo a hombres poderosos, lo que los impulsó a deshacer la omisión de nombres adicionales en los archivos y enviar este sábado al Congreso una lista de “personas políticamente expuestas”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.