Mayweather, Tyson, Rousey, Carano y sus regresos a los golpes contra la nostalgia

2026 está lleno de sorpresas para los amantes de los deportes de contacto. Cuatro leyendas volverán a batirse a duelo en este año en dos combates que seguro llamarán la atención, más por el efecto nostálgico que por las verdaderas capacidades que los combatientes aún puedan demostrar.

El 26 de abril, Mike Tyson volverá a un ensogado, y esta vez lo hará para ponerse cara a cara contra otro exboxeador legendario.

Floyd Mayweather se subirá al ring para combatir en una exhibición ante Iron Mike, en un combate llamado “Stumble in the Jungle”, a disputarse en la República Democrática del Congo, tal y como lo hicieron George Foreman y Muhammad Ali en 1974.

Desde su retiro en 2017, Mayweather se ha subido al ring en varios combates de exhibición ante Logan Paul o Connor McGregor. El último fue ante John Gotti III en agosto de 2024.

Entre tanto, Tyson regresó al ring para pelear contra Jake Paul en noviembre de 2024, en un combate transmitido a nivel mundial a través de la plataforma streaming Netflix.

Aún no se han otorgado los detalles sobre el peso pactado para la pelea ni las condiciones económicas de los púgiles.

El 16 de mayo, en el Intuit Dome de Inglewood de Los Ángeles, se posarán todos los reflectores para ver el regreso de dos legendarias peleadoras de MMA al octágono.

Ronda Rousey volverá a subirse al ruedo para enfrentarse a Gina Carano, en un combate pactado para el peso pluma (145 libras o 65,7 kilos).

Rousey, excampeona de la UFC, se retiró del octágono en 2016 para luego vivir un periplo que la llevó a pelear en la lucha libre de la WWE hasta el año 2024, y en un circuito independiente durante 2025.

Rousey, de 39 años y quien fuera medallista olímpica en Beijing 2008 en la especialidad de judo, dejó marca de 12 victorias y 2 derrotas en su carrera como peleadora de artes marciales mixtas. Su rival será otra excampeona de MMA, Gina Carano, quien dejó foja de 7 triunfos y 1 caída antes de retirarse en 2009 después de su única derrota ante Cris Cyborg.

Carano, desde que dejó las artes marciales mixtas, incursionó en la actuación, con trabajos en películas como “Fast & Furious 6”, “Deadpool” y en la serie de televisión basada en el mundo de Star Wars, “The Mandalorian”.

El combate entre ambas está pactado a 5 rounds de 5 minutos, con guantes de 4 onzas (113 gramos), y será televisado a través de la plataforma streaming Netflix.

