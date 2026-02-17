Muere el reverendo Jesse Jackson, activista pionero de los derechos civiles, a los 84 años

Por Alex Stambaugh, Juan Blake

El reverendo Jesse Louis Jackson, el destacado líder de los derechos civiles cuya visión moral y apasionada oratoria transformaron el Partido Demócrata y Estados Unidos, falleció, según confirmó a CNN un portavoz de la Coalición Rainbow Push. Tenía 84 años.

Jackson, un protegido del reverendo Martin Luther King Jr., había sido hospitalizado en los últimos meses y estaba bajo observación por parálisis supranuclear progresiva (PSP), dijo la Coalición Rainbow PUSH.

Jackson fue lo que un experto llamó “un estadounidense original”. Nació de una madre adolescente soltera en Greenville, Carolina del Sur, durante la era de las leyes de Jim Crow, pero se convirtió en un ícono de los derechos civiles y un político innovador que realizó dos electrizantes campañas presidenciales en la década de 1980.

La doble candidatura de Jackson a la nominación presidencial demócrata inspiró a la comunidad afroamericana y dejó atónitos a los observadores políticos, quienes se maravillaron de su capacidad para atraer al electorado blanco. Ya era una figura transnacional afroamericana mucho antes de que Barack Obama llegara a la escena nacional.

Jackson saltó a la fama nacional por primera vez en la década de 1960 como colaborador cercano del reverendo Martin Luther King Jr. Después del asesinato de King en 1968, Jackson se convirtió en uno de los líderes de los derechos civiles más transformadores de Estados Unidos, para disgusto de algunos de los colaboradores de King, que pensaban que era demasiado impulsivo.

Pero su Coalición Arcoíris, una audaz alianza de negros, blancos, latinos, asiático-estadounidenses, nativos americanos y personas LGBTQ, ayudó a allanar el camino para un Partido Demócrata más progresista.

“Nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero nuestra nación es un arcoíris: rojo, amarillo, marrón, negro y blanco, y todos somos preciosos a los ojos de Dios”, dijo una vez Jackson.

Una de las frases emblemáticas de Jackson era “Mantén viva la esperanza”. La repetía con tanta frecuencia que algunos comenzaron a parodiarla, pero nunca pareció perder su significado para él. Fue una fuerza impulsora de la justicia social durante tres épocas: la era de Jim Crow, la era de la lucha por los los derechos civiles y la era posterior, que culminó con la elección de Obama y el movimiento Black Lives Matter.

Gracias a su elocuencia y singular empuje, Jackson no solo mantuvo viva la esperanza en sí mismo. Su sueño de una Estados Unidos vibrante y multirracial aún inspira a millones de estadounidenses hoy.

La visión de Jackson transformó el Partido Demócrata. Fue el primer candidato presidencial en hacer del apoyo a los derechos de los homosexuales una parte importante de su plataforma de campaña, y realizó un esfuerzo concertado para desafiar la priorización del Partido Demócrata de los votantes blancos, moderados y de clase media, afirma David Masciotra, autor de “I Am Somebody: Why Jesse Jackson Matters”.

“Un Partido Demócrata que ahora representa a un Estados Unidos multicultural y tiene a alguien como Kamala Harris como (ex) vicepresidenta y a Obama como expresidente comenzó de muchas maneras con esas campañas de Jackson”, dice Masciotra.

Obama podría no haber llegado nunca a la Casa Blanca sin las pioneras campañas presidenciales de Jackson. Jackson luchó con éxito para cambiar la asignación de delegados durante las primarias demócratas, de un sistema de “el ganador se lo lleva todo”, que beneficiaba a los favoritos, a un sistema proporcional que beneficiaba a otros candidatos incluso si no ganaban ningún estado.

Esos cambios ayudaron a Obama a conseguir una victoria sobresaliente sobre la favorita Hillary Clinton durante las primarias demócratas de 2008, dice Masciotra.

Una vez le preguntaron a Jackson si le dolía no haberse convertido en el primer presidente negro del país.

“No”, le dijo a un columnista del Guardian, “porque fui un pionero, un explorador. Tuve que lidiar con la duda, el cinismo y el miedo a que una persona negra se presentara. Había académicos negros escribiendo artículos sobre por qué estaba perdiendo el tiempo. Incluso los negros decían que una persona negra no podía ganar”.

Jackson desbarató la idea de que una persona negra no podía ser un candidato presidencial viable. Algunos expertos predijeron que sus oponentes políticos más experimentados lo superarían en fuerza durante los debates presidenciales. Reconocieron a regañadientes su carisma, pero muchos nunca le reconocieron su capacidad analítica ni su perspicacia política.

“Resultó que no sólo se defendía bien, sino que a menudo ganaba esos debates”, afirma Masciotra.

Jackson sufrió varios problemas de salud en los últimos años. Él y su esposa fueron hospitalizados en agosto de 2021 tras dar positivo por covid-19. Y en noviembre de 2021, fue hospitalizado tras caerse y golpearse la cabeza durante una protesta en la Universidad Howard de Washington.

Jackson anunció planes de renunciar como presidente de la Coalición Rainbow PUSH en 2023, más de 50 años después de fundar la organización internacional de derechos humanos y civiles.

Su legado se celebró al año siguiente cuando fue homenajeado en el escenario de la Convención Nacional Demócrata de 2024, en la que Kamala Harris se convertiría en la primera mujer negra en liderar una candidatura de un partido importante.

Jackson deja a su esposa, Jacqueline, y a sus cinco hijos, Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef y Jacqueline; además de una sexta hija, Ashley.

