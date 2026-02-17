¿Qué pasó entre Prestianni y Vinícius en el Benfica vs. Real Madrid y por qué se habla de racismo en la Champions?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Real Madrid venció al Benfica como visitante por 1 a 0 y dio un gran paso en su búsqueda de clasificar a los octavos de final de la Champions League, pero los titulares tras el partido hablan más del incidente que obligó al árbitro a suspender el juego durante casi 10 minutos en el segundo tiempo.

Esto ocurrió inmediatamente después del gol que le daría la victoria al Real Madrid, producto de una genialidad de Vinícius. El brasileño dejó sin posibilidades al portero del Benfica con una obra de arte y luego corrió a festejar al banderín del tiro de esquina más cercano, donde quedó cara a cara con los seguidores locales. El festejo resultó provocador para algunos futbolistas del Benfica, incluso para el árbitro del encuentro, François Letexier, que decidió amonestarlo tras ordenarle varias veces que fuera hacia la mitad del campo para reanudar el juego. Pero la polémica recién estaba empezando…

Cuando todo parecía dispuesto para que el cuadro local sacara del medio, Vinícius corrió hacia el árbitro mientras señalaba al futbolista argentino Gianluca Prestianni, a quien la cámara de televisión captó con el rostro tapado por su camiseta.

Inmediatamente, compañeros de Vinícius como Kylian Mbappé reaccionaron enfadados y Letexier frenó el juego cruzando sus brazos en el aire en forma de X, la señal que la FIFA determinó para notificar de actos racistas durante los partidos.

Si bien no quedó inmediatamente claro cuál era el motivo de la suspensión provisoria del juego, Mbappé fue tajante en la rueda de prensa tras el encuentro: “El número 25 (Prestianni) ha dicho cinco veces a Vini que ‘eres un mono’. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions, pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, dijo el francés a la prensa.

Los supuestos insultos racistas que denunciaron los jugadores del Madrid no se observaron durante la transmisión del partido y el árbitro no tomó ninguna determinación contra el delantero argentino, al no poder probarse en el momento. Apenas si lo apartó y le dijo unas palabras antes de reanudar el juego.

CNN está intentando contactar con el representante del futbolista para obtener comentarios.

“Fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios, pero la cara no miente. Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”, agregó Mbappé en la conferencia de prensa.

La UEFA hasta ahora no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si está investigando el incidente como uno relacionado con racismo, pero el acta que reciba por parte del árbitro posiblemente determinará los pasos a seguir.

El propio Vinícius habló de lo sucedido en su cuenta de Instagram: “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia”.

Prestianni no habló con la prensa después del partido, pero sí lo hicieron su entrenador y algunos de sus compañeros.

El griego Vangelis Pavlidis dijo que no cree que “ese chico (Prestianni) sea racista”, y más bien minimizó el altercado a “un pique entre Argentina y Brasil”. El luxemburgués Leandro Barreiro, quien estaba en el campo de juego al momento del incidente, afirmó que no escuchó “nada”, y que el delantero argentino dijo que hubo “una provocación”.

Por su parte, José Mourinho, entrenador del Benfica, quien se mostró muy molesto con Vinícius por su festejo de gol de cara a los aficionados de las “Águilas” y más tarde por una infracción suya que podría haberle costado la expulsión, dijo que habló tanto con el brasileño como con Prestianni, y que ambos le dijeron “cosas diferentes”, por lo que opinó que “son cosas que ocurren en el campo”.

Ni Prestianni ni su club, el Benfica, se han referido a los señalamientos hasta ahora. El Real Madrid, por su parte, no se ha pronunciado oficialmente, pero sí ha replicado en redes sociales y su página web las declaraciones de sus jugadores sobre el incidente.

Quién sí salió públicamente fue la Confederación Brasileña de Fútbol, quien se mostró solidaria con Vinícius. En un comunicado, dijo que el racismo es “un crimen inaceptable” y destacó la protesta del delantero como un ejemplo de “coraje y dignidad”.

“Vini, no estás solo. Tenemos orgullo de ti y seguiremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación”, expresó la CBF.

Con apenas 20 años recién cumplidos, Prestianni se ha hecho un lugar como titular inamovible para José Mourinho en el Benfica.

El joven nacido en la provincia de Buenos Aires debutó profesionalmente en mayo de 2022, con solo 16 años, en un partido entre Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores.

El delantero mostró sus grandes condiciones desde temprano y tras menos de 40 partidos oficiales en Argentina, el Benfica se lo llevó al fútbol europeo, primero al segundo equipo de las “Águilas” y luego al elenco principal, donde ya registra 45 encuentros disputados, con tres goles y cuatro asistencias.

Su buen nivel lo llevó incluso al Mundial Sub-20, donde fue una de las figuras de la selección argentina que se quedó con el segundo puesto.

Hace 21 días, había sido una de las máximas figuras en el triunfo de su equipo ante el Real Madrid por 4 a 2. Hoy también está en las portadas tras la derrota por 0-1, pero por acusaciones graves que la UEFA podría investigar. En caso de que se haya incurrido en dicha falta, el argentino se expone a una sanción de como mínimo diez partidos de suspensión, según estipula el reglamento de la UEFA: “Aquellos jugadores o representantes del equipo que sean declarados culpables de comportamiento racista sufrirán una sanción mínima de diez partidos”.

