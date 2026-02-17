Una cadena de errores provocó una colisión aérea mortal cerca de Washington, concluyen los investigadores

Por Alexandra Skores, CNN

Múltiples fallas en distintas instancias del Gobierno provocaron que un helicóptero Black Hawk del Ejército chocara con un avión regional de American Airlines, operado por PSA Airlines, concluyó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en un informe de casi 400 páginas publicado este martes.

La colisión en el aire del 29 de enero de 2025, ocurrida cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington causó la muerte de 67 personas, lo que la convierte en el accidente de aviación comercial más letal en Estados Unidos en más de 20 años.

El informe final de la NTSB describe una cadena de errores en la que las políticas y procedimientos destinados a proteger al público fallaron aquella fría noche de invierno.

“La ubicación por parte de la FAA de una ruta de helicópteros en estrecha proximidad a la trayectoria de aproximación de una pista; su falta de revisión y evaluación periódica de las rutas de helicópteros y de los datos disponibles; y su falta de acción ante recomendaciones para mitigar el riesgo de una colisión en el aire” fueron citadas como parte de la “causa probable” del accidente.

La junta también atribuyó responsabilidad a una “confianza excesiva” en que los pilotos detectaran visualmente otras aeronaves “sin considerar las limitaciones del concepto de ver y evitar”.

La tripulación del helicóptero había sido advertida por el controlador aéreo para que estuviera atenta al avión y confirmó que lo veía momentos antes del choque. No está claro si realmente vieron el avión o si confundieron otra aeronave con el avión.

La NTSB añadió que la causa del accidente también incluyó un “desempeño degradado” del control de tráfico aéreo, debido a que dos posiciones habían sido combinadas en la torre y no existía un “proceso de evaluación de riesgos… lo que resultó en una priorización incorrecta de tareas, asesoramientos de tráfico inadecuados y la falta de alertas de seguridad a ambas tripulaciones”.

El informe señaló que la responsabilidad del Ejército incluyó la falta de capacitación de los pilotos sobre el margen de error de los altímetros, que indican la altitud, lo que llevó a que el helicóptero volara por encima de la altura permitida.

“En el informe destacamos fallas sistémicas que llevaron a que el controlador aéreo local no proporcionara las alertas de tráfico requeridas, a que la tripulación del helicóptero (del Ejército) no conociera o no indicara su altitud correcta, a que la FAA no evaluara sus propios datos y a un diseño de ruta peligroso que no dejaba margen de error”, dijo el miembro de la junta Todd Inman en el informe. “Estos son problemas reales y tangibles que deben abordarse, y espero que los destinatarios de nuestras recomendaciones se pongan a trabajar de inmediato”.

El incidente intensificó la atención pública sobre la seguridad del transporte aéreo en 2025, un año marcado también por el dramático accidente de un avión regional de Delta Air Lines durante un aterrizaje en Toronto y el choque en llamas de un avión de carga de UPS al despegar de Louisville, Kentucky.

Los investigadores de la NTSB emitieron formalmente 50 recomendaciones de seguridad en el informe final, incluidas 33 dirigidas a la FAA.

“Debemos asegurarnos de que el conocimiento duramente adquirido contenido en este informe se traduzca en vidas salvadas”, escribió en el informe la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy. “Realizar los cambios sistémicos que necesitamos no es fácil, pero debemos hacerlos. Y debemos hacerlo ANTES de que la gente muera”.

Las recomendaciones piden a la agencia de aviación implementar límites de tiempo para los supervisores de control de tráfico aéreo, mejorar la capacitación, limitar parte del tráfico aéreo comercial en aeropuertos congestionados, mejorar la tecnología para evitar colisiones y modificar los criterios de diseño de rutas para helicópteros.

A las pocas semanas del accidente del 29 de enero, funcionarios del Gobierno de Trump anunciaron cambios en las rutas de helicópteros alrededor de Washington, atendiendo dos de las recomendaciones urgentes de la NTSB. También se prometió una modernización multimillonaria del envejecido sistema de control de tráfico aéreo.

Si bien la NTSB no puede obligar a que se adopten sus recomendaciones de seguridad, la junta promueve su implementación para evitar otro accidente.

Uno de los temas clave de varias recomendaciones implica mejorar la tecnología para evitar colisiones. El informe encontró que “limitaciones” en los “sistemas de alerta de colisión en ambas aeronaves” contribuyeron al accidente.

La junta ha instado durante años a que todas las aeronaves cuenten con sistemas que muestren a los pilotos si otra aeronave se aproxima peligrosamente. En el accidente de enero, el helicóptero del Ejército contaba con un sistema para transmitir su posición, llamado “ADS-B Out”, pero estaba apagado. El avión regional sí transmitía su ubicación con ese sistema, pero ninguna de las aeronaves tenía la capacidad de recibir información de la otra. Equipar los aviones con “ADS-B In” permitiría mostrar a los pilotos otras aeronaves cercanas y ayudaría a evitarlas.

Unos días antes del primer aniversario del incidente, la NTSB celebró una reunión de la junta de varias horas de duración para describir todos los fallos de aquella noche.

“Esto se pudo prevenir. Esto era 100% prevenible”, dijo Homendy durante la reunión.

“(Los pilotos) habrían visto el helicóptero con ADS-B In (y) habrían recibido una alerta 59 segundos antes de la colisión y habrían podido tomar medidas para evitarla”, añadió más tarde. “En el caso de la tripulación del helicóptero, tenían 48 segundos. Ni siquiera sabían —queda claro por la grabadora de voz de cabina— que estaba a la izquierda”.

El senador Ted Cruz, presidente del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, ha pedido que el sistema se implemente en todas las aeronaves. Cruz y la senadora Cantwell han copatrocinado un proyecto de ley que obligaría a incorporar la tecnología, pero aún espera votación en la Cámara de Representantes.

“Los pilotos habrían sido advertidos de la posición exacta del otro casi un minuto antes del impacto, y 67 personas seguirían vivas hoy”, dijo Cruz la semana pasada en una audiencia.

Homendy cerró el informe reiterando que demasiadas recomendaciones previas de la NTSB tras accidentes mortales no derivaron en acciones concretas.

“A todos los que han perdido a seres queridos en un accidente que hemos investigado, sepan esto: la NTSB nunca se rendirá”, escribió Homendy. “Hasta que cada una de nuestras recomendaciones de seguridad se implemente plenamente. Hasta que ya no haya necesidad de nuestras recomendaciones. Hasta que ya no haya necesidad de la NTSB. Hasta que tengamos un sistema de transporte seguro para todos. Hasta que no haya familias en duelo. Cero.”

