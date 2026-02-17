Una gran pregunta en las conversaciones con Irán: ¿cuánto tiempo le dará Trump a la diplomacia?

Por Kevin Liptak, CNN

Después de que el martes intercambiaran notas durante tres horas y media, los negociadores iraníes y estadounidenses se retiraron de sus conversaciones indirectas en Ginebra con el acuerdo de seguir dialogando. Sobre qué están hablando exactamente sigue siendo una incógnita.

No está claro si ambas partes se centran únicamente en el programa nuclear de Irán o en otros temas como los misiles balísticos del país. El principal negociador iraní solo dijo que habían llegado a un “conjunto de principios rectores”. Un funcionario estadounidense fue más cauto, reconociendo que “todavía hay muchos detalles por discutir”.

El resumen difícilmente alivió los crecientes temores de una inminente guerra regional. Algunos funcionarios han empezado a preguntarse cuánto tiempo permitirá el presidente Donald Trump que continúen las iniciativas diplomáticas. Para aumentar la sensación de malestar, Irán realizó ejercicios militares con misiles de crucero y embarcaciones mientras se desarrollaban las conversaciones, cerrando brevemente el estrecho de Ormuz.

Trump “se reserva la capacidad de decir cuándo cree que la diplomacia ha llegado a su fin natural”, dijo el vicepresidente J. D. Vance en una entrevista con Fox News, horas después de que concluyeran las conversaciones el martes. Agregó que ambas partes “acordaron reunirse posteriormente”, pero que los iraníes no han reconocido ciertas “líneas rojas”.

Hasta ahora, Trump ha autorizado el intercambio creciente que a menudo define las negociaciones internacionales de alto riesgo, enviando a sus delegados Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner a recintos extranjeros para intercambiar documentos con diplomáticos iraníes a través de un intermediario omaní.

Pero Trump también desconfía de ser “llevado de la mano” por un régimen iraní que busca ganar tiempo, según personas familiarizadas con su forma de pensar. Sus aliados le han advertido que esa podría ser la intención de Irán, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enfatizó ese argumento en una reunión convocada de urgencia la semana pasada.

Trump también es muy consciente de que cada día que pasa sin acción militar estadounidense es un día más alejado de su promesa inicial —que ya tiene casi dos meses— de que acudiría en ayuda de los manifestantes iraníes.

A medida que avanzan las conversaciones, Trump solo ha ofrecido plazos poco precisos.

“Supongo que durante el próximo mes, algo así”, dijo cuando le preguntaron el jueves pasado si imaginaba un calendario. “Sí, no debería tomar, quiero decir, debería suceder rápidamente”.

Rápidamente, en términos diplomáticos, puede ser relativo. Eso es especialmente cierto cuando se trata de los detalles altamente técnicos del enriquecimiento de uranio, que en negociaciones anteriores requirieron la participación de físicos nucleares.

El Plan de Acción Integral Conjunto —el acuerdo de la era Obama que Trump criticó duramente por ser demasiado débil con Irán y del que finalmente se retiró— requirió más de dos años de arduas negociaciones para concretarse. Las propias negociaciones agotadoras de Trump con los iraníes a principios de 2025 duraron meses antes de que finalmente se rompieran, lo que resultó en ataques militares estadounidenses a sitios de enriquecimiento de uranio en Irán durante el verano.

Funcionarios de la administración creen que Irán ahora está más motivado para llegar a un acuerdo que en el pasado debido al grave estado de su economía, estrangulada por las sanciones occidentales. El gran despliegue militar estadounidense que Trump ha ordenado alrededor de Irán también tiene como objetivo ejercer presión.

Sin embargo, hasta ahora, los iraníes no parecen dispuestos a ceder de inmediato.

“Esto no significa que podamos llegar a un acuerdo rápidamente, pero al menos el camino ha comenzado”, dijo el martes el canciller iraní Abbas Araghchi, después de señalar que ambas partes acordaron en sus conversaciones indirectas “avanzar hacia la redacción del texto de un posible acuerdo”.

Araghchi, quien encabezó la delegación iraní en Ginebra, dijo que no se había fijado una fecha para futuras conversaciones. El funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones sensibles, dijo que los iraníes indicaron que “regresarán en las próximas dos semanas con propuestas detalladas” para abordar las diferencias en sus posiciones de negociación. Ese plazo se alinearía aproximadamente con el tiempo que le tomará al USS Gerald R. Ford —el portaaviones más grande del mundo— navegar desde el mar Caribe hasta Medio Oriente, donde se unirá al enorme despliegue de activos militares estadounidenses que Trump ha ordenado que estén listos para una posible confrontación.

Mientras tanto, ambas partes han tenido dificultades incluso para ponerse de acuerdo sobre qué temas se discutirán.

De cara a las conversaciones del martes, Teherán había insistido en que solo discutiría su programa nuclear como parte de un acuerdo que levantaría las sanciones y evitaría una guerra con Estados Unidos. Pero algunos funcionarios del Gobierno de Trump e Israel dicen que cualquier acuerdo debe ser más amplio, incluyendo los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos militantes regionales.

Vance, en la entrevista con Fox, sugirió que era el tema nuclear el que tenía prioridad.

“Hay muchas maneras en que ponen en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, pero la más importante sería si adquirieran un arma nuclear”, dijo.

Algunos diplomáticos regionales han planteado un acuerdo más amplio que combine concesiones sobre el programa nuclear y compromisos de no agresión con posibles acuerdos comerciales, incluyendo otorgar a Estados Unidos acceso privilegiado al desarrollo de los recursos de petróleo, gas y tierras raras de Irán, según una fuente.

Un pacto semejante se alinearía con los intereses de Trump de negociar grandes acuerdos que contengan un beneficio económico para Estados Unidos. Aun así, si las negociaciones pasadas con Irán sirven de guía, serán los detalles técnicos de las concesiones nucleares los que sigan representando el mayor obstáculo.

Irán ha dado señales de cierta disposición a hacer concesiones sobre su programa nuclear, del que siempre ha insistido que es con fines pacíficos. Eso incluye ofertas para diluir su uranio enriquecido al 60 %, o suspender temporalmente el enriquecimiento por hasta tres años, según personas familiarizadas con las discusiones.

Otra posibilidad sería enviar su material altamente enriquecido a un tercer país, posiblemente Rusia, como hizo en el acuerdo de la era Obama en 2015.

Trump, sin embargo, continuó insistiendo durante el fin de semana en que Estados Unidos “no quiere ningún enriquecimiento”, sugiriendo que Estados Unidos no aceptará un acuerdo que permita siquiera un bajo nivel de enriquecimiento de uranio por parte de Irán. Eso parecería ser un punto de fricción obstinado, dada la posición de larga data de Irán de que el enriquecimiento es su derecho. Pero las posturas rígidas al entrar en negociaciones siempre pueden cambiar.

Las incertidumbres persistentes sobre lo que Estados Unidos podría esperar lograr mediante una acción militar en Irán también podrían motivar a Trump a permitir negociaciones prolongadas.

“La pregunta es qué pasa con Irán al día siguiente. Si tuvieran una respuesta clara a eso, creo que ya habríamos visto un ataque militar”, dijo Amos Hochstein, un enviado especial estadounidense bajo el presidente Joe Biden. “Pero todas estas conversaciones y el envío de más equipo militar es para ganar tiempo y poder resolver esa pregunta”.

“Muy pronto tendrán suficiente equipo militar allí, y personal, para poder hacer lo que crean necesario”, dijo Hochstein. “La pregunta es, ¿es prudente hacerlo o no?”

En última instancia, cualquier cosa a la que Irán acceda deberá ser aprobada por el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, quien ha mantenido una postura dura sobre el tema nuclear y ha emitido amenazas contra Estados Unidos en medio del despliegue militar.

“Más peligroso que el buque de guerra estadounidense es el arma que puede enviarlo al fondo del mar”, dijo, antes de las conversaciones del martes.

Funcionarios estadounidenses dicen que conseguir la aprobación de Jamenei sería la parte más difícil de cualquier negociación, y que tratar con enviados de menor rango que carecen de su autoridad tiene el efecto de prolongar las conversaciones.

Mientras tanto, Trump dijo la semana pasada que un cambio de régimen en Irán —presumiblemente incluyendo la destitución de Jamenei— sería “lo mejor que podría pasar”.

