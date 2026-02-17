Warner Bros. Discovery respalda la fusión con Netflix mientras reabre la conversación con Paramount

Por Brian Stelter

Warner Bros. Discovery quiere escuchar la “mejor y última propuesta” de Paramount para la empresa de medios, y está abriendo una breve ventana para discutir una oferta, al tiempo que avanza con su fusión con Netflix e insta a los accionistas a rechazar la actual oferta hostil de Paramount.

Si esto suena complicado es porque lo es.

Warner Bros. Discovery, o WBD para abreviar, vale decenas de miles de millones de dólares, y la junta directiva de la compañía está tratando de asegurarse de exprimir hasta el último millón de sus ofertantes.

Así que decidió reabrir las conversaciones con Paramount, en busca de un precio más alto, aunque reconoce que Netflix puede y probablemente igualará el precio.

Netflix, por su parte, está criticando agresivamente a Paramount, diciendo que los “desafíos financieros de Paramount y sus planes de rápido desapalancamiento representan un riesgo tremendo para la industria del entretenimiento”.

En diciembre pasado, WBD acordó vender la mayor parte de la compañía, incluyendo el estudio cinematográfico Warner Bros. y HBO, a Netflix. Los canales de cable de WBD, incluyendo CNN, no forman parte de la venta.

El acuerdo con Netflix también representó un rechazo a Paramount. Pero el director ejecutivo de Paramount, David Ellison, respondió dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta de US$ 30 por acción por la totalidad de WBD, incluyendo CNN.

Esa es la oferta a la que WBD se opone oficialmente. El martes por la mañana, WBD anunció que celebrará una junta extraordinaria de accionistas el 20 de marzo y recomendará votar para aprobar el acuerdo con Netflix, que valora el estudio y los activos de streaming en US$ 27,75 por acción.

WBD ha argumentado que la venta a Netflix, junto con la creación de Discovery Global, una nueva compañía que albergará los canales de cable, es la mejor opción disponible para los inversores, aunque ha calificado la propuesta de Paramount de excesivamente arriesgada y la ha comparado con una compra apalancada.

Pero hay una gran incógnita: ¿cuál es la “mejor y última” oferta de Paramount?

En términos de negociación, ese es el máximo que un comprador está dispuesto a pagar, y Paramount no ha compartido su respuesta.

Durante la puja inicial por WBD el año pasado, Paramount indicó estar dispuesta a pagar más de US$ 30 por acción. La semana pasada, según WBD, una persona que habló en nombre de Paramount le dijo a un miembro de la junta directiva de Warner que Paramount aceptaría pagar US$ 31 por acción si ambas partes negociaban un acuerdo.

La persona dejó un margen de maniobra adicional al indicar que US$ 31 no era la oferta final.

Y así, a pesar de tener un acuerdo de fusión firmado, Netflix ha concedido a WBD una exención limitada para hablar con Paramount durante los próximos siete días.

“Buscamos su mejor y última propuesta”, dijo WBD en una carta a la junta directiva de Paramount el martes por la mañana.

El resto de la carta, llena de jerga financiera y legal, se puede traducir así: es hora de actuar o callarse.

Paramount hizo algunos movimientos en dirección a WBD la semana pasada con una propuesta modificada que mejoró ligeramente los términos de la adquisición.

Mantener conversaciones con Paramount ahora podría liberar incluso más efectivo para una compañía que apenas cotizaba a US$ 10 por acción hace un año, antes de que estallaran todos los rumores de venta.

“Durante todo el proceso, nuestro único enfoque ha sido maximizar el valor y la certeza para los accionistas de WBD”, dijo el director ejecutivo de WBD, David Zaslav, en un comunicado de prensa del martes.

Refiriéndose a Paramount por su símbolo bursátil, afirmó: “En cada etapa del proceso, hemos proporcionado a PSKY instrucciones claras sobre las deficiencias en sus ofertas y las oportunidades para abordarlas. Estamos en contacto con PSKY para determinar si pueden presentar una propuesta viable y vinculante que ofrezca mayor valor y certeza a los accionistas de WBD mediante su mejor oferta final”.

Paramount ya presentó una demanda por la batalla de la fusión, por lo que la última medida reglamentaria de WBD también podría verse como una salvaguardia legal.

Warner enfatizó el martes que su directorio no ha determinado que sea razonablemente probable que la propuesta de Paramount “resulte en una transacción superior a la fusión con Netflix”.

Pero van a hablar, por lo que tampoco es del todo improbable.

“Si bien confiamos en que nuestra transacción ofrece un valor y una seguridad superiores, reconocemos la distracción continua que las maniobras de PSKY han generado para los accionistas de WBD y la industria del entretenimiento en general”, declaró Netflix el martes por la mañana. “Por consiguiente, otorgamos a WBD una exención limitada de siete días de ciertas obligaciones bajo nuestro acuerdo de fusión para que puedan colaborar con PSKY y resolver este asunto de forma completa y definitiva”.

Netflix también denunció “la financiación extranjera” que apoya la oferta de Paramount, que proviene en gran parte de las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dhabi.

La financiación “ya está generando serias preocupaciones en materia de seguridad nacional”, afirmó Netflix, prediciendo un escrutinio minucioso por parte de los reguladores en varios países.

Como dijo recientemente Rich Greenfield de Lightshed Partners, “la batalla por Warner Bros. dará lugar a una gran serie derivada de ‘Succession’ en Netflix algún día”.

