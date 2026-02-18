Blackpink regresa con “Deadline”: ¿qué han hecho y qué les espera a Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo?

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Los fans del grupo de K-pop Blackpink están expectantes: luego de varios retrasos y aplazamientos por parte de la agencia surcoreana YG Entertainment, el grupo de chicas integrado por Jennie, Rosé, Jisoo y Lisa finalmente lanzará su tercer mini álbum titulado “Deadline” este 27 de febrero, tras casi cuatro años sin un nuevo trabajo conjunto de larga duración.

El último álbum de Blackpink fue “Born Pink” (2022) con un total de ocho canciones, y tuvieron que pasar más de tres años para que el grupo pudiera lanzar el sencillo “Jump” en julio de 2025, canción que alcanzó el número 1 en el “Global 200” de Billboard y que también será parte de “Deadline”. ¿Los motivos de tanta espera? Según YG, el trabajo y búsqueda de la “música de la más alta calidad”.

Ahora, Blackpink –cuyo debut fue en el año 2016 con la canción “Whistle”– acaba de terminar una gira mundial que recorrió 16 ciudades del globo durante 2025 y 2026 (Goyang, Los Angeles, Toronto, París, Londres y Tokio, entre otras). En su último show de esta gira, el 26 de enero en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, la emoción y las lágrimas se dejaron ver entre las cantantes.

“Necesitamos disfrutar cada momento, porque vamos a extrañar esta atmósfera por un tiempo. Debo decir que ha sido un absoluto honor y un privilegio tocar frente a tantos de ustedes durante tantas noches de gira. Creo que esta noche es, sobre todo, una celebración de este viaje que hemos vivido los últimos seis meses y, si acaso, durante casi diez años”, dijo Rosé en aquella oportunidad.

Por su parte, la empresa YG aseguró que las chicas ya grabaron un nuevo videoclip para “Deadline” y que están trabajando en distintos eventos para este retorno: “Se espera que este próximo regreso sea el gran final del emotivo viaje que Blackpink ha compartido con sus fans de todo el mundo a lo largo de la gira”, dijo la empresa surcoreana en un comunicado el 15 de enero.

“Agradecemos sinceramente a los fans su paciencia durante los últimos meses. Estamos trabajando para ofrecer música de la más alta calidad, y les pedimos que sigan mostrándonos su interés y apoyo”, agregó.

En medio de rumores y especulaciones entre los “blinks” –nombre que reciben sus fans– sobre el futuro de la agrupación, las integrantes de Blackpink han aprovechado el tiempo y han continuado impulsando sus carreras como solistas, consolidándose a nivel global como referentes en distintos ámbitos.

Durante los recesos de Blackpink, Kim Jennie –o sólo Jennie– centró su energía en actividades individuales tanto en la música como en el mundo de la moda. En marzo de 2025 lanzó su primer álbum solista titulado “Ruby”, con éxitos como “like Jennie” y “Seoul City”, que le han valido a la cantante y rapera varios premios, entre ellos disco del año en los últimos Melon Music Awards (MMA) a fines de 2025. Además, se presentó como solista en el festival Coachella y ya está confirmada como artista principal en el próximo Mad Cool Festival en Madrid, el próximo 9 de julio de 2026.

Jennie también ha seguido muy activa en la industria de la moda y continúa como embajadora global de la marca Chanel.

Elegida como una de las 100 personas más influyentes de 2025 por la revista Time, Roseanne Park, más conocida como Rosé, fue una de las primeras en impulsar su carrera individual durante las prolongadas pausas de Blackpink. En 2024, la artista y compositora lanzó su primer álbum solista de larga duración titulado “Rosie”, donde mostró un lado más personal y exploró sonidos y estilos como el synth pop, el R&B y las baladas. Aquí se incluye el éxito “Apt” junto a Bruno Mars, marcando un hito histórico para la industria del K-pop: Rosé logró tres nominaciones a los premios Grammy. La colaboración, sin embargo, no logró quedarse con ninguna estatuilla.

En 2025, Lalisa Manobal –más conocida como Lisa– continuó consolidando su carrera con un marcado enfoque internacional: debutó como actriz en la tercera temporada de “The White Lotus” y también lanzó su primer álbum como solista, “Alter Ego”, en el que colaboró con artistas como Doja Cat, Raye, Rosalía, Future y Megan Thee Stallion, entre otros. Además, se presentó por primera vez en el festival Coachella como solista.

Su presencia en la industria de la moda y espectáculos continuó firme en 2026: actualmente se prepara para un papel en una nueva comedia romántica de Netflix y también se convirtió en el rostro oficial de la última colección de ropa de SKIMS y Nike, en el que volvió a conquistar a la audiencia global con sus dotes de bailarina.

Al igual que sus compañeras, Kim Ji-soo también aprovechó el hiato de la producción musical de Blackpink para enfocarse en su proyecto musical como solista. En febrero de 2025 lanzó su EP “Amortage”, con un total de cuatro canciones, incluyendo el éxito “Earthquake”. Posteriormente, en octubre del mismo año, lanzó “Eyes Closed”, un sencillo en colaboración con el cantante británico Zayn (exintegrante de One Direction).

Además de la música, Jisoo continúa siendo una de las figuras más destacadas dentro de la industria de la moda y los espectáculos en Corea del Sur. Se ha desempeñado como actriz, modelo, presentadora de televisión y rostro de marcas de lujo. Actualmente es embajadora global de la marca Dior, ha colaborado con las franquicias Hello Kitty y Pokémon, y por si fuera poco, está a punto de debutar en Netflix con la telenovela romántica, o “K-drama”, “Boyfriend on Demand”, prevista para marzo de 2026.

El mini álbum “Deadline” tendrá un total de cinco canciones incluyendo “Jump”: el resto de los temas llevan por nombre “Go”, “Me and my”, “Champion” y “Fxxxboy”.

“Es un álbum con el que, obviamente, todas hemos vuelto después de ese año de exploración y de ser nosotras mismas. Creo que fue muy interesante volver y ver lo que se creó después de eso. Me gustan mucho todas las canciones”, dijo Rosé en una entrevista en el podcast “Call Her Daddy” el 28 de enero.

“Tenemos una colaboración divertida que está por llegar. Se la puse a varios miembros de mi equipo y a mis amigos, y todos me dijeron: ‘se parece a ‘Jump’, pero es muy diferente’. Es una mezcla muy funky de todas estas cosas, pero por alguna razón funciona, y estoy muy emocionada de que los fans la vean”, agregó la intérprete de “Apt”.

Por su parte, desde la agencia YG ya han anunciado eventos especiales para los días 26 y 27 de febrero, como “sesiones de escucha” para los fans en una sección del Museo Nacional de Corea, además de nuevos productos y “merch” de Blackpink.

