¿Cómo fue que una carta de la FCC a ABC sobre el “tiempo equitativo” para candidatos hizo que CBS interviniera con Colbert?

Una reciente consulta de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.) a ABC sobre una posible violación de la regla de “tiempo equitativo” en “The View” generó preocupación en CBS de que “The Late Show with Stephen Colbert” pudiera ser el próximo objetivo, según personas familiarizadas con las deliberaciones de CBS.

La presión del Gobierno claramente tuvo un impacto. Los abogados de CBS contactaron al programa de Colbert durante su grabación del lunes. La inusual intervención se convirtió en noticia nacional cuando Colbert contó lo sucedido a los espectadores esa misma noche.

En una entrevista posterior, el martes por la noche, Colbert dijo sobre Paramount, la empresa matriz de CBS: “Estoy muy sorprendido de que esta gigantesca corporación global no se enfrente a estos agresores”.

Los “agresores”, según Colbert, son funcionarios designados por el Gobierno de Trump que utilizan regulaciones anticuadas de la FCC para presionar a quienes son críticos del Gobierno en la televisión abierta.

Muchos críticos ahora cuestionan a CBS por ceder en lugar de plantarse con firmeza ante la intimidación con motivos políticos.

“Al igual que en el fiasco de Jimmy Kimmel del año pasado, la FCC no tuvo que hacer nada; simplemente lanzó amenazas lo suficientemente audaces como para asustar a quienes controlan las cadenas de televisión para que obedecieran de antemano”, escribió el veterano crítico de medios Eric Deggans.

Las amenazas provienen del presidente de la FCC, Brendan Carr, quien indicó el mes pasado que su agencia, alineada con Trump, aplicará la regla de “tiempo equitativo” que los anteriores directores de la agencia minimizaron.

La regla establece que si un candidato a un cargo público obtiene tiempo de emisión gratuito en una estación de radio o televisión local, los demás candidatos también tienen derecho a ese mismo tiempo de emisión.

Las regulaciones de la FCC no se aplican a canales de cable como CNN ni a plataformas de streaming como YouTube, por lo que Colbert dirigió a sus seguidores a YouTube el lunes por la noche.

La intervención de CBS surgió a raíz de la entrevista de Colbert con James Talarico, representante estatal de Texas y figura prometedora del Partido Demócrata, quien actualmente se postula para las primarias del Senado de Texas.

La otra de las candidatas de la contienda es la representante Jasmine Crockett, quien también ha estado en el programa de Colbert anteriormente, pero no durante esta campaña para las primarias del Senado.

Una interpretación estricta de la regla de “tiempo equitativo” indica que el tercer candidato en la contienda, Ahmad Hassan, también calificaría para el mismo tiempo en pantalla.

Sin embargo, la regla contiene importantes exenciones para la cobertura de noticias, y durante las últimas dos décadas, se ha considerado que dicha exención también se aplica a los programas de entrevistas nocturnos y diurnos.

Carr está intentando eliminar esas exenciones, y los observadores dicen que no es casualidad que esos programas estén alineados hacia la izquierda. El presidente Donald Trump arremete con frecuencia contra Colbert y otros presentadores de programas nocturnos.

Carr “aún no había eliminado [la exención], pero CBS generosamente hizo el trabajo por él”, afirmó Colbert el martes por la noche.

La campaña de James Talarico afirmó haber recaudado una cantidad récord de fondos en un solo día tras la dura experiencia con CBS.

Colbert declaró sobre CBS: “Me indicaron unilateralmente que debía acatar las reglas de tiempo equitativo, algo que nunca me habían pedido para una entrevista en los 21 años que llevo en este trabajo”.

CBS declaró que “The Late Show” recibió “orientación legal” sobre cómo cumplir con las regulaciones de la FCC.

Talarico se sumó a la controversia el martes, al afirmar erróneamente que la FCC de Trump “se negó a emitir” la entrevista, cuando en realidad fue CBS quien tomó esa decisión.

“A Trump le preocupa que estemos a punto de dar vuelta a Texas”, escribió Talarico en X.

Su equipo también señaló que el video de YouTube registró millones de visualizaciones. La curiosidad sobre la controversia ayudó a que la entrevista atrajera una audiencia mucho mayor de la que habría tenido en la plataforma tradicional de CBS.

La atención fue oportuna para Talarico —al llegar al inicio del período de votación anticipada de las primarias— y lucrativa para su campaña. En la mañana de este miércoles, la campaña anunció haber recaudado US$ 2,5 millones, un récord para Talarico en un solo día, en las 24 horas posteriores a la visita “censurada” en “The Late Show”.

Colbert predijo que algo así sucedería.

En cuanto Carr apareció en enero y anticipó un enfoque más agresivo para el “tiempo equitativo”, Colbert habló de ello en “The Late Show”.

“Tengo que tener cuidado con lo que digo sobre Trump porque Johnny Law me está atacando una vez más”, bromeó.

Colbert citó un titular de The New York Times sobre una inminente “medida enérgica” de la FCC en los programas nocturnos y dijo: “Hablemos de estas nuevas medidas enérgicas que mi abogado me advirtió que no mencionara”.

Unas semanas después, Colbert dijo al aire que sus abogados se habían puesto en contacto con él para hablar sobre la entrevista de Talarico.

La decisión de CBS se basó en la acción de la FCC contra ABC. Como informó Reuters el 7 de febrero, Carr abrió una investigación sobre “The View” después de que Talarico fuera entrevistado en ese programa. (Crockett también había aparecido anteriormente en “The View”).

La FCC efectivamente envió una “carta de consulta” a ABC sobre “The View”, confirmó a CNN una persona familiarizada con el asunto.

El envío de una carta es el primer paso de la FCC para evaluar si se ha producido una infracción. Desde entonces, ha habido un intercambio de opiniones con ABC, añadió la fuente.

Las facultades de ejecución de la FCC son limitadas. A pesar de los reiterados llamamientos del presidente para que se revoquen las licencias de las emisoras, cualquier acción de este tipo es extremadamente improbable y daría lugar a largos procesos legales.

Aun así, el reciente escrutinio de ABC afectó a la dirección de CBS, ya que indica un entorno regulatorio incierto.

ABC se negó a hacer comentarios sobre la investigación de la FCC sobre “The View”. Pero una fuente de la cadena le dijo a CNN que el programa “recibe regularmente a líderes en funciones y candidatos políticos para debatir diferentes puntos de vista. El formato es coherente con el funcionamiento del programa durante años”.

Probablemente eso fue lo que también se le informó a la FCC.

Cuando CBS canceló el programa de Colbert el verano pasado, un cambio que entrará en vigor en mayo, Trump celebró la decisión y dijo que creía que Jimmy Kimmel, de ABC, sería el siguiente en ser despedido.

ABC suspendió brevemente el programa de Kimmel en septiembre pasado ante la presión pública de Carr, lo que puso de relieve tanto el uso de la plataforma por parte del presidente de la FCC para intimidar a las emisoras como la reacción pública a la intimidación gubernamental hacia ellas.

Bob Corn-Revere, asesor principal de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, declaró el martes que Carr ha estado ejerciendo el poder de la FCC “de maneras nuevas y ridículas”.

“Al presionar a los programas nocturnos de entrevistas críticos con la administración Trump, mientras admite abiertamente que la radio conservadora es inmune a la ira de la FCC, se está convirtiendo en el ejemplo de un gobierno dominante que controla el debate político”, declaró Corn-Revere.

Carr no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN sobre el caso Colbert.

