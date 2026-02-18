Viuda del dueño de Playboy pide investigar a su fundación por presuntas fotos explícitas de mujeres y “posiblemente menores”

Karina Tsui, CNN

La viuda del fundador de “Playboy”, Hugh Hefner, pidió una investigación sobre la fundación de su difunto esposo, la cual, según ella, posee sus álbumes personales y diarios que contienen gran cantidad de información altamente sensible, así como fotografías explícitas de mujeres y, “posiblemente”, menores de edad.

El anuncio se realizó el martes en una conferencia de prensa encabezada por la reconocida abogada de derechos de las mujeres Gloria Allred, quien representa a Crystal Hefner en denuncias regulatorias presentadas en dos estados diferentes contra la Fundación Hugh M. Hefner.

Hefner dijo que cree que la fundación posee alrededor de 3.000 álbumes personales de su difunto esposo, que contienen miles de imágenes de desnudos, imágenes que involucran actividad sexual y momentos íntimos.

“El material abarca décadas, comenzando en la década de 1960. Y puede incluir imágenes de chicas que eran menores de edad en ese momento y no pudieron consentir la forma en que sus imágenes serían conservadas o controladas”, dijo Hefner.

“También pueden contener imágenes de mujeres que no consintieron la toma de sus imágenes en primer lugar”, agregó.

Algunas de las imágenes, dijo Allred, podrían haber sido tomadas mientras las mujeres estaban intoxicadas.

“Es fundamental que el público entienda que no me estoy refiriendo a imágenes que aparecieron en revistas”, dijo Hefner. “Mi enfoque está en cómo los álbumes personales de Hugh Hefner documentaban momentos privados que sucedían a puertas cerradas”.

La abogada dijo que había presentado denuncias regulatorias ante las oficinas de los fiscales generales de California, donde vivía Hugh Hefner, e Illinois, donde tiene su sede la fundación, para solicitar una investigación sobre cómo se están manejando y almacenando las imágenes, con el fin de evitar cualquier posible distribución de las mismas.

Allred mostró copias de las dos denuncias regulatorias durante la conferencia de prensa. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Allred y con la Oficina del Fiscal General de California.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal General de Illinois dijo que ha recibido la denuncia y la está revisando.

No está claro cómo la fundación habría obtenido acceso a los álbumes. Hefner dijo que le informaron que los álbumes están en “un almacén en California”, pero anteriormente le dijeron que algunos podrían estar en una residencia privada “para ser escaneados y digitalizados”, y expresó su preocupación de que puedan ser vendidos o perderse en una filtración de datos.

“Crystal no consintió que sus imágenes íntimas fueran almacenadas ni que fueran accesibles para la fundación, y creemos que muchas de las otras mujeres o menores representadas tampoco consintieron”, dijo Allred el martes.

Hefner dijo que fue removida como directora ejecutiva y presidenta de la Fundación Hugh M. Hefner el lunes, después de negarse a renunciar cuando se lo pidieron.

“Las preocupaciones que planteé sobre el consentimiento, la seguridad y la protección fueron ignoradas”, dijo Hefner. “Aunque ayer me negué a renunciar en respuesta directa a mis crecientes preocupaciones sobre el manejo de fotos privadas contenidas en los álbumes, fui destituida de forma unilateral”.

La Fundación Hugh M. Hefner no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios. CNN contactó al personal y a la junta directiva de la fundación para obtener comentarios sobre la salida de Crystal Hefner y sus denuncias.

En su sitio web, la fundación dice que es una organización filantrópica que “apoya y financia a los pioneros de hoy que defienden los derechos y libertades civiles, con especial énfasis en los derechos de la Primera Enmienda y en políticas racionales sobre sexo y drogas”.

Allred dijo a los periodistas que no saben si el material está siendo digitalizado, pero pidió a los fiscales generales que investiguen.

No se presentó ninguna evidencia que respalde las denuncias de Allred o Hefner durante la conferencia de prensa.

“Esto no es sobre dinero. Busco dignidad, seguridad y la destrucción de materiales íntimos no consensuados para que la explotación no continúe bajo la bandera de la filantropía”, dijo Hefner.

“Miles de mujeres pueden verse afectadas. Este es un asunto de derechos civiles. Los cuerpos de las mujeres no son propiedad, no son historia y no son objetos de colección”, añadió.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.