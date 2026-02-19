El equipo de Trump minimizó los archivos de Epstein y el arresto del expríncipe Andrés demuestra lo imprudente que fue eso

Análisis por Aaron Blake

A mediados de 2025, cuando el Gobierno de Trump de repente sintió la necesidad de restar importancia a los archivos de Jeffrey Epstein, los funcionarios dijeron que no tenían suficientes pruebas para iniciar investigaciones adicionales sobre terceros.

El memorando no solo decía que no había pruebas para acusar a alguien más, ojo; decía que ni siquiera había pruebas para investigar a “terceros no acusados”.

Esa afirmación en un memorando sin firmar del FBI ha resultado ser una conclusión bastante apresurada, como lo demostró más recientemente y de manera enfática el arresto el jueves de Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés, en el Reino Unido.

Si bien por ahora solo se sabe que Andrés fue arrestado bajo sospecha de “conducta inapropiada en el ejercicio de un cargo público”, la Policía del Valle del Támesis había dicho previamente que investigaba denuncias de que Andrés compartió información sensible con Epstein mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido a principios de la década de 2000. El expríncipe ha negado todas las acusaciones de conducta inapropiada relacionadas con Epstein, y el hecho de que su nombre aparezca en los archivos no es prueba de ningún delito.

Y hay más que solo el arresto del hermano del rey Calos III en el ámbito internacional.

Los archivos de Epstein que la administración de Trump finalmente se vio obligada a publicar han despertado gran interés en Europa, donde se ha presentado una acusación penal contra otra figura de alto perfil y se llevan a cabo investigaciones en al menos otros tres países además del Reino Unido.

El ex primer ministro noruego Thorbjørn Jagland fue acusado la semana pasada de “corrupción agravada” después de que los investigadores dijeran que estaban investigando “si se recibieron obsequios, viajes y préstamos en relación con su cargo”. Jagland ha negado “todas las acusaciones”.

La policía del Reino Unido también ha registrado dos propiedades vinculadas al exembajador en EE.UU. Peter Mandelson, en medio de acusaciones de que Mandelson compartió información gubernamental sensible al mercado con Epstein mientras era secretario de comercio del Reino Unido.

La policía noruega también investiga a un diplomático destacado.

La fiscalía de París abrió el miércoles dos nuevas investigaciones sobre posible abuso sexual y delitos financieros relacionados con Epstein, según Associated Press.

Letonia también ha iniciado una investigación de trata de personas relacionada con la publicación de los archivos.

Aún está por verse hacia dónde llevan estas investigaciones. Las leyes de los países europeos también son diferentes a las de Estados Unidos. Y en algunos casos, la investigación no está necesariamente vinculada a mala conducta sexual, acusaciones que pueden ser notoriamente difíciles de probar.

Pero ha quedado claro que las autoridades de otros países ven una gran cantidad de posibles delitos descubiertos por los archivos de una manera que las autoridades estadounidenses inicialmente afirmaron que no existía, y está llevando a un ajuste de cuentas al otro lado del Atlántico.

También vale la pena señalar que la seguridad que ofrecía el memorándum del FBI se ha tambaleado incluso a nivel interno.

A pesar de la afirmación de que nada justificaba una investigación adicional, la secretaria de Justicia Pam Bondi anunció en noviembre que el Departamento de Justicia investigaría las relaciones de Epstein con demócratas prominentes como Bill Clinton. El anuncio se produjo después de que Trump pidiera tales investigaciones. Bill Clinton ha negado repetidamente cualquier delito relacionado con Epstein.

Avancemos hasta la semana pasada, cuando Bondi señaló durante su testimonio ante la Comisión Judicial de la Cámara que hay más investigaciones en marcha.

Cuando se le preguntó “si otra persona será acusada e imputada”, Bondi respondió: “Tenemos investigaciones pendientes en nuestra oficina”.

Jay Clayton, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, pareció enfriar los comentarios de Bondi el miércoles, sugiriendo que no había investigaciones activas. Pero Bondi ha declarado ahora en dos ocasiones que había investigaciones relacionadas con Epstein desde que el FBI aseguró al público que no había pruebas que las justificaran.

Esas garantías fueron más allá del memorando también. En un testimonio ante la Cámara en septiembre, el director del FBI, Kash Patel, dijo que el Departamento de Justicia había divulgado “toda la información creíble”.

Patel agregó que “no había pistas de investigación creíbles para procesar e investigar a otros”. Y sugirió que las administraciones de Obama y Biden coincidieron con esa evaluación.

Es justo señalar que Bondi y Patel solo son responsables de hacer cumplir la ley nacional, y eso podría haber sido a lo que hacía referencia la declaración del FBI.

Aun así, las confirmaciones de Bondi sobre investigaciones nacionales adicionales resultan incómodas en ese contexto. Ella también ha dicho repetidamente cosas sobre los archivos de Epstein que parecían convenientes en el momento, sin importar cuán ciertas fueran. (Piénsese: supuestamente tener la lista de clientes de Epstein en su escritorio). Hay pocas pruebas de investigaciones rigurosas que involucren a Bill Clinton o a cualquier otra persona.

Como mínimo, los acontecimientos de las últimas semanas evidencian las visiones muy diferentes sobre la rendición de cuentas respecto a Epstein entre EE.UU. y Europa. Los fiscales en el Reino Unido y Noruega, especialmente, parecen sentir la obligación de hacer que los poderosos rindan cuentas, mientras que el principio rector de la administración de Trump desde mediados de 2025 ha sido “es hora de seguir adelante”, una postura expresada de manera más tajante por el propio presidente, quien sigue calificando los archivos de Epstein de “farsa”.

El problema con este último enfoque es que, en el afán de asegurar que no hay nada que ver, se puede pasar por alto algo bastante sustancial. Y cuando se ven obligados a publicar los archivos que tanto trataron de no divulgar, esa evidencia puede socavar sus afirmaciones categóricas sobre lo que decían.

Eso genera desconfianza respecto a cualquier afirmación futura que hagan sobre los archivos, un problema persistente que la administración de Trump no ha logrado superar.

Los niveles contrastantes de responsabilidad a ambos lados del Atlántico amenazan con agravar esas dificultades.

