Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, muere a los 53 años

Por Alli Rosenbloom, CNN

Eric Dane, el actor que cautivó a la audiencia en horario estelar con “Grey’s Anatomy” en el apogeo de la popularidad del programa, falleció, según informó su publicista. Tenía 53 años.

“Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció este jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, señala el comunicado.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un defensor activo de la concientización y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma enfermedad. Será profundamente extrañado y siempre recordado con cariño. Eric adoraba a sus seguidores y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo recibidas. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este difícil momento”.

Dane anunció en 2025 que vivía con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, y desde entonces dedicó esfuerzos a abogar por quienes padecen esta enfermedad tras su diagnóstico.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.