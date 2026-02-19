“House of the Dragon” promete batallas épicas en el nuevo tráiler de la tercera temporada

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

HBO divulgó este jueves el primer tráiler de la tercera temporada de “House of the Dragon” y mostró escenas de la que se considera será la batalla más ambiciosa de la serie: la batalla marítima del Gaznate.

HBO también reveló que los nuevos episodios de la serie se estrenarán este junio, aunque no dio a conocer la fecha exacta. (HBO forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

El avance también sugiere que en la tercera temporada veremos a la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) cada vez más cerca de conquistar la ciudad de King’s Landing y tomar control del trono de hierro.

La batalla marítima del Gaznate (“Battle of the Gullet”, en inglés) iba a aparecer originalmente al final de la temporada 2 de la serie, pero, tras la reducción a ocho episodios de esta temporada, los productores la ubicaron en la siguiente.

Según informó The Hollywood Reporter, George R. R. Martin, el creador de la saga “Juego de tronos”, en la que está basada “House of the Dragon”, no está involucrado en la tercera temporada de la serie, por desacuerdos con el showrunner Ryan Condal.

La temporada 3 de “House of the Dragon” se estrena este junio en HBO.

