La isla con un “bosque” climatizado que ayuda a combatir el calor extremo en Qatar

Por Ulrike Lemmin-Woolfrey, CNN

Cuando llegan los veranos a Qatar, la mayoría de las personas se refugian en interiores durante el calor del día, resguardándose en casa o en el trabajo con el aire acondicionado al máximo o visitando centros comerciales superrefrigerados — y desplazándose entre ellos en autos a temperaturas de refrigerador.

Estar al aire libre es algo que se soporta más que se disfruta.

Hasta ahora. En la isla Gewan —la más reciente incorporación a un archipiélago artificial frente a la costa de la capital, Doha— los visitantes pueden pasear cómodamente al aire libre en pleno día de verano gracias a una innovación sorprendente: un “bosque” con aire acondicionado.

A lo largo del eje central de la isla se extiende un paseo de 450 metros —aproximadamente un tercio de milla— conocido como Crystal Walk. A pesar de estar abierto a la intemperie, su temperatura está regulada artificialmente.

El sendero está cubierto por un dosel de estructuras con forma de árbol que brindan sombra de la luz solar directa y ayudan a atrapar el aire frío que sale de rejillas de ventilación ubicadas debajo.

El aire acondicionado al aire libre no es una novedad en Qatar. En los parques Al Gharrafa y Umm Al Seneem, en Doha, las personas pueden ejercitarse en rutas para trotar refrigeradas y con sombra. Zonas comerciales al aire libre como Al Hazm Mall y West Walk también se benefician de corrientes de aire frío canalizadas desde la calle.

Gewan —también escrita Jiwan— lleva este concepto a otro nivel. Crystal Walk ofrece sombra gracias a ramas artificiales cubiertas con 10 toneladas de cristales que le dan su nombre. Estas estructuras también utilizan paneles solares para convertir el intenso sol en electricidad que ayuda a alimentar el aire acondicionado. Además, hay pequeñas fuentes de agua para refrescarse.

Con la temperatura en unos agradables 21-23 grados centígrados —unos 70-73 Fahrenheit— durante todo el año, el área se ha convertido rápidamente en la más reciente atracción turística de Qatar.

“La isla Gewan se ha convertido ahora en una parada habitual en mis recorridos por la ciudad”, dice Siham Haleem, quien ha guiado a visitantes internacionales por Qatar durante más de 15 años. “La visito cuatro o cinco veces por semana, y cada vez mis invitados quedan genuinamente asombrados”.

No solo van por la temperatura. Los árboles de cristal crean un paisaje urbano inusual que aparece con frecuencia en publicaciones en redes sociales.

También hay paneles de cristal incrustados en el suelo —unos 180 recuadros rectangulares, iluminados y protegidos por un vidrio resistente—. En su interior hay elaboradas exhibiciones de paisajes, animales, ciudades e industria, organizadas en temáticas de desierto, nieve, bosque, mar y maquinaria. Los visitantes se encuentran con bancos de peces, cocodrilos, colonias de pingüinos y motivos locales como caravanas de camellos e instrumentos musicales.

Omar Abou Mourad, un expatriado libanés que trabaja en Doha, lleva con frecuencia a su familia. Mientras los niños disfrutan de las exhibiciones de cristal, Abou Mourad aprecia la ubicación y la ingeniería moderna.

“Es un escape a un mundo de lujo lleno de detalles de diseño inspirados en cristales, restaurantes y cafés de moda, y tiendas elegantes”, afirma.

El área también rompe récords, al obtener títulos de Guinness World Records como el centro comercial al aire libre con aire acondicionado más grande y como el dosel de luz interactivo al aire libre más grande.

Antes de convertirse en atracción turística, la isla Gewan tenía un papel más funcional. El sitio de 400.000 metros cuadrados fue originalmente una base logística para la construcción de The Pearl, una zona residencial de lujo levantada sobre un complejo de islas artificiales.

De ser esencialmente un patio de obras, Gewan —llamada así por una forma rara de perla— ha experimentado una transformación notable.

Vista desde arriba, la isla está dividida aproximadamente en tercios. El extremo oriental comprende villas privadas y residencias. El área central ofrece rutas para caminar, tiendas, cafés, restaurantes y obras de arte. El tercio occidental albergará un nuevo complejo hotelero con campo de golf y otras instalaciones de ocio.

Y aunque gran parte de Doha está construida pensando en los autos, Gewan —conectada a The Pearl por tres puentes— fue concebida a una escala más humana, especialmente el Crystal Walk.

“Nuestra visión era crear una comunidad vibrante y caminable en el corazón de la isla Gewan”, dice John C. Kim, director de diseño y principal a cargo del plan maestro de la isla Gewan para la firma internacional de diseño AE7. “Este eje central ofrece espacios íntimos para interacciones sociales, mientras que el perímetro brinda vistas espectaculares del golfo y de las islas de The Pearl”.

A lo largo de la costa de la isla Gewan, frente a The Pearl, se extiende un paseo marítimo bordeado de restaurantes. El sendero está enmarcado por árboles de vidrio inspirados en las formas distintivas del artista estadounidense del vidrio Dale Chihuly.

Hay una parada de taxi acuático, donde pequeñas embarcaciones con capacidad para hasta 10 pasajeros salen regularmente. Por 200 riales qataríes, o unos US$ 55, los visitantes pueden recorrer los canales del Qanat Quarter hasta la marina central Porto Arabia de The Pearl —un trayecto de unos 20 minutos que es tan popular entre residentes como entre turistas.

En el extremo suroccidental de la isla está en construcción el desarrollo Corinthia Gewan Island, de 13.000 metros cuadrados: un complejo de hotel y residencias cinco estrellas con 110 habitaciones y suites, un campo de golf de nueve hoyos planificado y un club de playa privado. Se espera que las instalaciones de ocio abran por fases entre 2026 y 2027.

Los desarrolladores dicen que el proyecto busca anclar un impulso más amplio de hospitalidad en la isla Gewan. Como gran parte de la isla, el resort se posiciona como parte de la creciente oferta de estilo de vida y turismo de Doha, aunque su impacto a largo plazo en el número de visitantes —y cómo se diferenciará en un mercado de lujo ya saturado— está por verse.

Más allá de las obras, la isla Gewan se ha ido llenando de forma constante de restaurantes y cafés dirigidos a residentes y visitantes que buscan comer al aire libre durante los meses más frescos.

La oferta va desde cafeterías informales hasta locales temáticos —incluido uno donde se exhiben autos de lujo y otro construido en torno a áreas de juego familiares— junto con una mezcla de conceptos internacionales y cocinas regionales.

El resultado es una franja gastronómica que suele estar más concurrida por las noches. Incluso con la promesa de temperaturas diurnas más frescas, la vida social de Doha se extiende hasta altas horas.

Quienes apoyan estos desarrollos dicen que podrían ayudar a ampliar las opciones de ocio de la ciudad y a extender la actividad más allá de la tradicional temporada alta de invierno, aunque mucho dependerá de qué tan consistentemente los locales logren atraer tanto a residentes como a turistas una vez pase la novedad.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.