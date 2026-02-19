Tras reunirse con Putin, el canciller de Cuba agradece el “invariable apoyo de Rusia frente al bloqueo y el cerco energético”

Por Sol Amaya, CNN en Español

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió este miércoles en el Kremlin con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de la creciente crisis que afronta la isla por la presión de Estados Unidos.

Tras el encuentro, Rodríguez manifestó un profundo agradecimiento al mandatario ruso. “Destacamos el carácter histórico y fraterno de las relaciones bilaterales y nuestra voluntad de continuar consolidándolas en todos los sectores. Expresé la gratitud de Cuba por el invariable apoyo de Rusia frente al bloqueo y el cerco energético que tanto dañan a nuestro pueblo”, dijo el canciller en una publicación en su cuenta de X, donde compartió una foto con Putin.

Por su parte, el presidente de Rusia dijo que las nuevas restricciones impuestas a Cuba eran “inaceptables”. “Ahora es un período especial, con nuevas sanciones. Ya sabes lo que pensamos al respecto”, dijo Putin a Rodríguez, según la agencia de noticias TASS. “No aceptamos nada de esto”. Además, aseguró que las relaciones entre Rusia y Cuba se estaban desarrollando “por un camino positivo”.

Previo a este encuentro, Rodríguez se reunió con su par ruso, Serguéi Lavrov. “Rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas dirigidas contra Rusia y Cuba y contra nuestra cooperación, por supuestamente crear una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otra persona”, dijo Lavrov.

En tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró el miércoles que Rusia “proporcionará la asistencia adecuada” a Cuba y seguirá oponiéndose a cualquier bloqueo naval sobre el país.

Cuba se encuentra atravesando una de las mayores crisis de su historia, mientras la administración de Donald Trump presiona al Gobierno comunista cortando el flujo de petróleo esencial para la vida diaria de los cubanos, suministro que provenía fundamentalmente de Venezuela, en primer lugar, y que se cortó tras la acción militar estadounidense en Caracas y la captura de Nicolás Maduro. A su vez, EE.UU. amenazó con imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba, lo que bloqueó los envíos de México, otro de los principales proveedores.

Con información de Anna Chernova y Lauren Kent, de CNN, y de la agencia Reuters