EE.UU. ataca otro barco en el Pacífico Oriental que presuntamente transportaba drogas y mata a 3 personas

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra otra embarcación que presuntamente transportaba drogas en el océano Pacífico oriental este viernes, en el que murieron tres personas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

“El 20 de febrero, por orden del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas”, escribió el Comando Sur en X, y agregó que ningún militar estadounidense resultó herido en la operación.

Al menos 138 personas han muerto en ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de la Operación Southern Spear, una campaña que, de acuerdo con el Gobierno de Trump, busca frenar el tráfico de narcóticos.

