El reino subterráneo de la sal que se convirtió en una de las atracciones más extrañas de Europa

Por Sadie Andrew, CNN

Al final de 380 vertiginosos escalones, las paredes son de un gris imperfecto. Parecen roca, pero saben a sal. ¿Cómo lo saben los visitantes? Se les anima a lamerlas.

Justo al sureste de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, se encuentra el reino subterráneo de la Mina de Sal de Wieliczka, que es en parte catedral, parte reliquia industrial y parte parque temático.

Cada día, hasta 9.000 visitantes descienden a la mina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978. La producción de sal en Wieliczka terminó en 1996. Pero tras 700 años de operación y más de 240 kilómetros de túneles excavados bajo tierra, el lugar sigue vivo como atracción turística.

A lo largo de los siglos, los mineros de Wieliczka crearon nueve niveles de túneles y cámaras que alcanzan 1.073 pies (casi 330 metros) bajo la superficie. Hoy, alrededor del 2 % de lo que construyeron permanece abierto al público. Incluso esa fracción es impresionante.

Acompañados por guías, los visitantes pueden recorrer la ruta turística clásica, de poco más de tres kilómetros en aproximadamente dos horas, u optar por la “ruta de los mineros”. En esta aventura de tres horas reciben una lámpara frontal, casco y un absorbedor de monóxido de carbono de emergencia.

La ruta turística comienza con el descenso por esos 380 escalones o en ascensor. Pasadizos laberínticos conducen a cámaras conservadas, vaciadas a mano en la roca. Hoy están llenas de estatuas, tallas y grandes candelabros que recorren la historia de la mina y ofrecen una mirada a la vida de quienes trabajaron allí. La ruta turística termina en el tercer nivel subterráneo, a 450 pies (137 metros) bajo tierra. La ruta de los mineros transcurre entre profundidades de 187 y 330 pies (57 y 100 metros).

Las paredes de sal no son blancas porque el cloruro de sodio no es puro, explica la guía Patrycja Antoniak mientras anima a los visitantes a probar la superficie. “No ahí”, advierte, provocando un sonoro gesto de desagrado. “Mucha gente lame ahí”.

“Entre el 90 % y el 95 % de la roca es sal —cloruro de sodio— y las impurezas le dan ese color gris”, dice. En Wieliczka, la mezcla incluye otros minerales, además de arena, limo y arcilla. Pese al color, sigue siendo comestible, añade Antoniak. “Se usaba para conservar alimentos sin purificar”.

La halita, el nombre técnico de la sal gema, se forma cuando antiguos cuerpos de agua se evaporan. Algunos depósitos tienen cientos de millones de años. El de Wieliczka es relativamente joven: unos 13,5 millones de años.

El movimiento tectónico en los Cárpatos empujó después las capas de sal hacia la superficie, facilitando su hallazgo. Wieliczka contiene depósitos estratificados y también depósitos masivos, donde se encuentran las cámaras más ornamentadas. Los mineros las excavaron centímetro a centímetro hasta 1743, cuando se introdujo la pólvora. Unos 150 años más tarde llegaron los taladros mecánicos.

Para evitar derrumbes, los mineros dejaban una capa de sal en cada cámara. Hoy, las estructuras están reforzadas con ingeniería moderna, incluidas varillas de fibra de vidrio insertadas en las paredes.

La excavación comenzó a finales del siglo XIII, aunque la sal ya era esencial para la vida en la región. Comunidades prehistóricas hervían agua de manantiales salobres y la evaporaban para recolectar sal, que se comerciaba como moneda.

A medida que creció la demanda, se excavaron pozos para acceder a la salmuera y luego se abrieron galerías. Fue en uno de estos pozos donde se descubrieron los primeros bloques de sal gema a finales del siglo XIII.

En el siglo XIV, la mina se convirtió en un activo real bajo el rey Casimiro III de Polonia, conocido como Casimiro el Grande. Reconoció el poder económico de la sal. Durante su reinado, los ingresos por extracción representaron hasta un tercio de los recursos del tesoro real, riqueza que ayudó a financiar la primera universidad de Polonia. A finales del siglo XV, Wieliczka producía entre 7.000 y 8.000 toneladas de sal al año.

La vida en la mina era exigente, aunque no tan peligrosa como en otras explotaciones. “No era un mal trabajo por el buen aire, la roca blanda y la jornada corta”, dice Antoniak. “No era fácil aquí, pero sí más fácil que en otras minas”.

Aun así, el trabajo era agotador. Excavar una sola cámara podía llevar décadas y, a menudo, implicaba a generaciones de una misma familia. Entre los oficios más peligrosos estaban los llamados “penitentes”, que quemaban el exceso de metano en las cámaras para evitar explosiones.

Las condiciones eran más duras para los caballos introducidos en el siglo XVI para accionar poleas que elevaban la sal a la superficie. Una vez bajo tierra, los animales no volvían a ver la luz del día. Un carro tirado por caballos aún se conserva en una de las cámaras.

La mina asumió un papel más oscuro durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo la ocupación nazi, fue convertida en una fábrica subterránea que producía componentes de aeronaves. Trabajadores forzados —prisioneros del cercano campo de concentración de Płaszów, incluidos muchos judíos húngaros— laboraron allí sin poder hablar con los mineros regulares. La operación duró solo unos meses: la humedad y la sal resultaron inadecuadas para el trabajo con metal.

Aunque la extracción cesó, la producción de sal continúa. La filtración de agua, peligrosa porque disuelve la sal y debilita las paredes, se bombea a la superficie. La salmuera se evapora y deja cristales en un proceso similar al de la sal marina. Se producen más de 10.000 toneladas al año.

El turismo en Wieliczka se remonta a comienzos del siglo XVIII. Los visitantes asistían a espectáculos de fuegos artificiales en las cámaras y paseaban en bote por un lago subterráneo de salmuera. Huéspedes destacados llegaron incluso antes, como el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, quien, según se cree, visitó la mina en 1493.

“Fue el primer ‘turista’ de la mina, la primera persona que vino no a trabajar, sino a ver cómo los mineros cortaban y transportaban sal”, explica Antoniak. Una escultura de sal de Copérnico fue instalada en una cámara en 1973.

Para muchos visitantes, el punto culminante es la capilla de Santa Kinga, una vasta iglesia subterránea tallada en una antigua cámara minera. Está dedicada a Kinga, princesa húngara del siglo XIII y patrona de los mineros de sal.

La leyenda cuenta que Kinga pidió a su padre un dote de sal gema cuando se casó con un duque polaco. Tras ofrecerle la mina de sal más grande de Hungría, ella arrojó su anillo de compromiso a uno de los pozos. El anillo habría sido hallado más tarde en Polonia, incrustado en un bloque de sal descubierto cerca de Cracovia, posiblemente en Wieliczka.

Tallada durante 67 años por tres mineros —Józef Markowski, Tomasz Markowski y Antoni Wyrodek—, la capilla se completó en 1964. Allí aún se celebran misas los domingos y en ocasiones especiales, incluidas bodas. Una amplia escalinata conduce a la cámara, donde escenas bíblicas están esculpidas en las paredes junto a un altar de sal y candelabros hechos con cristales de sal.

Hoy, Wieliczka no es solo un museo, sino también un espacio para eventos. Dos cámaras han sido acondicionadas con suelos de madera para galas y funciones privadas. Una de ellas, de casi 120 pies de altura, ha albergado un salto de bungee e incluso un paseo en globo aerostático cautivo.

También hay un spa, ubicado a 450 pies (137 metros) bajo tierra, especializado en tratamientos respiratorios, una versión subterránea de las modernas “cuevas de sal”.

“Aquí es saludable, no como en una mina de carbón donde hay polvo y es difícil respirar”, dice Antoniak. “Los mineros de sal no padecen pulmón negro y viven más que otros mineros. El aire está casi libre de bacterias”. Las propiedades antisépticas de la sal y su capacidad para absorber humedad ayudan a limitar microorganismos dañinos.

“El aire está saturado de minerales. No está contaminado con polvo ni con polen. Es bueno, por ejemplo, para personas con alergias respirar aquí bajo tierra”, añade.

Aunque ya no es una mina activa, Wieliczka sigue empleando a cientos de mineros. Mantener el sitio requiere mucho trabajo, explica Antoniak. La mayor amenaza es el agua, que puede debilitar la estructura de las cavernas.

“El trabajo de muchos mineros es recoger el agua y bombearla a la superficie. Tienen que asegurarse de que sea seguro para que podamos permitir la entrada de visitantes. Verifican que las estructuras de madera sigan sosteniendo el techo”.

Hoy, más de 380 mineros trabajan para proteger el complejo subterráneo de los daños por agua y preservar las excavaciones, custodios de un reino tallado en sal.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.