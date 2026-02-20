La Corte Suprema dictamina que los aranceles de Trump son ilegales

Por John Fritze, CNN

Este viernes, la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo, en una contundente derrota para la política exterior de la Casa Blanca y la agenda económica del presidente.

Esta decisión es posiblemente la derrota más importante que ha sufrido la segunda administración Trump en la conservadora Corte Suprema, que el año pasado se pronunció repetidamente a favor del presidente en una serie de fallos de emergencia sobre inmigración, el despido de líderes de agencias independientes y profundos recortes al gasto público.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por 6 votos a 3 que los aranceles estaban por fuera de la ley.

“El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”, escribió Roberts para el tribunal. “A la luz de la amplitud, la historia y el contexto constitucional de dicha facultad, debe identificar una autorización clara del Congreso para ejercerla”.

La facultad de emergencia en la que Trump intentó basarse, según el tribunal, “es insuficiente”.

Los jueces Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch se unieron a Roberts y a los tres jueces progresistas de la mayoría. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh discreparon.

En su opinión, Roberts descartó un argumento de la administración según el cual el presidente tenía la facultad de usar los aranceles para regular el comercio. Este fue un tema que surgió durante los argumentos orales del año pasado, cuando Trump sugirió que como presidente tenía la autoridad inherente de imponer los aranceles.

“Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con restricciones rigurosas”, escribió Roberts. “No hizo ninguna de las dos cosas en este caso”.

“No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores”, escribió Roberts. “Solo reivindicamos, como debemos, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de ese papel, sostenemos que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por las siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

La mayoría de 6 a 3 no ofreció claridad sobre la cuestión práctica específica de qué hacer con el dinero que el Gobierno ya ha recaudado a través de los aranceles de Trump.

Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había recaudado US$ 134 mil millones en ingresos por los aranceles impugnados de más de 301.000 importadores diferentes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), así como un documento reciente presentado por la agencia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Es probable que esta cuestión deba ser resuelta por tribunales inferiores.

En su opinión discrepante, el juez Brett Kavanaugh señaló que el tribunal “no se pronunció hoy sobre si el Gobierno debería proceder a la devolución de los miles de millones de dólares que ha recaudado de los importadores, y en caso afirmativo, cómo hacerlo”.

El tema de los reembolsos ha cobrado gran importancia en el caso, y funcionarios de la administración Trump afirman que los posibles reembolsos podrían tener consecuencias devastadoras para la economía estadounidense.

“Es probable que ese proceso sea un desastre”, escribió Kavanaugh.

Esta noticia es de última hora y será actualizada.

