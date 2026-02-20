Legisladores dicen que el DHS obstruye los pedidos de rendición de cuentas a sus funcionarios

Por Annie Grayer, Gabe Cohen y Evan Perez, CNN

Legisladores que supervisan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dicen que la agencia ha bloqueado repetidamente sus pedidos de información en los últimos meses, e incluso algunos republicanos alegan que han tenido llamadas telefónicas sin respuesta y solicitudes de datos que han quedado en la nada.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional se ve envuelto en controversias en todo el país por las muertes a manos de agentes de inmigración y las consiguientes disputas políticas, los legisladores afirman haber intensificado sus intentos para obtener respuestas para el público. Sin embargo, dicen que a menudo se han topado con resistencia, lo que les impide exigir que los responsables rindan cuentas.

“No voy a quedarme aquí de rodillas esperando que alguien me devuelva la llamada”, dijo a CNN el representante republicano Mark Amodei, quien supervisa el presupuesto del DHS en la Cámara de Representantes, después de que nadie respondiera a su pedido de hablar con el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan.

Un republicano declaró a CNN que las obstrucciones se extienden más allá de las espinosas cuestiones políticas sobre la aplicación de la ley migratoria. Las solicitudes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) sobre el estado de la financiación federal para desastres y las preguntas sobre posibles delitos cometidos contra personas detenidas por agentes federales también han sido evadidas, afirmó el miembro.

El resultado, dijo el miembro del personal, no es solo que los legisladores republicanos no pueden supervisar adecuadamente a la agencia, sino que tampoco pueden ayudar a mitigar los ataques posiblemente injustos de sus homólogos demócratas.

“Es una verdadera lástima que el DHS haya adoptado una postura tan renuente a compartir datos. En algunas áreas, como inmigración y la política fronteriza, tienen una gran historia que contar, y podríamos ayudarlos a contarla”, explicó el funcionario. “En otras áreas donde la historia no es tan buena, como en el caso de FEMA, también podríamos ayudar. Pero prefieren actuar solos, así que les toca defenderse, lo cual es difícil cuando nadie cree ni una sola palabra de lo que dicen ni una sola cifra que publican. No hay confianza y no hay forma de verificarlo”, indicó.

Mientras tanto, los demócratas afirman que prácticamente no han recibido respuesta a sus consultas al DHS. Al menos 15 cartas enviadas por miembros del partido al departamento fueron ignoradas, recibieron un acuse de recibo superficial o no recibieron respuesta, según declaró a CNN un asesor demócrata de la Comisión de Seguridad Nacional. Otro miembro del personal demócrata declaró a CNN que, cuando solicitaron actualizaciones específicas sobre FEMA, ya sea sobre proyectos de mitigación, planes de dotación de personal o informes sobre diversos comunicados de prensa, no obtuvieron respuesta.

Un portavoz del DHS declaró a CNN que el departamento trabaja a través de “canales oficiales” y que “no litigaría” la relación con el Capitolio a través de la prensa. Sin embargo, también desmintió las afirmaciones de que no se han contactado con miembros del Congreso.

“Cualquier sugerencia de que el DHS se ha ‘negado’ a interactuar con los legisladores es simplemente falsa”, dijo el portavoz, y agregó que “esta administración ha sido la más transparente de la historia y ha pasado el último año ordenando la correspondencia del Congreso que quedó sin respuesta durante la última administración”.

Algunos republicanos declararon a CNN que han aprovechado sus relaciones personales con funcionarios del Gobierno de Trump para obtener respuestas a sus preguntas, y otros afirmaron no haber tenido problemas para obtener respuestas rápidas del DHS. “Me comunico con ellos constantemente”, declaró el representante republicano Andy Ogles. Sin embargo, dos importantes congresistas republicanos encargados específicamente de supervisar el DHS se encuentran entre quienes afirman haber tenido problemas.

Amodei, presidente de la Subcomision de Asignaciones de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, intentó hablar directamente con Homan sobre la operación en Minneapolis poco después del episodio protagonizado por oficiales federales que terminó con la vida de Alex Pretti, así como recibir una actualización más amplia sobre el estado de la campaña de deportación de la administración.

La oficina de Amodei presentó la solicitud en enero y fue redirigida al director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, James Braid, para coordinar la conversación. La solicitud permaneció sin respuesta durante 10 días, lo que llevó al republicano de Nevada a retirarla, según Amodei.

La administración estaba concentrada en ejecutar la misión en Minneapolis en el momento de la solicitud de Amodei, dijo un funcionario cuando CNN le preguntó, y agregó que ahora sí se podría organizar.

“En ese momento, priorizábamos la ejecución de la misión en Minneapolis”, dijo el funcionario de la administración. “De ahora en adelante, nos complace ofrecer una sesión informativa al presidente Amodei, así como a otras comisiones del Congreso”.

Pero Amodei, quien se mostró confiado en obtener la información por otros medios, sugirió que era una cuestión de respeto. “Ojalá fueran más profesionales en su trato con quienes manejaban su presupuesto”, declaró a CNN desde su oficina en el Capitolio.

Después de retirar su solicitud inicial, Amodei habló recientemente con Braid para concertar una llamada con Homan, dijo la oficina del congresista a CNN.

Otro presidente republicano, el representante Andrew Garbarino de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, intentó durante semanas programar el testimonio de la secretaria del DHS, Kristi Noem, para la audiencia anual sobre amenazas mundiales ante su panel, y finalmente recurrió a pedir a la Casa Blanca en diciembre que la presionara para que aceptara una fecha, según un funcionario estadounidense familiarizado con las discusiones.

Noem finalmente accedió a una audiencia, donde fue criticada duramente por los demócratas por su gestión de la inmigración, FEMA y otros asuntos. El funcionario de la administración se negó a comentar sobre cualquier coordinación con Garbarino, alegando que no habla de conversaciones privadas con los miembros.

Garbarino dijo en la audiencia final de diciembre que hizo “numerosos arreglos” para la comparecencia de Noem.

“Por eso esta audiencia es tan importante. El Congreso debe escuchar al Ejecutivo. La supervisión no es injusta. Y hacer preguntas no es injustificado. Debemos asegurarnos de que los representantes del pueblo estén informados”, declaró entonces el republicano neoyorquino.

CNN se comunicó con la oficina de Garbarino para solicitar comentarios, pero no ha obtenido respuesta.

Según un análisis de datos compilado por ProQuest Congressional Data y compartido con CNN, ha habido una disminución del 28,7 % en las apariciones de funcionarios del DHS ante las comisiones del Congreso en 2025, en comparación con el primer año de administraciones anteriores.

El representante demócrata Bennie Thompson, el demócrata de mayor rango en la Cómisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dijo que nunca había visto una situación tan grave.

“Nunca he conocido a la secretaria Noem, salvo en las dos ocasiones en que compareció ante la comisión el año pasado. He conocido a todos los secretarios desde la creación del departamento, ya sea en mi oficina o en varias ocasiones”, dijo Thompson.

El demócrata de Mississippi afirmó que durante un año no había tenido interacción directa con ningún funcionario del ICE hasta que se reunió con el director el día antes de su audiencia programada ante la comisión a principios de este mes. Los testigos deben presentar su testimonio escrito ante el Congreso el día anterior, pero Thompson afirmó que el director del ICE acudió a la reunión con su testimonio preparado y que aún lo estaba preparando.

“Para que el poder legislativo funcione, el poder ejecutivo debe ser transparente con la información. Si no lo es, es casi imposible que el poder legislativo proporcione una hoja de ruta para el éxito futuro, porque no tenemos acceso a los datos”, dijo Thompson.

