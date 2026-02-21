Embajador de EE.UU. afirma que estaría bien si Israel se apodera de gran parte de Medio Oriente

Por Tim Lister, CNN

El embajador de EE.UU. en Jerusalén, Mike Huckabee, ha declarado que estaría bien que Israel se apoderara de una vasta extensión de Medio Oriente.

En una entrevista con el comentarista conservador estadounidense Tucker Carlson, le preguntaron a Huckabee sobre su interpretación de un versículo bíblico que sugiere que tierras que incluyen partes de Egipto, Siria e Irak fueron prometidas divinamente al pueblo judío.

Carlson afirmó que, según el Antiguo Testamento, las fronteras abarcarían “básicamente todo Medio Oriente”.

Y entonces lo interrogó: “¿Tiene Israel derecho a esa tierra?”.

“No creo que vayamos tan lejos”, respondió Huckabee. “Sería una gran extensión de tierra”.

Pero Carlson lo presionó: “¿Tiene Israel derecho a esa tierra?”.

“Estaría bien si se quedaran con todo”, respondió Huckabee, antes de añadir: “No creo que sea de eso de lo que estemos hablando hoy”.

Carlson preguntó: “¿Crees que estaría bien si el Estado de Israel se apoderara de toda Jordania?”.

“No están intentando apoderarse de Jordania. No están intentando apoderarse de Siria. No están intentando apoderarse de Irak ni de ningún otro lugar, pero sí quieren proteger a su pueblo”, respondió Huckabee.

“Creo que te estás perdiendo algo, porque ellos no piden volver a apoderarse de todo eso, sino que piden al menos tomar posesión de la tierra que ahora ocupan, en la que viven, que ahora poseen legítimamente y que es un refugio seguro para ellos”, añadió Huckabee.

En noviembre de 2024, poco después de que el presidente Donald Trump lo nombrara como su candidato a embajador en Israel, Huckabee dejó claro que apoya la anexión israelí de la Ribera Occidental ocupada.

En la Radio del Ejército de Israel, declaró: “No estableceré la política, sino que ejecutaré la política del presidente. Pero (Trump) ya ha demostrado en su primer mandato que nunca ha habido un presidente estadounidense que haya sido más útil para asegurar la soberanía de Israel”.

El pasado septiembre, Trump declaró: “No permitiré que Israel se anexione la Ribera Occidental. No, no lo permitiré. No va a suceder”.

Sugerir incluso un apoyo nominal a la soberanía israelí sobre gran parte de Medio Oriente es una desviación sin precedentes de la política exterior estadounidense. Además, va mucho más allá de lo que gran parte de la extrema derecha israelí está dispuesta a pedir públicamente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino declaró este sábado que las declaraciones de Huckabee “contradicen hechos religiosos e históricos, el derecho internacional y la postura expresada por el presidente estadounidense Donald Trump de rechazar la anexión de la Ribera Occidental”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado para obtener comentarios sobre las declaraciones de Huckabee, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

