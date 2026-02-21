Exclusivo CNN: el Servicio Secreto ofrecerá trajes a medida a los nuevos agentes de escolta

Por Holmes Lybrand y Jamie Gangel, CNN

Los nuevos agentes de escolta del Servicio Secreto están a punto de renovar su vestuario, cortesía de los contribuyentes.

El Servicio Secreto pronto ofrecerá a cada agente que se gradúe de la capacitación de escolta dos trajes a medida, según fuentes familiarizadas con el asunto y una licitación pública.

La iniciativa para que el Servicio Secreto compre los trajes surgió porque la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no estaba satisfecha con la forma en que un grupo de escolta vestía los trajes que ellos mismos compraban, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto a CNN.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, negó esa versión y dijo a CNN: “Esto no tiene que ver con la imagen”, sino que busca corregir desigualdades para los “hombres y mujeres que recién inician su carrera”.

“Esto es para corregir la inequidad de que los (funcionarios) no uniformados tengan que pagar por su uniforme”, agregó y señaló que mientras el Servicio Secreto provee vestimenta a la división uniformada —que se viste con chalecos protectores y ropa oscura de estilo policial— los agentes de escolta deben comprar sus propios trajes.

Una de las fuentes coincidió en que la dirección del DHS cree que proveer trajes a los agentes podría servir como incentivo para facilitar el reclutamiento, asumiendo el costo de lo que puede ser una carga financiera, dijo la fuente.

La fuente añadió que el Servicio Secreto tuvo que encontrar fondos para los trajes dentro de su presupuesto actual.

Un ex alto funcionario de las fuerzas del orden indicó que esto nunca se había hecho antes para los agentes del Servicio Secreto vestidos de civil, quienes en el pasado no podían solicitar reembolso por trajes, y mucho menos recibirlos gratis del gobierno. Y algunos veteranos de la agencia están sorprendidos por la medida.

“Con todos los desafíos de recursos que tiene el Servicio Secreto, esto parece un gasto extraño”, dijo Jon Wackrow, exagente del Servicio Secreto y colaborador de CNN.

Los nuevos trajes solo se entregarán a los recién graduados de la capacitación de escolta.

Estos agentes suelen ganar entre US$ 70.000 y US$ 90.000 al año, incluidas las prestaciones, según un funcionario del Servicio Secreto.

A los agentes recién capacitados asignados a escoltas se les proporcionarán dos trajes azul marino a medida, fabricados íntegramente en Estados Unidos, según una licitación pública para un contrato de cinco años publicada la semana pasada. El contrato también requiere “bordado de nombre en el interior de la chaqueta”.

Actualmente, el DHS está inmerso en un cierre parcial del gobierno, mientras republicanos y demócratas negocian posibles reformas de aplicación de la ley migratoria que podrían formar parte de un acuerdo para financiar el departamento. No está claro si la licitación para los trajes puede avanzar mientras dure el cierre.

Los agentes del Servicio Secreto son considerados esenciales y actualmente trabajan sin remuneración durante el cierre.

