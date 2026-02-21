Exclusivo: inteligencia de EE.UU. vincula detonación de prueba china con impulso a un arsenal nuclear completamente nuevo

Por Zachary Cohen y Kylie Atwood, CNN

Las agencias de inteligencia de EE.UU. creen que China está desarrollando una nueva generación de armas nucleares y ha llevado a cabo al menos una prueba explosiva encubierta en los últimos años como parte de un impulso más amplio para transformar completamente su arsenal en el más avanzado tecnológicamente del mundo, según múltiples fuentes familiarizadas con las evaluaciones.

La valoración estadounidense de la intención de China de desarrollar radicalmente sus armas nucleares está alimentando el debate dentro y fuera de la comunidad de inteligencia sobre si ha habido un cambio en la mentalidad de Beijing sobre su estrategia en este campo militar, de acuerdo con las fuentes.

La inversión en su arsenal nuclear está acercando a China a un estatus similar al de Rusia y Estados Unidos, y podría generar capacidades técnicas que ninguna de las dos potencias nucleares dominantes posee actualmente.

China realizó en secreto una detonación nuclear de prueba en junio de 2020 en las instalaciones de Lop Nur, en el noroeste del país, a pesar de una moratoria autoimpuesta sobre dicha actividad vigente desde 1996, y planeaba realizar más en el futuro, según fuentes y declaraciones recientes de funcionarios estadounidenses.

Si bien la prueba de 2020 fue revelada públicamente por funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. este mes, su propósito no se había conocido previamente.

La evidencia recopilada como parte de una revisión posterior del evento de junio de 2020 ha llevado a las autoridades estadounidenses a concluir que la prueba estuvo motivada por la búsqueda de armas nucleares de nueva generación por parte de China, según fuentes cercanas.

Esto incluye esfuerzos para desarrollar sistemas de armas adicionales capaces de lanzar múltiples ojivas nucleares miniaturizadas desde un solo misil.

China también parece estar desarrollando armas nucleares tácticas de bajo rendimiento, algo que el país nunca ha producido antes, que podrían desplegarse contra objetivos más cercanos a casa, incluso en escenarios en los que Beijing responda a una posible defensa estadounidense de Taiwán, agregaron las fuentes.

China ha estado expandiendo agresivamente sus instalaciones nucleares, según informaron previamente funcionarios de inteligencia estadounidenses, y los analistas sospechan que el país asiático podría estar buscando nuevas tecnologías.

Ahora, las autoridades estadounidenses creen que existen pruebas sólidas que respaldan esta teoría, en parte, debido a lo que han aprendido sobre la prueba de 2020.

China tiene un arsenal nuclear desde 1964. Ha producido ojivas más rápido que cualquier otro país del mundo, aunque el tamaño de su arsenal está muy por detrás del de Rusia y Estados Unidos, que siguen poseyendo la mayor parte de estas armas del mundo.

Cuando se le preguntó sobre las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos sobre su programa nuclear, un portavoz de la embajada de China en Washington declaró a CNN que “Estados Unidos ha distorsionado y difamado la política nuclear de China”.

“Esto es una manipulación política destinada a perseguir la hegemonía nuclear y evadir sus propias responsabilidades en materia de desarme nuclear”, declaró Liu Pengyu. “China se opone firmemente a tales narrativas. Las acusaciones de Estados Unidos sobre la realización de una prueba nuclear por parte de China son totalmente infundadas. China se opone a cualquier intento de Estados Unidos de inventar excusas para reanudar sus propias pruebas nucleares”.

Un funcionario de defensa declaró que el Pentágono “no hace comentarios sobre evaluaciones de inteligencia vinculadas a supuestos eventos específicos de pruebas nucleares”.

El Pentágono ha sugerido anteriormente que los esfuerzos de China por expandir y mejorar su arsenal nuclear podrían “proporcionarle [a China] nuevas opciones antes y durante una crisis o conflicto para utilizar armas nucleares con fines coercitivos, incluidas provocaciones militares contra aliados y socios de Estados Unidos en la región”.

Un informe de 2024 de la Agencia de Inteligencia de Defensa también señaló que China está buscando renovar su arsenal nuclear teniendo en cuenta a Estados Unidos.

“China está atravesando la expansión más rápida y la modernización más ambiciosa de sus fuerzas nucleares en la historia, casi con seguridad impulsada por el objetivo de una competencia estratégica duradera con Estados Unidos y el objetivo de actualizar conceptos estratégicos intensificados que han existido durante décadas pero que ahora se están haciendo realidad”, afirma.

Históricamente, Beijing ha considerado sus capacidades nucleares como un medio de autodefensa y para disuadir a otros países de usar o amenazar con usar sus propias armas nucleares contra ella.

China ha mantenido una política de no ser el primero en usarlas durante décadas, pero su propuesta de 2023 sobre gobernanza global no hace referencia a dicho compromiso, lo que ha generado especulaciones sobre un posible cambio de postura de China.

Hasta hace poco, la capacidad nuclear de China se consideraba mucho menos avanzada que la de sus rivales nucleares. Ha realizado muchas menos pruebas de las que podría recopilar los datos necesarios para diseñar armas modernizadas.

“Los fabricantes de armas nucleares de China pueden no confiar en los datos limitados que recogieron durante sólo 45 pruebas, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo en la atmósfera y estaban mal instrumentadas”, según Jeffrey Lewis, experto en control de armas del Instituto de Estudios Internacionales de Middlebury.

Los funcionarios estadounidenses creen que esa es una de las principales razones por las que China reanudaría las pruebas de explosivos.

“Tienen una nueva generación de armas para las que no tienen ninguna base de datos”, comentó una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

Como parte de ese impulso de modernización, China ha estado invirtiendo fuertemente en maniobrabilidad y capacidad de supervivencia, confirmaron varias fuentes a CNN, señalando que Beijing ha temido durante mucho tiempo que Estados Unidos pueda eliminar potencialmente toda su fuerza antes de tener la oportunidad de contratacar, o al menos infligir suficiente daño para neutralizarla efectivamente.

Los funcionarios estadounidenses también creen que China ha tenido preocupaciones sobre la confiabilidad de sus propios sistemas, lo que contribuye a la urgencia en torno a sus esfuerzos de modernización y ha impulsado la inversión en tecnologías para garantizar que sus ojivas nucleares puedan alcanzar su objetivo previsto.

Dos fuentes señalaron que China parecía cada vez más paranoica ante un posible ataque estadounidense durante el mismo periodo que la prueba nuclear de junio de 2020.

En vísperas de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, en noviembre de ese mismo año, funcionarios chinos incluso contactaron al entonces presidente del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, preocupados por una “sorpresa de octubre”, según las fuentes.

Si bien esas tensiones finalmente remitieron, China ha tomado medidas en los años transcurridos desde entonces no sólo para actualizar sus fuerzas nucleares sino también para modernizar todo su ejército.

Las ambiciones nucleares de China han resurgido como tema de intriga en las últimas semanas después de que funcionarios del Departamento de Estado revelaran nuevos detalles sobre lo que alegan fue una detonación de prueba realizada en las instalaciones de Lop Nur en junio de 2020, revelando la fecha exacta, el lugar y los datos sísmicos relacionados para respaldar su conclusión.

La conexión con el uso de la prueba por parte de China para modernizar su arsenal quedó clara en el estudio posterior, especialmente dada la magnitud sísmica, según declaró un exalto funcionario a CNN.

El subsecretario de Estado, Christopher Yeaw, manifestó en una conferencia en el centro de estudios Hudson Institute en Washington esta semana que el evento de junio de 2020 midió una “explosión” de magnitud 2,75.

“He revisado datos adicionales desde entonces. Hay muy pocas posibilidades de que se trate de algo más que una explosión, una explosión aislada”, señaló Yeaw, añadiendo que los datos no coincidían con explosiones mineras.

“Tampoco es del todo coherente con un terremoto”, agregó Yeaw, exanalista de inteligencia y funcionario de defensa con un doctorado en ingeniería nuclear. “Es… lo que se esperaría de una prueba nuclear explosiva”.

A principios de este mes, el subsecretario de Estado para el Control de Armas, Thomas DiNanno, también acusó públicamente a China de haber llevado a cabo en secreto una prueba nuclear explosiva en 2020 y sugirió que Estados Unidos había obtenido información que indicaba que Beijing planeaba realizar más.

“Puedo revelar que el Gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de que China ha realizado pruebas de explosivos nucleares, incluyendo la preparación para ensayos con potencias designadas de cientos de toneladas. El EPL (Ejército Popular de Liberación) intentó disfrazar las pruebas ocultando las explosiones nucleares, ya que reconoció que estas violan los compromisos de prohibición”, declaró DiNanno durante un discurso el 6 de febrero.

Desde entonces, CNN se enteró de que la información adicional recopilada por Estados Unidos después del evento de junio de 2020 sirvió como una pieza clave del rompecabezas, ya que los expertos han argumentado que los datos sísmicos no son, por sí solos, suficientes para concluir definitivamente que fue una prueba nuclear o entender por qué se llevó a cabo.

Cuando se le preguntó sobre la acusación de ensayos nucleares secretas a principios de este mes, Liu, portavoz de la Embajada de China en Washington, indicó que China “sigue una política de ‘no ser el primero en utilizar’ armas nucleares y una estrategia nuclear que se centra en la autodefensa y se adhiere a su moratoria de pruebas nucleares”.

“Estamos dispuestos a trabajar con todas las partes para defender conjuntamente la autoridad del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y salvaguardar el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación”, afirmó.

“Se espera que Estados Unidos cumpla seriamente con sus obligaciones bajo el Tratado y su compromiso con una moratoria sobre las pruebas nucleares y tome acciones concretas para defender el régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación, así como el equilibrio y la estabilidad estratégicos globales”, comentó a CNN.

El momento de la decisión de la administración Trump de revelar detalles sobre una supuesta prueba que tuvo lugar hace casi seis años también es notable, ya que se produce en un momento en que Estados Unidos insiste en que China se una a cualquier nuevo acuerdo de armas nucleares, una propuesta a la que el líder chino Xi Jinping se ha resistido hasta ahora, señalarón las fuentes.

Trump ha sugerido que Estados Unidos podría reanudar sus propios ensayos.

En última instancia, China tiene más que ganar con la realización de detonaciones nucleares que Estados Unidos, lo que plantea preguntas sobre por qué el Departamento de Estado tomó la inusual medida de revelar detalles específicos sobre el evento de junio de 2020 en este momento, cuestionaron varias fuentes.

Esa acción sugiere que la administración Trump está preocupada por la diplomacia pública con Beijing, particularmente antes del próximo viaje del presidente al país asiático en abril, señaló una fuente familiarizada con las discusiones entre los dos países.

Pero los funcionarios estadounidenses actuales también señalaron que la administración Trump está decidida a atraer a China a un acuerdo nuclear, sugiriendo que la revelación de una parte de lo que Estados Unidos sabe sobre sus esfuerzos actuales podría presionarlos a entablar conversaciones.

“El viejo paradigma del control de armas se está derrumbando a medida que China se apresura a aumentar su arsenal nuclear”, declaró Alex Gray, exjefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional y actual miembro principal del Consejo Atlántico.

“La Administración no solo se enfrenta a las armas estratégicas rusas, sino también a una expansión nuclear china mucho más preocupante. A menos que podamos negociar un marco de control de armas que incluya a Beijing, Estados Unidos no tiene por qué adherirse sin pensar a panaceas anticuadas de control de armas que no contemplan las amenazas actuales ni futuras”, opinó.

El rápido crecimiento y modernización del EPL también sirve como cumplimiento de la promesa de Xi, hecha hace más de una década, de transformar las fuerzas armadas más grandes del mundo en un ejército de clase mundial.

“Esto es un reflejo de las amplias ambiciones globales de China… es una de las señales más claras de casi todo lo que hace China”, agregó una de las fuentes, señalando que las acciones de Beijing deben informar cómo se prepara Estados Unidos para futuros conflictos.

