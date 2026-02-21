La Corte Suprema de EE.UU. se enfrenta a Trump en materia de aranceles de emergencia. Conclusiones sobre un fallo clave

Por Juan Fritze y Devan Cole, CNN

La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. anuló este viernes los amplios aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, una decisión importante que podría reorientar el curso de la agenda económica y de política exterior de la administración.

La decisión de 6-3, que incluyó a jueces tanto conservadores como liberales en la mayoría, tenía el potencial de restablecer la relación entre una Casa Blanca que ha superado repetidamente los límites legales y una Corte Suprema que, caso tras caso, ha bendecido esos esfuerzos desde que Trump regresó al poder.

Pero, como la mayoría de las opiniones importantes de la Corte Suprema, el fallo del viernes planteó nuevas preguntas sobre cómo se reflejaría en la práctica el amplio análisis que el tribunal hizo de la ley federal para las empresas, los consumidores y los votantes estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de período.

En una combativa conferencia de prensa horas después de la decisión, Trump atacó a varios jueces y anunció que confiaría en otras autoridades legales para mantener los aranceles vigentes.

Esto es lo que hay que saber sobre esta decisión:

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha acumulado un historial impresionante en la conservadora Corte Suprema, incluida una decisión que dificultó a los tribunales inferiores bloquear su agenda y una serie de importantes decisiones de emergencia que bendijeron sus políticas de inmigración y su impulso para consolidar el poder dentro del Poder Ejecutivo.

Y en 2024, el tribunal otorgó al presidente inmunidad frente a procesos penales por algunas de las acciones que tomó en los últimos días de su primer mandato, una decisión histórica que la administración sigue citando regularmente en casos recientes.

Pero ese exitoso historial en casos importantes y de fondo se frenó abruptamente el viernes. Dos de los jueces que nombró para el tribunal durante su primer mandato —Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett— fallaron en su contra.

“Me avergüenzo de ciertos miembros de la corte”, declaró Trump en una enfadada conferencia de prensa en la Casa Blanca en reacción a la decisión, calificando a los jueces de la mayoría como una “vergüenza para nuestra nación”.

Si bien la posible decisión del tribunal de anular los aranceles de emergencia de Trump se predijo tras los argumentos orales del otoño pasado, el fallo constituye un repudio formal a la estrategia de la administración de forzar los límites.

Y subrayó la idea de que los tribunales federales son una de las últimas instituciones del Gobierno federal dispuestas, en ocasiones, a decirle “no” al presidente.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, advirtió en su opinión de 21 páginas que la administración había intentado presentar una “expansión transformadora” de la autoridad del presidente sobre la política arancelaria para justificar sus aranceles globales y “como lo demuestra el ejercicio de esa autoridad en este caso — también sobre la economía en general”.

Pero es demasiado pronto para decir si la opinión indica un restablecimiento de la relación entre los poderes ejecutivo y judicial.

Hay varios otros casos pendientes en la corte que Trump tendrá dificultades para ganar, incluyendo su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento y despedir a un miembro de la Junta de la Reserva Federal.

Otros casos, incluida la pelea por su presión para despedir a los líderes de otras agencias independientes, han recibido una audiencia más favorable en la Corte Suprema.

La decisión del tribunal podría tener enormes consecuencias no sólo para la economía y las relaciones exteriores, sino también potencialmente para las elecciones de mitad de período de este año.

Trump ha enfrentado la oposición de algunos republicanos por su uso sin precedentes de aranceles.

Ahora podría necesitar que el Congreso implemente los planes de contingencia que espera que llenen el vacío dejado por la decisión. Por ejemplo, necesitará la ayuda de los legisladores para extender una serie de aranceles globales que anunció el viernes.

Eso pondría a los legisladores republicanos en la obligación de votar sobre aranceles de importación durante un año electoral.

“El presidente Trump es un negociador muy hábil y deseo que siga logrando ampliar el acceso al mercado”, declaró el senador republicano Chuck Grassley de Iowa en una declaración cuidadosamente redactada. “Insto a la administración Trump a que siga negociando, a la vez que trabaja con el Congreso para asegurar medidas de cumplimiento a largo plazo que permitan brindar mayores oportunidades de mercado y certidumbre a los agricultores y empresas familiares de Iowa”.

La mayoría de los estadounidenses considera que los aranceles son, en general, perjudiciales para la economía, según una encuesta reciente realizada antes del fallo de la Corte Suprema sobre las políticas arancelarias del presidente Trump.

Los ciudadanos, en su mayoría, opinan que la autoridad del presidente para establecer aranceles debería ser limitada.

Una encuesta de la Facultad de Derecho de Marquette reveló que el 56 % de los estadounidenses opina que los aranceles perjudican la economía del país.

Y una encuesta de NPR/PBS News/Marist encontró que los demócratas (87 %) y los independientes (63 %) consideran que los aranceles son perjudiciales para la economía.

Tras el fallo, el presidente dejó claro que no cejará en su intento de aplicar gravámenes.

Sin embargo, es probable que Trump tenga que cambiar su mensaje ahora, ya que sus poderes de respaldo no son tan sólidos como a los que recurrió al principio de su administración y que la Corte Suprema ha bloqueado.

Tendrá su primera oportunidad real de hacerlo el martes, cuando pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión.

El año pasado, cuando Trump salía del recinto de la Cámara después de pronunciar su discurso en una sesión conjunta del Congreso, se aseguró de estrechar la mano de Roberts.

“Gracias de nuevo”, se oyó a Trump decirle al jefe del máximo tribunal, meses después de que el tribunal le concediera inmunidad penal. “No lo olvidaré”.

Es poco probable que Roberts experimente el martes una recepción igualmente cálida.

El momento de la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo.

Inicialmente, el tribunal aceleró el proceso. Algunos analistas de mercado predijeron que el tribunal dictaría sentencia en diciembre, teorizando que la mayoría no querría permitir que la administración siguiera recaudando ingresos arancelarios si hubiera determinado que la política era ilegal.

Al final, la corte emitió su decisión aproximadamente tres meses y medio después de escuchar los argumentos.

Si bien ese momento fue bastante habitual, también adelantó la decisión justo antes del discurso de Trump del martes. Se espera que al menos algunos jueces asistan, como suele ocurrir. Se sentarán en primera fila, como en años anteriores, con el rostro serio y quietos.

Trump, por otra parte, tendrá un escenario global donde expresar sus quejas ante la corte, un esfuerzo que comenzó de inmediato.

“Qué vergüenza”, declaró Trump en la Casa Blanca, describiendo a los jueces de la mayoría como “tontos y perros falderos de los RINO y los demócratas radicales de izquierda”.

En un momento dado, Trump sugirió, sin aportar pruebas, que los jueces que votaron en su contra podrían haber sido influenciados por actores extranjeros. También afirmó que Gorsuch y Barrett, a quienes él mismo nombró, eran una “vergüenza para sus familias”.

Roberts no respondió a la solicitud de CNN de reaccionar a los comentarios de Trump.

Trump ya llevaba meses indignado por las deliberaciones de la corte, quejándose de la posibilidad de que los jueces invalidaran la política. Más recientemente, se quejó de que la corte tardaba demasiado en emitir una decisión.

“Pensar que tengo que estar durante tantos meses esperando una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre los aranceles”, se quejó durante un discurso en Georgia el jueves. “Llevo esperando una eternidad”.

Muchos jueces han evitado por completo asistir al discurso presidencial. El difunto juez Antonin Scalia describió una vez el Discurso del Estado de la Unión como un “espectáculo infantil”.

En 2010, Roberts comentó a los estudiantes de la Universidad de Alabama que, si bien pensaba que “cualquiera” puede criticar a la Corte Suprema, el contexto del Discurso del Estado de la Unión podría no ser el mejor escenario.

“La imagen de tener a miembros de una rama del Gobierno de pie, literalmente, rodeando la Corte Suprema, vitoreando y gritando”, señaló Roberts, “es preocupante”.

Trump manifestó el viernes que los jueces todavía estaban invitados a su discurso.

“Apenas”, expresó.

“La verdad es que no me importa nada si vienen”, añadió.

La disputa sobre los aranceles de Trump ahora regresa a tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que descubrir cómo resolver un proceso de reembolso que la jueza Amy Coney Barrett predijo que sería un “lío” procesal.

Fue el comentario de Barrett durante los argumentos orales lo que, en parte, dio esperanzas de que el tribunal indicaría algo sobre qué debería suceder con los al menos US$ 134.000 millones que el Gobierno ya ha recaudado.

En cambio, el tribunal guardó silencio.

Debido a ese silencio, los reembolsos casi con certeza se convertirán en una pelea importante entre la Casa Blanca y los grupos que se oponen a los aranceles.

“Es hora de pagar las consecuencias, Donald”, declaró el Gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. “Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de fondos que elevó los precios y perjudicó a las familias trabajadoras, para destruir alianzas de larga data y extorsionarlas. Cada dólar robado ilegalmente debe ser reembolsado de inmediato, con intereses. ¡A pagar!”

Los jueces que fallaron en contra de Trump no dijeron nada sobre cómo se desarrollaría ese proceso. Sin embargo, el juez Brett Kavanaugh escribió en su opinión disidente que el Gobierno federal “podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares” a las empresas que pagaron los aranceles, señalando que esas compañías “podrían ya haber repercutido los costos a los consumidores u otros”.

En los últimos meses, decenas de empresas tomaron la medida proactiva de presentar demandas ante un tribunal federal para asegurarse de poder recuperar los pagos de aranceles si los jueces fallan en contra de Trump.

Entre esas empresas se encuentra Costco, cuyos abogados dijeron al Tribunal de Comercio Internacional en noviembre que una demanda que el importante mayorista presentó ese mes era necesaria “para garantizar que su derecho a un reembolso completo no se vea comprometido”.

Pero esta avalancha de litigios sin duda tomará tiempo y probablemente no se resolverá en serio hasta dentro de varios meses. También es posible que se abran vías administrativas para que las empresas intenten obtener reembolsos por los pagos de aranceles.

Durante los argumentos orales en el tribunal superior el año pasado, un abogado de algunas de las empresas que impugnaron los aranceles de Trump señaló un caso de décadas de antigüedad en el que los importadores tenían la capacidad de presentar una “protesta administrativa” para recuperar un impuesto de mantenimiento del puerto que fue declarado ilegal por los jueces.

“Es algo muy complicado”, declaró el abogado Neal Katyal a los jueces. “El proceso de reembolso tardó mucho tiempo”.

A pesar del fallo del tribunal, Trump no se ha quedado totalmente sin opciones cuando se trata de imponer aranceles como parte de su agenda económica.

“Tenemos alternativas”, afirmó Trump en la Casa Blanca en respuesta a la decisión. “Excelentes alternativas”.

Kavanaugh, cuya opinión disidente fue respaldada por los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito, enfatizó que existen otras herramientas.

La opinión mayoritaria del tribunal no se refirió a estas otras opciones, que otorgan al presidente la autoridad para establecer aranceles de importación con mayor claridad.

“En esencia, el tribunal concluye hoy que el presidente marcó la casilla legal equivocada al basarse en la IEEPA en lugar de otra ley para imponer estos aranceles”, escribió Kavanaugh.

Esas otras palancas para imponer aranceles, si bien poderosas, tienen limitaciones en cuanto a plazos y alcance, y a menudo requieren investigaciones antes de poder ser empleadas.

“Aunque estoy seguro de que no fue su intención, la decisión de hoy de la Corte Suprema fortaleció y clarificó la capacidad del presidente para regular el comercio e imponer aranceles, en lugar de reducirla”, opinó Trump. “No creo que quisieran decir eso”.

Trump anunció el viernes que promulgará un arancel global del 10 % bajo una ley comercial conocida como Sección 122.

El presidente tiene amplios poderes para imponer aranceles bajo esa ley, pero esos gravámenes solo pueden estar vigentes durante 150 días a menos que el Congreso apruebe una extensión.

La Corte Suprema, de corte conservadora, se basó repetidamente en una teoría legal, la “doctrina de las cuestiones importantes”, para anular las políticas implementadas por el presidente Joe Biden que no estaban explícitamente autorizadas por la ley.

El viernes, Roberts y dos jueces conservadores se mostraron dispuestos a basarse en esa misma teoría para anular los aranceles de Trump.

La idea básica es que el Poder Ejecutivo tiene aún menos margen para tomar medidas basadas en leyes vagas cuando están en juego cuestiones políticas o económicas importantes.

Los críticos han argumentado que la teoría es en gran parte inventada y, por ello, difícil de aplicar.

El dictamen del viernes subrayó que, como mínimo, los jueces conservadores aún están definiendo los detalles de la teoría.

Gran parte del texto de la decisión se centró en una disputa entre los jueces sobre si aplicar la doctrina y cómo hacerlo.

Si bien es un tema técnico, es de suma importancia, ya que la forma en que la corte resuelva ese debate podría anticipar el resultado en futuros casos relacionados con el poder presidencial.

Kavanaugh, entre otras críticas, escribió que la doctrina no debería aplicarse en un caso que involucre la agenda de asuntos exteriores de un presidente.

“Este tribunal nunca ha aplicado la doctrina de las cuestiones mayores, ni nada parecido, a una ley de asuntos exteriores”, escribió. “No convertiría este caso en el primero”.

Pero Gorsuch presentó la decisión como bastante clara.

“Independientemente de lo que se pueda decir sobre la labor del Congreso en” la ley de emergencia en la que Trump se basaba, escribió, “no entregó claramente al presidente el amplio poder arancelario que pretende ejercer”.

La jueza Elena Kagan, acompañada por los otros dos liberales, rechazó el uso que Roberts hizo de la doctrina de las preguntas principales para ponerse de parte de Trump.

Kagan ha criticado en el pasado el uso por parte de la mayoría conservadora de la doctrina de las preguntas importantes para frenar las medidas ejecutivas sobre regulaciones ambientales.

Asimismo, se mostró reticente a usar esa herramienta para anular los aranceles de Trump, a pesar de estar de acuerdo con la decisión.

“No necesito que las grandes preguntas influyan en la interpretación”, escribió Kagan. “Sin autoridad legal, los aranceles del presidente no pueden mantenerse”.

Adam Cancryn, Elisabeth Buchwald, Ariel Edwards-Levy y Tierney Sneed de CNN contribuyeron a este informe.

