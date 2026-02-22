El DHS suspende los programas de viajeros confiables TSA PreCheck y Global Entry mientras el cierre gubernamental se prolonga

Por Martin Goillandeau, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional está suspendiendo temporalmente TSA PreCheck y Global Entry, dos de los programas de viajeros confiables más utilizados en Estados Unidos, en medio de un cierre parcial del Gobierno.

En una declaración a CNN sobre la suspensión de estos programas, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, dijo que la Administración de Seguridad en el Transporte y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “se están enfocando en el público viajero general en nuestros aeropuertos y puntos de entrada y han suspendido los escoltas de cortesía y privilegios especiales”.

“Los cierres tienen consecuencias reales, no solo para los hombres y mujeres del DHS y sus familias que se quedan sin sueldo, sino que ponen en peligro nuestra seguridad nacional”, agregó la declaración. The Washington Post fue el primero en informar sobre las medidas.

La medida marca una escalada significativa en el impacto del cierre del DHS sobre los viajeros, desmantelando efectivamente las filas de seguridad acelerada en aeropuertos y el procesamiento rápido en aduanas del que dependen millones de viajeros frecuentes que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes, así como pasajeros internacionales de más de 20 países.

La suspensión se produce durante un cierre parcial del Gobierno que afecta solo al Departamento de Seguridad Nacional, después de que el Congreso no lograra llegar a un acuerdo de financiación en medio de un enfrentamiento por la política de control migratorio.

Los demócratas han impulsado nuevas restricciones para agencias como Inmigración y Control de Aduanas y CBP tras el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en Minneapolis a principios de este año. Los republicanos se han opuesto en gran medida a los cambios propuestos, mientras presionan a los demócratas para que acepten medidas como una aplicación más estricta contra las llamadas ciudades santuario.

Mientras tanto, los empleados del DHS considerados esenciales, incluidos unos 63.000 agentes de la TSA, han seguido trabajando sin recibir salario.

“El pueblo estadounidense depende de este departamento todos los días, y estamos tomando decisiones difíciles pero necesarias sobre personal y recursos para mitigar el daño causado por estos políticos”, añadió Noem en el comunicado.

Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara han condenado en redes sociales la suspensión de estos programas, acusando a la dirección del DHS de “castigar a los viajeros” y “arruinar sus viajes a propósito”.

Hasta ahora, el DHS no ha respondido a más solicitudes de detalles sobre cuándo entrarán en vigor estos cambios. Un portavoz del DHS dijo a The Washington Post que la suspensión de TSA PreCheck y Global Entry comenzará este domingo a las 6:00 a.m. hora de Miami debido al cierre de gran parte de la agencia.

La suspensión de las filas TSA PreCheck en los aeropuertos de EE.UU. obligaría a los viajeros inscritos a usar el control de seguridad estándar. No está claro cómo se verán afectados los pasajeros internacionales que regresan o ingresan a EE.UU. a través de Global Entry, ya que la mayor parte de este proceso se realiza en quioscos automatizados. Es probable que las interrupciones aumenten los tiempos de espera en aduanas y control de pasaportes.

CNN también ha contactado a los tres proveedores de TSA PreCheck que procesan inscripciones, ya que sus sitios web aún parecen aceptar solicitudes.

TSA PreCheck, que cuesta entre US$ 76,75 y US$ 85 por una membresía de cinco años, superó los 20 millones de miembros activos en 2024, según la TSA.

Más de 12 millones de viajeros están inscritos en Global Entry, según la CBP. El programa cobra una tarifa de solicitud de US$ 120, también por una membresía de cinco años.

En conjunto, los programas de viajeros confiables del DHS cubren a más de 40 millones de pasajeros aéreos verificados, según la TSA.

Mientras que cierres gubernamentales anteriores interrumpieron las operaciones de inscripción y provocaron filas más largas en los aeropuertos, las filas de TSA PreCheck y los quioscos de Global Entry permanecieron abiertos. El plan actual del DHS marcaría la primera suspensión nacional conocida de los beneficios de estos programas durante un cierre.

Durante el cierre récord del año pasado, los programas no se suspendieron formalmente, pero la escasez de personal contribuyó a filas más largas en seguridad, cierres temporales de puntos de control en algunos aeropuertos y retrasos y cancelaciones de vuelos a medida que la congestión se extendía por el sistema aéreo de EE.UU.

