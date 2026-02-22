Ucrania se está convirtiendo en una nación de viudas y huérfanos mientras enfrenta una “catástrofe” demográfica

Por Ivana Kottasová y Svitlana Vlasova, CNN

Olena Bilozerska y su esposo siempre supieron que querían tener hijos. Ella tenía 34 años y estaban listos para intentarlo cuando estalló la guerra en el este de Ucrania en 2014. La pareja se unió a la lucha y decidió que un bebé tendría que esperar. Cuando Bilozerska dejó las fuerzas armadas, tenía 41 años y los médicos le dijeron que sus posibilidades de concebir eran prácticamente nulas. Ya era demasiado tarde.

A medida que la guerra en Ucrania entra en su cuarto año, la tasa de natalidad del país se está desplomando, con un número creciente de personas que tienen problemas de fertilidad o posponen la decisión de tener hijos. Al mismo tiempo, las pérdidas en el frente aumentan y millones de personas que huyeron como refugiados ahora se han asentado en el extranjero. El resultado es una de las peores crisis demográficas del mundo.

“Es una catástrofe”, dijo a CNN Ella Libanova, destacada demógrafa ucraniana. “Ningún país puede existir sin gente. Incluso antes de la guerra, la densidad de población de Ucrania era baja (y) muy desigualmente distribuida”.

Libanova señaló que Ucrania ha perdido alrededor de 10 millones de personas desde el inicio de la guerra, entre quienes han muerto, han abandonado el país o viven en zonas bajo ocupación rusa. Y aunque la tasa de natalidad del país venía disminuyendo desde hace años —una tendencia común en Europa—, ahora prácticamente se ha desplomado.

La agresión no provocada de Rusia ha obligado a millones de ucranianos a poner sus vidas en pausa. Pero para muchas mujeres, esta decisión puede tener un costo enorme.

Cuando regresó del frente, a Bilozerska le dijeron que sus posibilidades de tener un hijo propio eran, como mucho, del 5 %. “Los médicos me aconsejaron no perder tiempo y recurrir de inmediato a un óvulo de donante”, contó. No convencida con esa idea, comenzó un tratamiento de fertilidad, aunque las probabilidades estaban claramente en su contra.

“Los soldados viven un día a la vez. Viven para ver la noche, para ver el día siguiente. Tienen necesidades urgentes: de dónde sacar dinero para drones, para reparar autos. No planean nada para el futuro”, dijo Bilozerska a CNN en Kyiv.

“Considero que es mi deber moral decirles a las mujeres (militares) que si quieren tener hijos en el futuro, les aconsejaría que se hagan un chequeo y congelen sus óvulos. Comparto mi historia para que menos mujeres terminen en una situación así”.

Para maximizar las probabilidades de éxito de un procedimiento de fertilización in vitro (FIV), los médicos suelen intentar extraer entre 10 y 15 óvulos en cada ciclo. En el caso de Bilozerska, solo lograron obtener uno, advirtiéndole de inmediato que las posibilidades de que fuera sano eran bajas. Tras fecundarlo con el esperma de su esposo, volvieron a advertirle: el riesgo de que no funcionara era alto.

Los días siguientes fueron una tortura, con la pareja esperando para ver si el embrión sobreviviría. Cuando lo hizo, Bilozerska, entonces de 42 años, estaba lista para aprovechar su única oportunidad de tener un bebé.

Fue entonces cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania. Como oficial militar completamente entrenada, Bilozerska fue requerida de inmediato en el frente. El embrión se quedó en Kyiv, congelado y almacenado en un criobanco junto a unos 10.000 más.

“Volví a la guerra y tenía tanto miedo de que la clínica fuera bombardeada, llamé a la clínica, pregunté qué pasaría, si el criobanco sería llevado al extranjero, si era seguro”, contó Bilozerska a CNN. Le aseguraron que la clínica tenía una pared reforzada para proteger los embriones. No resistiría un impacto directo, pero los protegería de la metralla y los escombros.

El Dr. Valery Zukin es uno de los pioneros de la medicina reproductiva en Ucrania y director de la clínica donde se almacenó el embrión de Bilozerska. La clínica se llama Nadiya, que significa Esperanza en ucraniano.

Le dijo a CNN que la guerra está teniendo un impacto devastador en las tasas de fertilidad de Ucrania. “Lo veo con mis propios ojos. Estamos viendo más complicaciones, más anomalías, más dificultades para llevar los embarazos a término”, explicó, señalando que las pruebas genéticas rutinarias en embriones abortados han revelado que la incidencia de anomalías cromosómicas ha aumentado drásticamente desde el inicio de la guerra.

La Dra. Alla Baranenko, especialista en reproducción de la clínica Nadiya, dijo que también está viendo más casos de menopausia prematura en mujeres jóvenes.

“La calidad de los óvulos es peor y su número está disminuyendo, y es por el estrés. Y no solo ocurre en mis pacientes, también en las donantes de óvulos, que son mujeres sin problemas reproductivos. Y aun así, la calidad de sus óvulos es peor”, afirmó, agregando que la calidad del esperma de los hombres ucranianos, especialmente de quienes regresan del frente, también es inferior.

“Hemos estado preservando esperma durante 30 años. Cuando comparamos la calidad del esperma del personal militar ahora con la de los hombres comunes antes de la guerra, es, por supuesto, peor. El estrés también afecta a los hombres, pero no es solo el estrés, también son las condiciones en las que viven.”

Iryna Ivanova tenía todos los síntomas típicos de un embarazo temprano. Pero no quería decírselo a su esposo hasta estar completamente segura. Él estaba muy ilusionado con la posibilidad de tener hijos, y Ivanova no quería darle falsas esperanzas en caso de que fuera una falsa alarma.

Cuando estuvo segura de que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para decírselo. Pavlo Ivanov, su esposo, el amor de su vida y uno de los pilotos de élite de F-16 de Ucrania, murió en combate el 12 de abril de 2025.

Cuando su hija nació en diciembre, Ivanova la llamó Yustyna, el nombre que la pareja había elegido juntos cuando fantaseaban con tener hijos. Yustyna tiene los ojos azul claro de Pavlo y parece haber heredado de él su tranquilidad.

“Cuando la escuché llorar, en ese primer momento, fue como si empezara a respirar”, contó Ivanova a CNN, con lágrimas corriéndole por el rostro. “Puedes sentir la mayor alegría y el mayor dolor, y simplemente te acostumbras a que ahora sea parte de ti y de tu vida”.

Ucrania no publica datos sobre sus bajas, pero un informe publicado en enero por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), un centro de estudios con sede en EE.UU., estimó que entre 100.000 y 140.000 ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión a gran escala hace cuatro años.

La edad relativamente alta de reclutamiento en el país y la exención de los reclutas más jóvenes del frente hacen que la edad promedio de un soldado ucraniano sea de unos 43 años, significativamente mayor que en muchos países occidentales.

Por eso, la mayoría de los hombres y mujeres que pierden la vida en el frente están casados y tienen hijos, y Ucrania se está convirtiendo en un país de viudas y huérfanos. Las estadísticas oficiales muestran que actualmente hay 59.000 niños viviendo sin sus padres biológicos en Ucrania, la mayoría en familias de acogida.

Oksana Borkun sabe mucho sobre el estigma de ser una joven viuda. Su esposo, Volodymyr Hunko, murió en Bakhmut en el verano de 2022. Habiendo crecido en una cultura donde el duelo se vive en privado y las mujeres sin esposo suelen ser mal vistas, se ha propuesto como misión facilitar la vida de las viudas de Ucrania.

Sentada en una acogedora cafetería en el centro de Kyiv, Borkun y sus dos amigas, Juliia Seliutina y Olena Biletska, compartían historias entre tazas de café y chocolate caliente, mientras el generador diésel del local —necesario por la implacable destrucción rusa de la infraestructura energética de Ucrania— zumbaba de fondo.

Las tres mujeres, todas viudas, se unieron por su dolor compartido y su deseo de ayudar a otras en la misma situación. Su grupo de apoyo en línea para viudas de militares ahora cuenta con más de 6.000 miembros, y organizan encuentros presenciales regulares, veladas conmemorativas y otros eventos.

Borkun es la fuerza impulsora detrás de muchos de los proyectos, y fue ella quien convenció a Biletska de involucrarse en una iniciativa que se centra en conseguir regalos de cumpleaños para los hijos de soldados caídos.

“Se dio la circunstancia de que (mi esposo) Vovchik y yo no tuvimos hijos, así que temía que esto fuera muy doloroso para mí. Deseábamos mucho tener un hijo, pero no se dio… resultó que (trabajar en este proyecto) me ayudó a sanar”, dijo, agregando que el grupo ahora envía en promedio 200 regalos cada mes.

Viuda a los 45 años, Biletska ha hecho las paces con el hecho de que probablemente no tendrá un hijo propio. Ella y su esposo intentaron tener hijos y estaban en tratamiento cuando él se fue a la guerra.

“La guerra me quitó los años en los que podría haber tenido hijos”, dijo a CNN.

Iryna y Pavlo Ivanov estaban tan decididos a tener muchos hijos; definitivamente más de tres, contó ella a CNN.

La tasa de fertilidad de Ucrania, es decir, el número de hijos que tiene una mujer promedio a lo largo de su vida, ha caído ahora por debajo de uno, en comparación con 1,4 en Europa y 1,6 en Estados Unidos.

Incluso antes de la guerra, era inusual que una pareja joven como los Ivanov pensara en tener más de dos hijos. Eran exactamente el tipo de personas que Ucrania necesitaba para mejorar su grave crisis demográfica. Pero ese sueño murió junto con su esposo.

Seliutina dijo que su movimiento intenta empoderar a las mujeres viudas para que se conviertan en miembros activos de la sociedad, algo que cree será especialmente importante cuando termine la guerra y Ucrania comience a reconstruirse.

Unos 6 millones de personas, en su mayoría mujeres jóvenes y niños, han huido y se han registrado oficialmente como refugiados en el extranjero desde que comenzó la guerra a gran escala en 2022. La gran mayoría sigue viviendo fuera del país, y Libanova señaló que cuanto más se prolongue el conflicto, menos probable será que regresen.

“Con cada mes que pasa, hay cada vez más destrucción aquí y, por otro lado, más y más de nuestros migrantes de guerra se están adaptando a su nueva vida en el extranjero. Cada vez menos están regresando”, dijo a CNN.

El enorme éxodo también representa una gran fuga de cerebros para Ucrania.

“Espero que las personas más calificadas regresen… La economía y la infraestructura necesitarán ser reconstruidas. Necesitaremos trabajadores, y en su mayoría calificados. Si no tenemos suficientes de estas personas, tendremos que traer extranjeros, lo cual no necesariamente es algo malo. Pero dudo que muchos extranjeros calificados vengan aquí en grandes cantidades”, dijo.

Seliutina dijo que aquí es donde las viudas de guerra, especialmente las más jóvenes, pueden ayudar a asegurar el futuro de Ucrania.

“Las mujeres jóvenes que han perdido a sus seres queridos, ellas conocen el precio de la pérdida. Saben por qué nuestros hombres fueron allí y por qué no pueden abandonar el país ahora. No podemos simplemente sentarnos y esperar a que alguien más haga algo por nosotras. Ya no somos capaces de eso”, afirmó.

El año pasado, al cumplir 45 años, Bilozerska se dio cuenta de que estaba envejeciendo. No solo para la maternidad, sino también para la guerra. Ella servía como francotiradora.

“Realmente ya no podía hacer el trabajo de combate. La mayoría de los hombres (en mi unidad) son jóvenes atletas… por supuesto, ya no podía seguirles el ritmo”, contó a CNN. Sus comandantes llevaban tiempo sugiriéndole que asumiera un puesto diferente, lejos del frente, pero ella se había resistido.

Cuando su madre murió, dejando a su padre discapacitado solo, supo que era momento de regresar a Kyiv.

Su embrión seguía en Nadiya, esperándola desde hacía tres años. “Sentí que era mi última oportunidad de tener un hijo. Fui a la clínica por mi embrión. Y así fue como nació Pavlus cuando tenía 46 años”, contó a CNN durante un paseo por un parque invernal de Kyiv.

Baranenko, quien trató a Bilozerska en la clínica Nadiya, dijo que de todos los casos en los que ha trabajado, la historia de ella es la que más la ha marcado. En sus 20 años de carrera, ha ayudado a concebir a 5.000 bebés.

Pavlus, abrigado y pareciendo un pequeño muñeco de nieve en su traje azul celeste, la miraba mientras ella lo levantaba suavemente para abrazarlo.

“Su segundo nombre es Bohdan, que significa ‘un regalo de Dios’”, dijo. “Lo tomas en brazos y simplemente te derrites. Te extiende los brazos, sonríe y simplemente te vuelves loco por él, es imposible de describir”.

