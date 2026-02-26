Netflix se retira de la puja por Warner Bros. después de que WBD considerara la oferta de Paramount como “superior”

Por Brian Stelter

Netflix dijo en la tarde de este jueves que ha “decidido no aumentar su oferta por Warner Bros.” después de que la junta directiva de Warner Bros. Discovery determinara que Paramount ha presentado una oferta “superior”.

El anuncio significa que Paramount se ha acercado repentinamente mucho más a tomar el control de CNN y el resto de los activos propiedad de WBD.

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, dijeron los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters. “Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que hemos decidido no igualar la oferta de Paramount Skydance”.

Las acciones de Netflix subieron más de un 8 % tras la noticia, mostrando que algunos inversores se sintieron aliviados por la decisión de la compañía.

Anteriormente, la junta directiva de Warner Bros. Discovery había considerado que la más reciente oferta de adquisición de Paramount era “superior” al acuerdo existente con Netflix para la compra de Warner Bros y HBO. Netflix tenía cuatro días hábiles para revisar su propia oferta y responder.

La oferta más reciente de Paramount, anunciada el martes, valoró la totalidad de WBD, incluyendo CNN, en US$ 31 por acción. Paramount adjuntó varios incentivos al acuerdo que atrajeron a la junta de WBD, incluyendo una “tarifa de terminación regulatoria” de US$ 7.000 millones.

Cuando WBD publicó sus resultados trimestrales el jueves por la mañana, el CEO David Zaslav dijo que la guerra de ofertas ha “llevado a ocho aumentos de precio” y “hasta ahora ha logrado un aumento del 63 % en el valor frente a la primera oferta recibida en septiembre, generando un valor significativo para los accionistas de WBD durante todo el proceso”.

“Nos complace que la junta de WBD haya afirmado por unanimidad el valor superior de nuestra oferta, que brinda a los accionistas de WBD un valor superior, certeza y rapidez para cerrar”, dijo el CEO de Paramount, David Ellison, en un comunicado.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, visitó la Casa Blanca el jueves para reuniones —aunque no con el presidente— justo antes de que WBD anunciara el nuevo giro en la saga de la mega-fusión.

El presidente Trump ha indicado previamente que está a favor de Paramount. Y el fin de semana pasado, dijo públicamente a Netflix que retirara de su junta directiva a Susan Rice, ex asesora de Obama, o “pagará las consecuencias”, renovando la posibilidad de que intervenga en la balanza corporativa.

Si la fusión con Netflix sigue adelante, algunos analistas de la industria esperan que el Departamento de Justicia de Trump demande para bloquear el acuerdo, lo que podría llevar a un prolongado período de litigio.

Pero Sarandos ha mostrado confianza en la capacidad de Netflix para concretar el acuerdo.

Un informe de Politico del miércoles sobre la próxima visita de Sarandos generó especulaciones sobre si el jefe de Netflix se reuniría cara a cara con el presidente. Eso aparentemente llevó a la Casa Blanca a aclarar el jueves que Sarandos no se reuniría directamente con Trump.

“Netflix se está reuniendo con miembros del personal en la Casa Blanca”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Eso coincidió con la versión de un portavoz de Netflix, quien dijo que la dirección de la compañía no solicitó una reunión con Trump en primer lugar.

El portavoz de Netflix también dijo que la visita con los miembros del personal fue organizada hace dos semanas y media.

Con la aprobación original de Netflix, WBD había abierto una ventana para nuevas conversaciones con Paramount la semana pasada, y el martes, la junta directiva de WBD confirmó que Paramount había aumentado su oferta a US$ 31 por acción.

Paramount hizo otras promesas para hacer la oferta todavía más atractiva, incluyendo una “tarifa de terminación regulatoria de US$ 7.000 millones”, enfatizando la confianza de Paramount en que su acuerdo no sería bloqueado por la administración Trump.

El CEO de Paramount, David Ellison, ha tomado varias medidas para forjar una relación cercana con Trump. Los dos tuvieron una reunión privada en la Casa Blanca a principios de este mes, como informó previamente CNN.

Poco después de la reunión con Ellison, Trump dijo en una entrevista que “no he estado involucrado” en la batalla sobre WBD, a pesar de que previamente había dicho sobre el acuerdo con Netflix: “Yo también estaré involucrado en esa decisión”.

Trump también ha dicho que es “imperativo que CNN sea vendida”, y lo cierto es que el acuerdo actual con Netflix no implica la venta de CNN; en cambio, se escindiría en una nueva entidad junto con otros activos de cable de WBD.

Sarandos ha estado en la Casa Blancaen varias ocasiones en los últimos meses, aunque no siempre para reunirse con el presidente.

Trump ha elogiado a Sarandos como una “gran persona”, pero ha publicado críticas a Netflix en Truth Social.

Sarandos, por su parte, ha elogiado el interés de Trump en la industria del entretenimiento y ha minimizado las críticas.

Cuando la BBC le preguntó sobre la publicación de Trumpen la que ataca a Rice, Sarandos dijo: “este es un acuerdo comercial. No es un acuerdo político. Este acuerdo está dirigido por el Departamento de Justicia de EE.UU. y los reguladores de toda Europa y el mundo”.

El siguiente movimiento le corresponderá a Netflix, dada la determinación de la junta directiva de WBD el jueves por la tarde.

El CEO de Paramount, David Ellison, dijo en respuesta: “nos complace que la Junta Directiva de WBD haya afirmado por unanimidad el valor superior de nuestra oferta, que brinda a los accionistas de WBD un valor superior, certeza y rapidez en el cierre”.

Más temprano el jueves, cuando WBD publicó las ganancias trimestrales, el CEO David Zaslav dijo que la actual guerra de ofertas ha “llevado a ocho aumentos de precio” y “hasta ahora ha logrado un aumento del 63% en el valor frente a la primera oferta recibida en septiembre, entregando un valor significativo para los accionistas de WBD a lo largo del proceso”.

“Nuestro enfoque ha sido y siempre será maximizar el valor y la certeza mientras mitigamos los riesgos a la baja”, dijo, “y la junta evaluará cualquier propuesta según ese estándar, con el objetivo de lograr el mejor acuerdo para nuestros accionistas”.

Alejandra Jaramillo y Liam Reilly contribuyeron con este informe.

