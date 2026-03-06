Con apoyo de EE.UU., Ecuador destruye un supuesto campamento de disidencias de las FARC

Por Mauricio Torres, CNN en Español

En una operación contra grupos delictivos apoyada por Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Ecuador destruyeron este viernes un supuesto campamento de Comandos de la Frontera, un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según informó el Ministerio de Defensa de Ecuador en un comunicado.

La zona destruida era un punto de descanso del presunto líder de Comandos de la Frontera, identificado como “Mono Tole”, ubicada en la provincia de Sucumbíos, dijo el Ministerio.

El despliegue se realizó después de que las Fuerzas Armadas hicieron tareas de reconocimiento con aeronaves, helicópteros, drones, embarcaciones y personal militar, y después del ataque se encontraron armas y otros objetos empleados por Comandos de la Frontera en actividades ilícitas, agregó la institución.

No dijo si en estas acciones hubo personas fallecidas, heridas o detenidas.

De acuerdo con el Ministerio, este lugar —situado en el noreste de Ecuador, cerca de la frontera con Colombia— también fungía “como área de entrenamiento con capacidad para aproximadamente 50 narcotraficantes”.

La institución dijo que la operación se llevó a cabo “con información obtenida a través de labores de inteligencia y con apoyo de los Estados Unidos”, y que se inscribe “dentro de los mecanismos de cooperación bilateral en seguridad entre Ecuador y los Estados Unidos” para combatir a grupos criminales.

“Hoy Estados Unidos es un aliado clave en esta lucha, y esta operación demuestra cómo la cooperación internacional firme permite cerrar el paso a las mafias que operan más allá de las fronteras”, insistió.

El ataque contra Comandos de la Frontera ocurre días después de que los gobiernos de ambos países anunciaron que comenzarían a realizar operaciones conjuntas contra grupos criminales. En septiembre del año pasado, el gobierno de Donald Trump designó a las pandillas ecuatorianas de Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas internacionales. Desde antes, Estados Unidos también ubicaba a las extintas FARC en esta categoría.

Francis Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, responsable de supervisar las operaciones militares estadounidenses en América Latina, dijo este viernes que su país está “avanzando con nuestros compañeros en la lucha contra el narcoterrorismo”.

“Felicito a nuestras fuerzas y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas por esta exitosa operación contra narcoterroristas en Ecuador. Esta acción decisiva y colaborativa es un éxito estratégico para todas las naciones del hemisferio occidental comprometidas con interrumpir y derrotar al narcoterrorismo”, señaló el general, según un mensaje publicado en X por el Comando Sur.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, será uno de los líderes latinoamericanos que la mañana de este sábado se reunirán con Trump en Florida para una cumbre en la que hablarán sobre seguridad regional.

