¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales de Perú? Esto dicen las últimas encuestas

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El cómico Carlos Álvarez pasó al segundo puesto en intención de voto a una semana de las elecciones presidenciales en Perú, según una encuesta de Ipsos-Perú21, por detrás de la candidata conservadora Keiko Fujimori, en un escenario de alta fragmentación que inyecta de incertidumbre el panorama de cara a una segura segunda vuelta.

Álvarez, del partido País para Todos, sumó dos puntos con respecto a la medición de la semana pasada y llegó al 9 %, con lo que desplazó del segundo lugar al ultraderechista Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, quien cayó un punto en este sondeo y quedó en 8 %. Los dos candidatos concentran buena parte de sus simpatizantes en la capital y comparten una propuesta a favor de achicar el aparato estatal.

Por delante, Fujimori aspira a llegar a su cuarta segunda vuelta consecutiva, luego de perder en los ballotage de 2011, 2016 y 2021. La hija del expresidente Alberto Fujimori mantiene una tendencia alcista desde enero y llegó hasta el 13 % de intención de voto.

En tanto, el izquierdista Roberto Sánchez subió dos puntos y llegó al cuarto lugar, con fuerte apoyo desde el sur del país, a la expectativa de mantener el avance en los últimos días y lograr meterse en los dos primeros puestos. Su reciente crecimiento en las encuestas y su recorrido de campaña ha sido comparado con el que tuvo en 2021 el también izquierdista Pedro Castillo, quien 10 días antes de la votación estaba en séptimo lugar en las encuestas, pero con tendencia alcista, y terminó ganando la elección.

En quinto y sexto lugar aparecen el centrista Jorge Nieto (5 %) y el centroizquierdista Alfonso López-Chau (4 %), sin cambios porcentuales sobre el sondeo previo.

En total, 35 candidatos compiten por la presidencia, con el desafío de conseguir también un apoyo significativo en el Congreso, un poder que ha sido protagonista en la última década de inestabilidad ejecutiva en el país. Sin un respaldo considerable en el legislativo o un armado de alianzas que garantice un bloque propio, quien sea el ganador se arriesga a ser destituido por la oposición.

Se trata de la última encuesta de Ipsos publicada antes de la votación del 12 de abril. La ley electoral peruana prohíbe la difusión de encuestas en la semana previa al día del sufragio electoral, por lo que aunque las consultoras pueden hacer sus estudios de manera privada, no podrán ser publicados en medios de comunicación.

Si bien la mayoría de los movimientos en la encuesta están dentro del margen estadístico de error, una buena parte del electorado elige su voto en los últimos días de campaña, lo que le suma volatilidad al escenario electoral. El 16 % respondió que votaría nulo y el 13 % no precisó su intención.

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