Díaz-Canel se reúne con congresistas de EE.UU. y denuncia el “daño criminal” provocado por el Gobierno de Trump

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el “daño criminal” que, según afirmó, ha causado el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla, tras reunirse con legisladores demócratas estadounidenses que visitaron el país para ver de primera mano las implicaciones que han tenido las recientes políticas del Gobierno de Donald Trump.

Durante el encuentro con Pramila Jayapal, representante por Washington, y Jonathan Jackson, por Illinois, en el que también participaron el canciller Bruno Rodríguez y miembros del parlamento cubano, Díaz-Canel dijo que las sanciones han dejado daños significativos en la infraestructura y en la vida cotidiana del país.

En un mensaje publicado en X, el mandatario aseguró que denunció “el daño criminal provocado por el bloqueo, en particular las consecuencias del cerco energético decretado por el actual gobierno de EE.UU y sus amenazas de acciones aun más agresivas”.

Asimismo, reiteró que su gobierno mantiene la disposición de sostener “un diálogo bilateral serio y responsable” con Washington, con el objetivo de encontrar soluciones “a las diferencias existentes”.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para solicitar comentarios sobre las declaraciones de Díaz-Canel y espera respuesta.

Por su parte, Jayapal y Jackson calificaron las medidas como un “castigo colectivo cruel” y pidieron el fin inmediato del embargo petrolero tras atestiguar su impacto en el país durante su visita de cinco días.

“Esto es un castigo colectivo cruel—prácticamente un bombardeo económico contra la infraestructura del país—que ha causado daños permanentes. Debe detenerse de inmediato”, dijeron los congresistas demócratas en una declaración conjunta.

Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba desde la década de 1960, al que este año el Gobierno del presidente Donald Trump sumó un bloqueo para impedir el envío de petróleo a la isla con amenazas de aranceles adicionales a los países que le dieran crudo.

Hace una semana el buque ruso Anatoly Kolodkin llegó a la isla con 100.000 toneladas de combustible, equivalentes a unos 700.000 barriles. Expertos consultados por CNN dijeron que la carga que arribó al puerto de Matanzas debe ser trasladada para su refinación a La Habana y apenas serviría para sostener la energía del país por poco más de 10 días.

Este fue el primer embarque de crudo que Cuba recibe en tres meses, luego del bloqueo estadounidense contra la isla tras el operativo en el que capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La escasez de combustible ha aumentado los apagones, que son cada vez más prolongados, ﻿frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. La falta de petróleo también ha paralizado los hospitales y afectado los servicios públicos y el transporte de alimentos, lo que ha generado descontento entre la población. En algunas ciudades, han emergido protestas, inusuales en Cuba, con ciudadanos golpeando ollas y cacerolas y encendiendo fogatas en medio de la oscuridad.

Tras su visita a Cuba, Jayapal y Jackson describieron los efectos de la crisis energética que atraviesa la isla: “Vimos de primera mano bebés prematuros en incubadoras en grave riesgo porque no pueden funcionar sin electricidad; niños que no pueden ir a la escuela por falta de combustible; pacientes con cáncer sin acceso a tratamientos; escasez de agua por fallas eléctricas; negocios cerrados y familias incapaces de conservar alimentos, mientras la producción apenas cubre el 10 % de las necesidades”.

Los congresistas demócratas consideran que el gobierno cubano ha dado “señales claras de que se trata de un nuevo momento para el país”, con medidas recientes como la apertura de la economía a ciertas inversiones de cubanoestadounidenses, el anuncio de la liberación de más de 2.000 presos y la presencia de un equipo técnico del FBI para investigar el tiroteo entre soldados cubanos y la tripulación de una lancha ocurrido en febrero.

“Los obstáculos que quedan para el progreso en Cuba ahora dependen de que Estados Unidos cambie nuestra política obsoleta de medidas económicas coercitivas y presiones militares heredada de la Guerra Fría”, agregaron los congresistas.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió hace una semana en que necesita haber un cambio de régimen en Cuba para que su economía mejore. El presidente Donald Trump exige cambios políticos, económicos y de derechos humanos en Cuba, mientras Díaz-Canel acusa a Washington de intervenir y provocar la crisis en la isla.

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